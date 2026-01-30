アイドル、コスプレ、アニメ、マンガ等にピッタリなドメイン「.moe」を運営する株式会社インターリンク(東京都豊島区、代表取締役：横山 正)は、第18代目にゃこ式部を決める「猫耳イラストコンテスト」( https://www.575.moe/ )の投票受付を2026年1月30日(金)午前11時より開始いたしました。





イラスト部門最終選考通過作品





AI部門最終選考通過作品





にゃこ式部とは、株式会社インターリンクが2004年より毎年開催している「オタク川柳」の公式キャラクター。「イラスト部門」と「AI部門」の2部門を設けており、最終選考を通過した20名の中から、一般投票によってグランプリが決まります。イラスト部門のグランプリ受賞者には賞金10万円、AI部門のグランプリ受賞者には5万円を差し上げます。





第18代目にゃこ式部の応募条件は、「猫耳をさくらみみ(※1)にする」です。さくらみみを多くの人に知ってもらいたいと考え、応募条件としました。応募総数は487作品。前回の204作品を大きく上回りました。





応募作品1点につき100円に加えて、投票1票につき10円を「大阪さくらねこの会」(※2)へ寄付します(上限10万円)。応募総数は487点でしたので、現段階で48,700円の寄付が確定しています。





グランプリ受賞者以外にも、イラスト部門の2～10位に各1万円、AI部門の2～10位に各5,000円の賞金が授与されます。投票者の皆様には、オタク給付金(10万円)やオタク米(魚沼産、1kg)等をプレゼントします。





※1 さくらみみ

管理と見守りをされている「地域猫」の目印です。屋外で過酷な環境のもとにいる猫たちを増やさないためにおこなわれた不妊手術済みの印として、耳先をさくらの花びらの形にカットされています。この印が無いと、何度も捕獲されて麻酔をかけられるリスクが生じてしまいます。





※2 大阪さくらねこの会

主に大阪府内で、飼い主のいない猫の殺処分を減らすためにTNR活動(捕獲、不妊去勢手術、元の場所に戻す)や「地域猫」としての管理、保護猫の里親探しを行うボランティア団体です。
https://x.com/juso_sakuraneko

https://x.com/juso_sakuraneko









【投票受付概要】

■投票サイト

https://www.575.moe/





■投票期間

2026年1月30日(金)～2月25日(水)

「リアルタイム集計」は、投票終了1週間前となる2月18日(水)以降は見ることができません。





■結果及び当選者発表

2026年3月13日(金)

プレスリリース、オタク川柳公式及び関連サイト、当社発行のメルマガ「オタク通信」内で発表。





■関連サイト

X(旧Twitter) https://x.com/otaseng

Instagram https://www.instagram.com/otaseng575/

Threads https://www.threads.net/@otaseng575

Facebook https://www.facebook.com/575otaseng





■参考 過去の保護猫活動・動物愛護団体への寄付

・2025年 保護猫カフェ CATLOAF

https://note.interlink.blog/n/n80acfe3a6110

・2024年 公益財団法人動物環境・福祉協会Eva

https://note.interlink.blog/n/n18c9deb92d4d

・2023年 特定非営利活動法人CAIT SITH

https://interlink.blog/2023/04/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%80%81%E3%81%95%E3%81%8F%E3%82%89%E3%81%BF%E3%81%BF%E3%81%AE%E3%80%8C%E7%8C%AB%E8%80%B3%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%82%B3%E3%83%B3.html









【会社概要】

株式会社インターリンク https://www.interlink.or.jp/

日本のインターネット黎明期である1995年よりサービスを開始した、今年で31年目を迎えた老舗ISP。2000年よりドメイン名登録事業を開始、2006年10月、日本で8社目のICANN公認レジストラに認定されました。2014年1月、Googleの日本におけるレジストラパートナーとして日本語初の新gTLD「.みんな」の登録受付、同年より新gTLD「.moe」や「.earth」の運営を開始。2015年10月には取扱ドメイン数が日本最大となる1,000種類を突破しています。オタク川柳大賞や、社会貢献活動として仮想世界のセカンドライフで赤い羽根共同募金を毎年実施しており、フェムトグロース・ワン投資事業有限責任組合、フェムトグロース・スリー投資事業有限責任組合にて、ベンチャー企業の支援も積極的に取り組んでいます。2020年6月1日、本社オフィスを閉鎖し、ノマドワーク(テレワーク＋WeWork)体制に移行。2022年5月16日より週休3日制度を試験導入しています。 https://www.interlink.or.jp/new/2022/0510.html





インターリンク サービス内容