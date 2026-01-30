展示会の成果は「ブース設計」で9割決まる。BtoB集客を最大化する＜勝ちパターン事例＞徹底解説セミナーを2月6日にオンライン開催

PXC株式会社

Corporate Promotion DX CompanyのPXC株式会社(https://pxc.co.jp (https://pxc.co.jp))が運営する、国内唯一*1の販促特化型ビジネスマッチングサイト「ハンソクエスト」（https://hansokuest.jp/(https://hansokuest.jp/)）は、2026年2月6日（金）、展示会出展における集客課題を解決するためのオンラインセミナー「展示会の成果は『ブース設計』で9割決まる ─ BtoB集客を最大化する＜勝ちパターン事例＞徹底解説セミナー」を開催いたします。

*2026年1月時点、自社調べ

■ウェビナー概要

多くの企業が展示会に出展する一方で、「ブースの前を素通りされる」「名刺は集まるが、成約に繋がる有効な商談が発生しない」といった課題を抱えています。

本セミナーでは、展示会での成果の大部分を左右する「ブース設計」に焦点を当て、限られた予算で費用対効果を最大化するための具体的な手法を公開します。「伝わるブース」と「伝わらないブース」の決定的な違いを、最新の具体事例をもとに徹底解説いたします。

■ このような方におすすめ

・近々、展示会への出展を予定している担当者様

・予算を抑えつつ、来場者の目を引くブースを作りたい方

・過去の出展において、集客や費用対効果に手応えを感じられなかった方

■開催概要

タイトル：展示会の成果は「ブース設計」で9割決まる

BtoB集客を最大化する＜勝ちパターン事例＞徹底解説セミナー

開催日時：2026年2月6日（金） 16:00～17:00（予定）

開催形式：オンライン開催（Zoom）

参加費 ：無料（事前申込制）

お申込みはコチラ :https://7x9my.hp.peraichi.com/?lfpeid=m5xh9wECJq8i&lfmaid=1000375725-3

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

PXC 株式会社 TEL：03-6284-3014 / MAIL：info@hansokuest.jp

PXC株式会社

本社：〒110-0016 台東区台東4-19-9 山口ビル7 7階

Webサイト： https://pxc.co.jp/

代表取締役CEO : 菅野健一、代表取締役COO：飯澤満育

事業内容：

ハンソクエスト事業グループ：セールスプロモーションのDX化/セールスプロモーションに関連する企画、デザイン、制作、及び運営販促物の企画、製造/キャラクターグッズの企画、製作、販売に関する事業/EC事業

AMAIZIN事業グループ：AIを活用したデジタルマーケティング事業/クラウドワーカーエンパワーメント事業