ショーメのブライダルフェア“ブライダル セレブレーション”開催

LVMH ウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社

永遠に語り継がれる愛の物語から誕生したショーメの


エンゲージメントリング・マリッジリング。



創業以来受け継がれるサヴォワールフェールに、妥協を許さない厳密なストーンセレクト。


パリのハイジュエラーならではのクオリティの高いリングは


エレガントなデザインと豊富なバリエーションに溢れ、変わらぬ二人の愛の絆をより強く結びつけます。



ショーメのエンゲージメントリング

世界に一つの、お二人だけの特別なリングをお仕立てする


エンゲージメントリングのセミオーダーサービス『クラウン ユア ラブ』や、


期間中にブライダルリングをご購入のお客様へスペシャルなギフトもご用意しております。


ショーメならではのブライダルの世界と、スペシャルなサービスを


ぜひこの機会にご堪能ください。



ジュエリーボックスのパーソナライズサービス

ジュエリーボックスにお好きなカリグラフィーを施す、パーソナライズサービス行っております。*1


カリグラフィーはシルバーとゴールドの2色からお選びいただき、イニシャルや記念日などのお日にちを刻めるほか、パリ発のメゾンらしいエッフェル塔などのモチーフから、お好みのデザインをお選びいただけます。


全国のショーメブティックにて実施中。*2


是非この機会にお近くのブティックまでお立ち寄りください。



*1：センターストーン1ct以上のリングをご購入のお客様が対象


*2：オーダーからお渡しまで、約2週間ほどお時間をいただきます


詳しくはブティックスタッフまでお問い合わせください。





ショーメとは


1780年パリで創業後まもなく、ナポレオン一世やその皇后ジョゼフィーヌのオフィシャルジュエラーとなり、以来240年以上に亘りフランスの歴史と共に歩んできました。


卓越したサヴォワールフェールは、ヨーロッパをはじめとする世界のロイヤルファミリーに愛され続ける、豊かな芸術的かつ文化的なバックグラウンドを持つパリのハイジュエリーメゾンです。