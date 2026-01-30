Sticky Hands Inc.(所在地：韓国ソウル市)は、マージ系パズルゲーム『マージキャット：キャットピアパズル』(iOS／Android)の正式サービスを開始いたしました。





■『マージキャット：キャットピアパズル』について

『マージキャット：キャットピアパズル』は、癒やされる可愛いイラストと誰でも簡単に始められるマージパズルシステムが融合した直感的なパズルアドベンチャーゲームです。パズルだけではなく、魅力的な仲間猫たちと共に出る感情溢れる冒険や生と死の狭間で繰り広げられるミステリアスな物語があなたを待っています。





＜ストーリー＞

目が覚めたら知らない世界！？マリーは今頃、私を探しているのかな・・・？「いつか捨てられるくらいなら、私から先に去ってやる。」不器用な決意の果てに遭った突然の事故、そしてたどり着いた猫たちの楽園(パラダイス)。

家に帰る道はどこにあるのでしょうか？マージパズルを進めるほど「私」は知らなかった、一晩中ずっと私を探し回るマリーのことや秘められたストーリーがパズルのピースのようにはまります。





幻想の島、「キャットピア」へようこそ。

見知らぬ世界、予期せぬ出会い、そして温かい変化を体験してみませんか？最高のガイド猫、「チェシャ」と一緒にマージパズルアドベンチャーを始めましょう!









■正式サービス開始を記念した特別報酬をプレゼント！

・2026年2月15日まで開催

『マージキャット：キャットピアパズル』の正式サービス開始を記念して、ゲーム内で使える特別なコスチュームやコイン、キャッシュなど特別報酬を用意しました。初回限定で誰でも受け取れますので、ぜひ使ってみてください！

※コインおよびキャッシュはゲーム内で使えるゲーム内通貨です。





■ 『マージサバイバル』と相互イベント開催！

・2026年2月15日まで開催

『マージキャット：キャットピアパズル』の正式サービス開始を記念して、当社が絶賛サービス中のポストアポカリプス×マージ系パズルゲーム『マージサバイバル』でもイベントを開催します。『マージサバイバル』ゲーム内のイベントアイコンをタップすると表示されるポップアップの内容にしたがってミッションをクリアすると、それぞれのゲーム内で使えるアイテムをプレゼントします。お忘れなくお受け取りください！





・iOS ： https://apps.apple.com/us/app/merge-survival-wasteland/id6443908990

・Android： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stickyhands.mergesurvival









■Sticky Hands Inc.について

Sticky Hands Inc.は2016年設立以来、日常の癒やしになるカジュアルゲームをお届けしています。可愛いアートと簡単なシステムが特徴であり、代表作に「ソリティアファームビレッジ」や「ソリティア・キャットアイランド」、「マージサバイバル」などがあります。









■『マージキャット：キャットピアパズル』ゲーム概要

タイトル ： マージキャット：キャットピアパズル

ジャンル ： パズル

対応OS ： iOS／Android

配信開始日 ： 2026年1月29日

公式サイト ： http://stickyhands.kr/

App Store ： https://apps.apple.com/app/merge-cats-catopia-puzzle/id6746182545

Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stickyhands.mergecats