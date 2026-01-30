ENEOS公式アプリ マイカー登録キャンペーン第3弾開催！今回は豪華2本立て！

ENEOS株式会社

ENEOS株式会社（以下、ENEOS）は、2026年2月1日（日）から3月31日（火）まで、ENEOSのサービスステーション（以下、SS）において、ENEOS公式アプリを利用し、「マイカー機能」を登録した上で対象商品をご購入された方を対象に、「マイカー登録キャンペーン 第3弾」（以下、本企画）を実施しますので、お知らせいたします。

「ENEOS公式アプリ」は、2025年12月に会員数2,000万人を突破した、世界で一番多くのユーザーにご利用いただいている給油アプリです※1。本企画は、日ごろENEOS公式アプリをご利用いただいているお客さまへの感謝の気持ちを込め、さらに便利になった「マイカー機能」を多くの皆さまにご体感していただくことを目的としています。



街の景色も春色に変わっていくこの季節、「どこかへ出かけたい」「クルマでドライブしたい」と、感じる方も多いのではないでしょうか？ENEOSは、皆さまに楽しく朗らかに過ごしていただきたいという想いをこめて、「マイカー登録キャンペーン」を従来よりもパワーアップさせ、豪華2本立てで実施いたします。ENEOS公式アプリに新規会員登録いただいたお客さまも対象ですので、この機会にぜひアプリダウンロード、「マイカー機能」を登録のうえ、ご参加ください。



ENEOSは、今後も「ENEOS公式アプリ」を、カーライフを支える多機能プラットフォームに進化させ、スマートフォンひとつで給油やカーメンテナンスを可能にする、ストレスフリーなカーライフの実現に貢献してまいります。全国約12,000か所のSSネットワークが提供する付加価値を高め、将来にわたってお客さまにとっての便利を追求してまいります。

＜給油者向け「ハロー!!いいこと プレゼントキャンペーン」概要＞

名称： マイカー登録キャンペーン 第3弾

「ハロー!!いいこと プレゼントキャンペーン」（オンライン企画）

対象期間： 2026年2月1日(日)～ 3月31日(火)

参加方法： 応募条件を満たした上で、「ハロー!!いいこと プレゼントキャンペーン」の特設

サイト（こちら(https://eneos-ss.app/page/mycar-cp-vol3)）の応募フォームからENEOS公式アプリIDを入力のうえ、応募して

ください。

応募条件： 以下の条件を全て満たす方が対象です。

・ENEOS公式アプリで「マイカー機能」を登録

・1回あたり20L以上の給油（対象油種：レギュラー、ハイオク、軽油）

当選賞品： ＜ハローキティ！賞 コース＞

・合計10,000名様に、限定デザイン「ENEOSスタッフ ハローキティ」のぬいぐるみが

当たります。

＜ハローグルメ！賞 コース＞

・合計6,000名様に、ご当地グルメギフトが当たります。

-NIPPON LOCAL FOOD GIFT 北海道ギフト（風コース）（2,000名様）

-NIPPON LOCAL FOOD GIFT 北陸ギフト（風コース） （2,000名様）

-NIPPON LOCAL FOOD GIFT 九州ギフト（風コース） （2,000名様）

＜Wチャンス賞＞

・はずれた方の中から、合計2,000名様に「500円相当のえらべるPay※２」が当たり

ます。

その他： ・応募は1回限りです。

・対象期間前にマイカー登録を完了している方も対象となります。

・当選者の発表は、ENEOS公式アプリのお知らせ（あなたに）欄で通知いたします。

＜カーメンテナンス商品購入者向け「チョイ得！エネくじ」概要＞

名称： マイカー登録キャンペーン 第3弾「チョイ得！エネくじ」（店頭くじ企画）

対象期間： 2026年2月1日(日)～ 3月31日(火)

参加方法： 応募条件を満たした上で、店頭スタッフから「エネくじ」を1枚受け取り、裏面の二次

元コードを読み込んでその場で抽選結果を確認してください。

応募条件： 以下の条件を全て満たす方が対象です。

・ENEOS公式アプリで「マイカー機能」を登録

・1,000円（税込）以上のカーメンテナンス対象商品を購入

＜対象商品＞エンジン清浄剤、バッテリー、ワイパー、エアクリーンフィルター、オイ

ル、タイヤ※一部商品を除く

対象店舗： 店舗限定での開催となります。

「チョイ得！エネくじ」対象店舗はこちら(https://sssearch.jp/enekuji/202602/)

当選賞品： ・5人に1人の確率で、最大5,000円相当※２の「えらべるPay」が当たります。

・えらべるPay当選ポイントは、5,000ポイント、1,000ポイント、50ポイントのいず

れかとなります。

その他： ・ご参加は1回限りです。

・対象期間前にマイカー登録を完了している方も対象となります。

・必ず景品がもらえるわけではなくハズレくじも含みます。

・くじを引く際に賞品を選択することはできません。

・くじを引いた後の賞品の変更はできません。



以上



※1 データ出典：Sensor Tower Inc.調べ。Gas & EV Charging StationsカテゴリにおけるMonthly Active Usersランキング（2025年1月から2025年12までの調査 | 主要82ヵ国のiOS・Androidユーザーが対象）

※2 選択された商品によって、1ポイントにつき1円相当とならない場合がございます。また、交換レートを含む商品の内容は予告なく変更する場合がございます。







＜お問い合わせ先＞

マイカー登録キャンペーン事務局

TEL：0120-035-086、受付時間：土・日・祝日・年末年始を除く10:00~17:00



〇 ENEOS公式アプリ公式サイト

https://eneos-ss.app/

〇 アプリダウンロードはこちら

https://app.adjust.com/1ed9wu1x

〇 ENEOS公式アプリキャンペーン情報まとめ「まるごと！ステーション」

https://eneos-ss.app/page/cp-tougou