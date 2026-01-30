【残り3日で大逆転なるか】そらが首位独走！美少女甲子園Vol.28が最終局面へ！総インプレッション1500万回超えの人気コンテスト、1月31日23:59まで激戦続く
AmazonKindleランキング「新着ランキング」「芸能人写真集」の２部門で１位を獲得したフォトブック「美少女甲子園」を運営する、ファンテック株式会社（本社：東京都港区赤坂 代表取締役：園部 宗徳）は、次世代の美少女輩出を目指し2026年1月24日19:00～31日23:59までの８日間で「美少女甲子園Vol.28」を開催しております。
1月31日（土）23:59の終了まで残り3日を切り、現在首位の「そら」さんをはじめ、TOP7入賞をかけた激しい戦いが繰り広げられています。
❏「美少女甲子園」とは？
「美少女甲子園」は、Amazon Kindleランキング「新着ランキング」「芸能人写真集」の2部門で堂々の第1位を獲得し、X（旧Twitter）でのイベントでは総インプレッション数1,500万回超えを記録。
Yahoo!ニュースに毎回取り上げられるなど、いま最も注目を集めるSNS連動型のアワードフォトブック企画です。
✦ 前回の開催を取り上げた記事はこちらから
【初参加で快挙】さくらが美少女甲子園Vol.27制覇！コンテスト初挑戦でグランプリ獲得！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000278.000141380.html)
"次世代の国民的美少女"の輩出を目指す本イベントには、モデル・アイドル・ライバーなど、さまざまな分野から精鋭たちが集結！未来のスターをかけた、8日間のドラマティックな競演が繰り広げられています。
見事グランプリに輝いた参加者にはソロ写真集の出版が決定するほか、夢のような豪華特典も多数ご用意。"応援の力"が、未来のスターを生み出す。そんな感動と熱狂が詰まったイベントです。
✦ ランキング中間報告
※1月29日正午12:00時点のランキング
1位：そら
X（旧Twitter）：https://x.com/himitsu_sensei3
美少女甲子園Vol.28_そら
2位：小森 朱季
X（旧Twitter）：https://x.com/syuki_suki
美少女甲子園Vol.28_小森 朱季
3位：蓑原 晴花（ぱるたん）
X（旧Twitter）：https://x.com/circle2025_0498
美少女甲子園Vol.28_蓑原 晴花
4位：津向 花澄
X（旧Twitter）：https://x.com/tsumugi283ksm
美少女甲子園Vol.28_津向 花澄
5位：立花 杏
X（旧Twitter）：https://x.com/an__tachibana
美少女甲子園Vol.28_立花 杏
6位：夢咲 りん
X（旧Twitter）：https://x.com/ymskrin
美少女甲子園Vol.28_夢咲 りん
7位：広瀬 ここあ
X（旧Twitter）：https://x.com/cocoa_158cm
美少女甲子園Vol.28_広瀬 ここあ
最新ランキングはこちら :
https://bisyoujyo-koushien.com/ranking/
❏ グランプリ獲得で手に入る豪華特典
美少女甲子園Vol.28のグランプリを獲得すると、以下の豪華特典が贈呈されます。
✦ 基本特典
- ソロ写真集出版
- 写真展メインモデル
- オリジナルブロマイド全国コンビニ販売
✦ 追加特典（ポイント制)
- 10万ポイント達成：Amazonソロ写真集電子書籍販売
- 30万ポイント達成：都内9箇所街頭ビジョン広告モデル（単独放映）
- 50万ポイント達成：PV制作権
✦ その他豪華特典
- オリジナル曲制作権
- 新宿駅広告モデル
- 街頭ビジョン広告モデル
- ABEMA広告モデル
美少女甲子園Vol.23グランプリ 月野みゆソロ写真集
✦ TOP7入賞でも豪華特典が！
グランプリだけでなく、TOP7に入賞するだけでも以下の特典が獲得できます。
- 美少女甲子園Vol.28メインモデル掲載
- プロカメラマンによる掲載写真撮影
- 写真展展示モデル
❏ 応援方法は2つ！今すぐ参加可能！
美少女甲子園の審査は、ファンの皆様の応援で決まります。
応援方法１.：X（旧Twitter）での引用リポスト投票
推しの参加者の投稿を引用リポストして応援！
公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/BishoujoKoshien
公式Xで応援する :
https://x.com/BishoujoKoshien
応援方法２.：オリジナルグッズ購入投票
推しのオリジナルグッズを購入して応援！
オリジナルグッズショップ：https://bkshopvol6.base.ec
グッズを購入して応援する :
https://bkshopvol6.base.ec/
✦ イベント終了まで残り3日！
開催期間：2026年1月24日（土）19:00 ～ 1月31日（土）23:59（8日間）
結果発表：2026年2月2日（日）20:00～（予定）
残り時間はわずか！ あなたの応援が、推しの未来を変えるかもしれません！
❏ 次回Vol.29開催決定！参加者募集中
次回「美少女甲子園Vol.29」の開催が決定しました。
✦ 開催期間
2026年3月24日（月）19:00 ～ 3月31日（月）23:59（8日間）
✦ 応募資格
- 15～24歳の女性（見た目年齢可）
- モデル・ライバー・女優・アイドル等、経験不問
- 配信審査なし
LINEから簡単応募！
http://bisyoujyokoushien.clap.dance
美少女甲子園に応募する :
http://bisyoujyokoushien.clap.dance
ファンテック株式会社
社名：ファンテック株式会社
代表者：園部 宗徳
本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル
事業内容：
【WEB事業部】HP・アプリ制作、広告・SNS運用コンサルティング
【エンターテイメント事業部】各種キャスティング、マネジメント、楽曲制作
設立： 2021/11/25
HP：https://funtecinc.com
”ワクワクを科学する”
私たちはエンターテイメントとテクノロジーを通して、 世界にワクワクを届ける企業です。 「人の心を動かし、人の瞬間に立ち会い、 人の背中を押してくれるもの」 それがエンターテイメントと私たちは考えております。 ワクワクの先にある次の未来を広げ、 好奇心をカタチにします。
※ファンテック株式会社は、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】
株式会社BUZZ GROUP 広報部
お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/