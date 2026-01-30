「東京ポイントからdポイントへの交換で＋10％もらえるキャンペーン」を開催！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、東京都が提供する「東京都公式アプリ(R)」（※1）において付与される都独自ポイント「東京ポイント(R)」を「東京都公式アプリ」にて、dポイントへ交換するともれなく10％分のdポイント（期間・用途限定）を増量して進呈（※2）（※3）する「東京ポイントからdポイントへの交換で+10％もらえるキャンペーン」（以下、本キャンペーン）を、2026年2月2日（月）から2026年3月31日（火）までの期間で開催（※4）いたします。

本キャンペーンの期間中にキャンペーンサイト（※5）でエントリーのうえ、「東京ポイント」をdポイントへ交換する（※6）（※7）ことで、もれなく10％分のd ポイント（期間・用途限定）を増量して進呈（※2）（※3）いたします。本キャンペーンの詳細はキャンペーンサイト（※5）にてご確認ください。

また、東京都は2026年2月2日（月）から2027年4月1日（木）までの期間で、「東京都公式アプリ」上でマイナンバーカードによる本人確認を行うと、「東京ポイント」が11,000ポイント付与される「東京アプリ生活応援事業」を実施（※8）します。「東京アプリ生活応援事業」で付与される東京ポイントを本キャンペーン期間中に、dポイントへ交換していただくことで、dポイントがつかえる街のお店やネット（※9）でよりおトクにお買い物をお楽しみいただけます。

≪キャンペーン概要≫

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/716_1_6aef1d64f8c56444ed214a44cda8e6d7.jpg?v=202601301121 ]

※1 「東京都公式アプリ」の詳細およびポイントの交換方法はこちらをご確認ください。

（https://www.tokyoapp.metro.tokyo.lg.jp）

※2 ポイントの有効期限は進呈日から3か月です。ポイントの進呈は2026年4月末を予定しておりますが、システムの都合により進呈が遅れる場合があります。

※3 dポイントクラブ会員、かつキャンペーン終了時までに利用者情報登録が完了しているお客さまが進呈対象です。

登録方法はこちら。（https://dpoint.docomo.ne.jp/enq/guide/registration.html）

※4 本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。

※5 キャンペーンサイトはこちら。

（https://dpoint.docomo.ne.jp/cp_7/tokyoto_260201_7178/index.html）

キャンペーンサイトは2026年2月2日（月）午後1時00分に公開予定です。

※6エントリーとポイント交換の順序は問いません。

交換ポイント数および交換回数に上限はありません。

※7 100ポイント単位での交換となります。

※8 東京アプリ生活応援事業の詳細はこちら。

（https://www.tokyoapp.metro.tokyo.lg.jp/news/260116348.html）

※9 ｄポイントがたまる・つかえるお店はこちら。

（https://dpoint.docomo.ne.jp/store/index.html）

* 「東京ポイント」「東京都公式アプリ」は東京都の登録商標です。