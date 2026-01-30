全国に73施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）では、早期予約や直前予約でお得になる割引プランの利用率が、前年同期比※で42.3%から67.1%へと大幅に増加するという結果になりました。これは、多くのお客様がご自身の旅行スタイルに合わせて、よりお得なプランを主体的に選ばれていることの表れといえます。当社ではこうしたお客様のニーズにお応えすべく、計画的なご旅行に最適なプランからリニューアルホテルの限定プランまで、多様な選択肢をご用意しております。※2025年1月1日～2025年12月31日までのプラン販売実績と、前年同期間の実績を比較

オープンしたてのホテル・宿に記念プランで賢く宿泊！

「Premium 恵那峡＆Premium 志摩彩朝楽 リニューアルオープン記念25%OFFキャンペーン」

12月26日に「Premium 恵那峡」と「Premium 志摩彩朝楽」の2館が、より快適にお過ごしいただける空間へと生まれ変わりました。これを記念し、期間限定の特別割引プランをご用意しております。洗練された空間での上質なひと時を、お得な価格でお楽しみください。本キャンペーンは開始から大変ご好評をいただいており、対象期間中のご予約の約80%が本プランをご利用いただいております。【対象施設】Premium 恵那峡（岐阜県）https://x.gd/TaUKcPremium 志摩彩朝楽（三重県）https://x.gd/adNPR【宿泊対象期間】2026年2月28日（土）まで ※チェックアウト3月1日まで、除外日なし【キャンペーン内容】1泊2食付き（夕朝食バイキング）基本プラン料金から25％OFFの割引料金でご利用いただけます※1泊2食付き基本プランから25％OFFとなります※いいふろ会員特典の10％OFFは適用となりません※一部併用不可なクーポンや割引があります

「Premium 岩手花巻 GRAND OPEN記念プラン」

大江戸温泉物語グループとして岩手初出店となる「Premium 岩手花巻」が12月19日にグランドオープンいたしました。これを記念して、2026年2月までの期間限定で、通常1泊2食プランよりお得にお泊まりいただける特別プランをご用意しております。https://x.gd/KXyMD【宿泊対象期間】2026年2月28日（土）まで※一部併用不可なクーポンや割引があります。

価格で選ぶ？人数で選ぶ？旅のこだわりに寄り添う「目的別プラン」

お客様の旅の“目的”に合わせて、一部のホテル・宿では特定のニーズに寄り添ったプランもご用意しています。旅の目的にぴったりのプランを探してみませんか？

《とにかく賢く旅したい方へ》 平日限定！旅費を賢く抑えて充実の旅行を叶える『お湯得プラン』

選ばれた特定の宿だけのお値打ちプランです。平日のご宿泊に限り、どなたでもご利用いただける特別プランで、いいふろ会員様なら 9,980円（消費税込）→ 8,980円（消費税込） と、もっとお得にお楽しみいただけます。【対象施設】山中彩朝楽（石川県）https://x.gd/XSOA8山代彩朝楽（石川県）https://x.gd/0tMl7※対象日はホテルにより異なります※ご提供する部屋数は日によって異なります※ご予約時点で対象客室が満室の場合がございます※本プランは特別割引料金のため、いいふろ会員特典「宿泊料金10％割引」は適用対象外となります※いいふろ手形・お誕生日クーポンなど、各種いいふろ会員特典やその他の割引・クーポンとの併用はできません

《みんなでワイワイ旅したい方へ》 箱根で使える『グループプラン』

TAOYA箱根限定でグループやファミリーでの利用がおすすめの「グループプラン」が新たに登場いたしました。4～6名での宿泊がおすすめなプランです。https://x.gd/1TRAC※お日にちにより1室料金は変動※お子様料金の設定はございません※お部屋の広さによりご利用いただけるご宿泊人数が異なります。あらかじめご了承ください※いいふろ会員様は表示料金より10％OFFとなります※表示料金は消費税込、入湯税別、宿泊税別

“旅行上手”は使い分けが上手！賢くお得に旅する全国共通プラン

「同じ旅行なら、少しでもお得に楽しみたい」。そんな旅慣れたお客様に選ばれているのが、全国の大江戸温泉物語グループのホテル・宿でご利用いただける割引プランです。早めの計画で着実に準備を進めたい方も、その時の気分でふらっと旅に出たい方も、どちらの旅のスタイルにもお応えできるのが、大江戸温泉物語グループの強みです。 実際に、これらのご要望を叶える「早宿45」「得旅プラン」をご利用になるお客様は、前年同期比※42.3%から67.1%へと大幅に増加しております。※2025年1月1日～2025年12月31日までのプラン販売実績と、前年同期間の実績を比較

《計画的な旅に》 45日以上前の予約で断然お得！『早宿45』

ご旅行の予定が早期に決まっているお客様向けのプラン。ご宿泊の45日以上前に予約すると、通常料金よりさらにお得に宿泊することが可能です。https://x.gd/v5iv5※宿泊日の45日前までのご予約受付となります※対象日、販売室数、割引額は施設によって異なります※対象となる客室が満室となる場合がございます※お電話での申込・変更・取消操作はお受けできません※他の割引やサービスとの併用はできません。なお、いいふろ手形・誕生日クーポンはご利用いただけます

《気ままな旅に》 日程が合えばラッキー！『得旅プラン』

「次の休日は何しようかな」なんて迷ったり「どこかに出かけたい！」と思い立ったり……。急なご予定や、週末のプチ旅行にも柔軟に対応できるプランです。https://x.gd/XEra6※対象日、販売室数、割引額は施設によって異なります※対象となる客室が満室となる場合がございます※お電話での申込・変更・取消操作はお受けできません※他の割引やサービスとの併用はできません。なお、いいふろ手形・誕生日クーポンはご利用いただけます

【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月） ■代表取締役 川粼 俊介■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開（大江戸温泉物語グループとして全国73施設。2026年1月現在）■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/