24時間年中無休フィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」を日本国内で展開する株式会社Fast Fitness Japan（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山部清明）は、アンダーアーマーの日本総代理店である株式会社ドームとともに、自分の可能性に挑戦し前に進み続ける人々を応援するタイアップキャンペーン「BACK TO GYM 2026」を2026年2月2日（月）から実施いたします 。

本施策は、2025年に迎えた「エニタイムフィットネス日本上陸15周年」および「国内会員数100万人突破」を記念したプロジェクト「ANYTIME CIRCUS（エニタイム サーカス）」の一環として、顧客ロイヤリティの向上と運動の楽しさの提供を目指し展開するものです。 エニタイムフィットネスは「ライフモチベートプレイス」というブランドコンセプトのもと、自己肯定感や前向きなマインドを育む場所を提供しています 。一方、アンダーアーマーは、日々のトレーニングを通じて進化を求める人々の挑戦を後押ししてきました 。 両ブランドが掲げる“前に進み続ける人を支えたい”という共通の想いから、2021年に始まったタイアップ「BACK TO GYM」は今回で5回目を迎えます。2年ぶりとなる今回は、ジム通いの習慣化をサポートする企画や大型イベントを通じ、心身の成長をサポートします。

「BACK TO GYM 2026」概要

• 開催期間：2026年2月2日（月）～ 2026年7月31日（金） • 特設サイト：https://www.underarmour.co.jp/feature/back-to-gym/ 1. エニタイムフィットネス×UAリワード スタンプラリーキャンペーン期間中、エニタイムフィットネス対象店舗の利用で、アンダーアーマー公式アプリ「UAリワード」内のスタンプが貯まります。 • 特典：スタンプ8個でUAリワードポイント500ptをプレゼント • ポイントの用途：直営店や公式サイトでの利用（1pt＝1円）のほか、エニタイムフィットネス×アンダーアーマーのオリジナルアイテムとの交換、特別アイテムが当たる抽選にご利用いただけます。2. 大型イベント「UA COMMUNITY FEST.2026 Supported by ANYTIME FITNESS」アンダーアーマーが定期開催しているコミュニティクラスを、今回はエニタイムフィットネスとのタイアップによる大型フェスとして開催します。 • 日時：2026年3月15日（日）10:00～ • 会場：株式会社ドーム 有明ヘッドクォーター（東京都江東区有明1-3-33） • 参加方法：事前応募による抽選制（詳細は「UAリワード」にて案内） ※ご参加にはリワードポイントが必要になります

日本上陸15周年記念プロジェクト「ANYTIME CIRCUS」について

エニタイムフィットネスは2025年5月に国内会員数100万人を突破し、同年10月には日本1号店のオープンから15周年を迎えました 。これを記念したプロジェクト「ANYTIME CIRCUS」では、「ヘルシアプレイスを、あなたのもとへ。みんなのもとへ。」というメッセージを掲げ、店舗の枠を超えて日本全国の人々と繋がり、Well-beingの向上や地域社会との協創を目指す様々な施策を展開しています。

ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）とは

エニタイムフィットネスは、米国発祥のフィットネスジム・フランチャイズであり、現在では世界5,000店舗以上を展開しています。日本では、2010年に東京都調布市に1号店をオープンして以来、多様な生活スタイルにフィットするジムとして、全国1,200店舗以上を展開し、会員数100万人を突破しました。

Fast Fitness Japanについて ＜東京証券取引所プライム市場 証券コード : 7092＞

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。社 名：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン）代表者：代表取締役社長 山部 清明所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F設 立：2010年5月21日https://fastfitnessjapan.jp/

