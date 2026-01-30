ホテル エルシエント京都八条口（京都市南区、総支配人 吉岡 渉）は、館内1階のレストラン「ダイニング ENT（エント）」とスタンディングバー「スタンド EL（エル）」で、2026年2月1日（日）～3月7日（土）の期間、「チョコレートカクテルフェア」を開催いたします。

バレンタインシーズンにぴったりな本フェアでは、濃厚でなめらかなチョコレートリキュールを使ったカクテルや、アルコールを控えたい方にも楽しんでいただけるチョコレート風味のモクテルなど、大人の甘いひとときを演出するメニューを取り揃えました。友人同士の語らいはもちろん、カップルでのデートやお一人でのリラックスタイムにもおすすめです。

商品概要

＜チョコレートカクテル 各\820（税込）＞（ロック／冷ミルク／カルーア冷ミルク）濃厚でコクのある「モーツァルトチョコレートクリームリキュール」や、やさしい甘さの「モーツァルトホワイトチョコレートリキュール」を使用。刻みチョコレート（チョコ・ホワイトチョコ）のトッピング付きで、見た目も贅沢に。また、宇治抹茶とチョコリキュールを組み合わせた「抹茶チョコカクテル」も登場。和の香りがとけ込む新感覚のチョコレートカクテルをお楽しみいただけます。＜モクテル 各\600（税込）＞アルコールが苦手な方にもおすすめの「モナン チョコクッキーシロップ」を使用したノンアルコールドリンク。ロックまたは冷ミルクスタイルで、まるでスイーツのような香りと味わいを堪能できます。

＜チョコリキュール with アイス or マシュマロ＆ラスク 各\700（税込）＞チョコリキュールに、バニラアイスクリームまたはマシュマロ＆ラスクを添えたデザート感覚の一品。食後のひとときにもぴったりです。

【開催概要】

提供店舗：レストラン「ダイニング ENT（エント）」 / スタンディングバー「スタンド EL（エル）」提供日時：2026年2月1日（日）～3月7日（土）17:30～22:00（L.O. 21:30）※仕入れにより内容の変更あり

【お問い合わせ先】

ホテル エルシエント京都八条口 TEL：075-682-7800（レストラン直通）※仕入れにより内容の変更あり

ホテル概要

ホテル名 ：ホテル エルシエント京都八条口所在地 ：京都市南区東九条東山王町13客室数 ：562室 (シングル：379室 ダブル：80室 ツイン：103室)館内施設 ：大浴場、レストランアクセス ：新幹線・JR京都駅八条東口 徒歩2分公式サイト ： https://www.elcient.com/kyoto/

会社概要（本社）

会社名 ：株式会社関電アメニックス本 社 ：大阪市西区阿波座1-6-1 JMFビル西本町01 2階設 立 ：1964年8月1日公式サイト ：https://www.k-amenix.co.jp/事業内容 ：ホテル、レストラン、レジャー観光施設の運営