株式会社ダイショー(本社：東京都墨田区、代表取締役社長：松本俊一)は、2026年春夏の新製品として『きのこがおいしい！ 黒アヒージョの素 鰹節香る醤油味』を2月1日(日)より全国で発売します。









当社インターネット調査では、今後増やしたいメニュー意向として「野菜を使って時短・簡単に調理できるもの」が多くの支持を集めました。そこで当社は、多彩な農林水産物を使った千葉県発祥の「黒アヒージョ」にフォーカスし、主菜やおつまみの新レパートリーが手軽に作れる調味料をラインアップします。





「黒アヒージョ」は、千葉県にゆかりの深い食材と醤油を使い、和風の味わいが楽しめる千葉県発祥の新しいご当地グルメです。『きのこがおいしい！黒アヒージョの素 鰹節香る醤油味』は、千葉県産醤油の旨みと鰹節の風味を効かせ、ガーリック・黒こしょうで仕上げた和風テイストのアヒージョ用調味料です。しいたけやマッシュルームなどのきのこをはじめ、通常のアヒージョでは用いることの少ない長ネギ、ナスなどの野菜や、ミニトマト、鶏肉との相性が良い一品です。





黒アヒージョの素 鰹節香る醤油味





■製品仕様

製品名 ： きのこがおいしい！黒アヒージョの素 鰹節香る醤油味

容量 ： 16g

希望小売価格(税込)： 129円

販路 ： 量販店などの青果コーナー

発売日 ： 2026年2月1日

発売地区 ： 全国

製品特徴 ： 千葉県産醤油の旨みに鰹節とガーリックの風味を効かせた、

和風テイストのアヒージョ用調味料です。

アクセントに黒こしょうを加えました。





調理例(黒アヒージョ)









■読者からのお問い合わせ先

株式会社ダイショー お客様相談窓口

TEL： 0120-092-860

URL： https://www.daisho.co.jp