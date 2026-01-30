ビートレンド株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：井上 英昭、以下 ビートレンド)は、ビートレンドが提供するスマートCRMプラットフォーム『betrend』を活用し、株式会社プラス(本社：和歌山県田辺市、代表取締役社長：野田 正史、以下 プラス)が提供するLINEミニアプリを使用した会員証アプリ『よってってデジタルクラブカード』(以下 本アプリ)を開発しました。





『よってってデジタルクラブカード』 アイコンとホーム画面





■『よってってデジタルクラブカード』概要

本アプリは、プラスが運営する農水産物直売所『産直市場よってって』で利用できる会員証アプリです。多くの方々が日常的に利用されているLINEアプリ内で利用が完結するLINEミニアプリとして提供します。これにより、お客様は新たなアプリをダウンロードすることなく、LINEを通じてスムーズに会員証の発行や提示、ポイントの利用・照会、『産直市場よってって』のウェブサイトへのアクセスができるようになりました。





また、本アプリには、ビートレンドと東芝テック株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：錦織 弘信、以下 東芝テック)が共同で提供する量販店向け顧客管理サービス『betrend CSdelight連携プラン』を導入し、アプリ会員証を中心としたポイント管理や、購買データを活用した顧客分析とプロモーション施策を実現しています。









■主な機能

● ポイント：ご来店時にポイントが付与され、ポイント数に応じてお買い物券を発券

● クーポン：会員限定クーポンを一覧表示

● お知らせ：イベント開催／ポイントアップサービスなど、最新情報をご案内





『産直市場よってって』 レジ・本アプリ連携図





■産直市場よってってLINEミニアプリ『よってってデジタルクラブカード』

料金：無料

Android／iOS： https://advs.jp/cp/miniappredir/yottette









■株式会社プラスについて

株式会社プラス(本社：和歌山県田辺市)は、1948年創業の「野田屋」を前身とし、2002年から農水産物直売所事業を本格的に開始しました。現在、和歌山県16店舗・大阪府10店舗・奈良県6店舗・兵庫県1店舗の計33店舗を運営し、「新鮮・安心・安価な食品を毎日提供することで、地域社会から本当に必要とされる企業であること」を経営目標に掲げ事業を展開しています。農業者・漁業者の収入向上と第一次産業の活性化を通じて、地域経済の発展に貢献しています。

ウェブサイト： https://www.yottette.jp/









■顧客情報システム『CSdelight』について

東芝テックが提供する、顧客マスタやリアルタイムのポイントを一元管理する顧客情報システムです。顧客管理・ポイント管理・販促管理・ランク管理・基本分析機能を搭載しています。店舗システムと連携し、買上実績と顧客属性を組み合わせてお客様を抽出して、値引・割引・ポイントのバーコードを印字した販促レシートを発行します。他にも、特定単品購入時にポイント付与、特定曜日・特定日を指定したポイント倍率など多彩なプロモーションを実施可能。お客様ひとりひとりに合わせたプロモーションの実施により、顧客接点の強化と、顧客満足度の向上を図り、密度の高い再来店の促進を実現します。

ウェブサイト： https://www.toshibatec.co.jp/products/csdelight.html









■スマートCRMプラットフォーム『betrend』について

ビートレンド株式会社が提供する、スマートフォン・携帯電話を活用し、企業がお客様へ情報配信可能なスマートCRMシステムです。スマートフォンアプリのプッシュ通知やメール、LINEなどのマルチコンタクトチャネルを有し、最適な情報配信手段を利用できます。また、ご利用金額・ポイント・来店などの行動履歴を分析・活用し、お客様にあわせた効率的なマーケティング施策を支援します。飲食・小売・サービス業を中心に幅広い業種・業態での導入実績がございます。





『betrend』サービス紹介動画 ： https://youtu.be/T6UYt4Q2gys

『betrend』×『LINEミニアプリ』連携紹介動画： https://youtu.be/tb8FAwCEY74

サービスサイト ： https://www.betrend.com/service









■ビートレンド株式会社について

ビートレンド株式会社は、スマートフォン・タブレット・携帯電話などを活用し、企業が顧客との接点を統合的に管理・運用可能なスマートCRMを実現するプラットフォーム『betrend』を開発。2000年の創業以来、マーケティング手法の変化に対応し機能追加を行い、流通業や飲食・サービス業を中心に導入されています。情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS(ISO27001))認証取得のシステム運用とプライバシーマーク取得の個人情報管理体制により、安全で信頼性の高いシステムを提供しています。

ウェブサイト： https://www.betrend.com/









■「LINEミニアプリ」とは

「LINEミニアプリ」は、店舗・企業が「LINE」上で自社サービスを提供できる新しいアプリプラットフォームです。会員証やモバイルオーダー、予約受付などのサービスをアプリの追加ダウンロード・会員登録不要で「LINE」上で提供でき、重要なお知らせを無料で通知することが可能です。また「LINE公式アカウント」との連携により、「友だち」をスムーズに獲得することができ、「LINEミニアプリ」を通じて取得した顧客の属性情報や行動データを活用することで、より効率的な販促活動を実現します。

※ LINEアカウントと紐づいた行動データの取得・活用にはユーザーの許諾が必須となります。





詳細は公式サイトをご確認ください。

https://www.lycbiz.com/jp/service/line-mini-app/









