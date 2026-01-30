淡路島の静かな大地に佇む滞在型レストラン「Auberge フレンチの森」では、日常から少し離れ、心ときめくボタニカルステイをお愉しみいただける『女子旅プラン』を2月1日（日）から4月30日（木）の期間限定で提供いたします。Auberge フレンチの森 女子旅プラン：https://frenchnomori.jp/news/primary/3735/

「Auberge フレンチの森」が提供するのは、滞在中のお食事やドリンク、ラウンジ利用などを含めたオールインクルーシブという贅沢。森の息吹を感じながら、洗練された非日常を心ゆくまでお愉しみ頂けます。チェックイン後、ご宿泊者様専用ボタニカルラウンジ“Prince Etoile”にて、四季折々の緑に囲まれながら、自家製ハーブの焼き菓子やナッツ、ワインなどのフリードリンクと共に、ゆったりと自分を整える時間をお楽しみいただけます。ディナーは、淡路島の地産地消をテーマにしたガストロノミーフレンチ“La Rose”、又は音楽と料理のアンサンブルを愉しめる“Grand Baobab”からお選びいただけます。食後は、お部屋にハーフシャンパンとシェフ渾身のプラン専用デザートをご用意。フィナンシェやマドレーヌ、テリーヌショコラやバスクチーズケーキなど、思わず写真に収めたくなるスイーツを、語らいながら心ゆくまで堪能いただけます。

また、お部屋のシャワーヘッドやドライヤーを、女性を中心に高い人気を誇る美容ブランド“ReFa（リファ）”の製品へリニューアル。加えて、女性に嬉しいスキンケアパックもご用意。さらにレイトチェックアウトは11時で、朝ものんびりとお過ごしいただけます。淡路島の自然、美食、美肌ケアまで叶うご褒美女子旅ステイを、Auberge フレンチの森でお楽しみください。

■ Auberge フレンチの森『女子旅プラン』概要

提供期間：2月1日（日）～ 4月30日（木）料 金：71,600円（税込）～／1室2名時 間：チェックイン 16:00～、チェックアウト ～11:00（通常は10:30まで）内 容：・淡路島の地産地消をテーマにしたガストロノミーの館“La Rose”又は、音楽と料理を愉しめるアンサンブルの館“Grand Baobab”でフレンチディナーコース・お部屋にてハーフシャンパンのプレゼント・ディナー店舗のデザートを客室にて提供【La Rose】発酵バターと味醂のフィナンシェ、柑橘マドレーヌ、マローナチョコレートのブラウニー、抹茶のディアマン、苺のパートドフリュイ、プチシュークリーム など【Grand Baobab】苺のプチタルト、フランボワーズのギモーブ、黒胡麻のフィナンシェ、抹茶のムース、ガレットプルトンヌ、テリーヌショコラ、バスクチーズケーキ、マチェドニア など・檜風呂付のお部屋でご宿泊・フレンチの森スペシャルブレックファースト詳細・予約：https://frenchnomori.jp/news/primary/3735/備 考：・旬の食材を使用しているため、料理内容を変更する場合がございます。・通常の宿泊プランのオールインクルーシブの内容には、シャンパーニュは含まれておりません。問合わせ：Auberge フレンチの森（パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9060