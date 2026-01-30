【主要書店で1位獲得！】小山昇の最新刊『経営者のための生成AI 組織的活用の教科書』　組織改革に励む武蔵野は2025年12月に「ISO 30414」認証取得。2月には人的資本経営セミナーを無料開催！

株式会社武蔵野

株式会社武蔵野（本社：東京都小金井市）は、「経営計画書」や「環境整備」を柱とした組織強化に加え、近年は「生成AI」と「人的資本経営」を融合させた独自ノウハウを構築しています。この実践的メソッドを提供するサービス「経営者アカデミー(R)」を通じ、中小企業の持続的成長を支援しています。

このたび、代表取締役社長・小山昇の最新刊が主要書店で1位を獲得したことをお知らせいたします。

▼主なランキング実績

・紀伊國屋書店新宿本店 総合・ビジネス書ランキング1位

・三省堂書店札幌店 ビジネス書ランキング1位

・丸善 丸の内本店 ビジネス（経営）1位

・丸善名古屋本店 社会・ビジネス1位

・丸善ジュンク堂書店 ビジネス書ランキングTOP5

（※各書店および出版社による週間販売集計に基づく）

前作の第87冊目『生成AIでわかった 経営者のための人財定着術』に続く、小山昇のAI活用シリーズ最新刊である本書は、中小企業の経営者が「AIをどう導入し、組織全体で活用し、定着させるか」に焦点を当てています。

同社は、社長の考え方（判断軸や言葉づかい）を学習させたAIを社内インフラとして機能させ、全社員が日常的に活用する企業文化を構築しました。

本書では、この「経営者の思考・判断をAI化する仕組み」と、現場で実際に成果を上げている具体的な事例を解説しています。

また同社では、小山昇の経営思想を基盤に、AIを取り入れた人的資本経営の推進にも取り組んでいます。

従来の経営では、「人件費＝コスト」として、できるだけ抑える対象と見られがちでした。

一方、人的資本経営では、

・社員の知識・スキル・経験・意欲

・組織文化やチーム

を企業価値を高める「投資対象」と考えます。

同社では、AIを活用して人材の特性や思考傾向を可視化し、採用や配置判断の参考情報として活用しています。

人材不足や採用難が続く中、同社では「人を育て、活かす仕組み」を経営の中核に据えた人的資本経営の強化に取り組んでいます。

■ 株式会社武蔵野が提唱する「人を活かす経営」の定義

株式会社武蔵野では、以下の3つを軸に「人を育て、活かす仕組み」を体系化しています。

・経営計画書とは： 経営理念を全社員の行動指針に落とし込み、社長の判断軸を組織に浸透させる手帳型ツールです。武蔵野では社長の思考を学習させたAIを導入し、意思決定の迅速化を図っています。

・環境整備とは： 「仕事をやりやすくする環境を整えて備える」ことを通じ、社員の気づきや規律を養う組織改革メソッドです。アナログな仕組みと最新のAI活用を融合させ、高エンゲージメントな組織を構築します。

・経営者アカデミー(R)とは： 人的資本を「コスト」ではなく「投資対象」と捉え、企業価値を最大化する実践法を学ぶ場です。定着率89.9%を実現し、国際規格「ISO 30414」にも認められたノウハウを経営者に提供しています。

■「ISO 30414」の認証を取得

株式会社武蔵野は、2025年12月に、人的資本に関する情報開示の国際規格である

「ISO 30414」の認証を取得いたしました。

これまで同社が実践してきた、生成AIによる経営判断の可視化やアナログな仕組みによる人財育成など、独自の「人を活かす経営」の取り組みが国際的な指標において客観的に認められたことになります。

当社は、この認証を単なるゴールとせず、ISO 30414の11項目を統合的にマネジメントする「理念浸透」「実行支援」「成果検証」の三位一体の仕組みをさらに強化してまいります。

今後も、人的資本への継続的な投資と革新を通じて、自社の持続的成長はもちろんのこと、弊社会員企業様をはじめとする多くの中小企業の「人」を軸とした成長と発展に貢献してまいります。

■「『人』こそ最強の人的資本経営：人材戦略 PDCA×AI活用セミナー」のご案内

今回の書籍ランキング1位獲得は、多くの経営者が「AIの組織活用」と「人を活かす経営」の融合に活路を見出している証左と言えます。 深刻な労働力不足に直面する今、人的資本の最大化こそが中小企業が生き残るための唯一かつ最強の術です。

株式会社武蔵野は、このたび『人的資本経営』に特化した新セミナーを開催いたします。 本セミナーでは、人的資本を「コスト」ではなく企業価値を生む「資本」として最大化する経営への転換をテーマに、経営戦略と人材育成の実践アプローチを紹介します。

実際に武蔵野が実践してきた「アナログ（手帳型経営計画書・環境整備）」と「デジタル（DX・AI活用）」を融合させた、独自の人的資本経営を公開。 組織の理念を社員の行動に結びつける仕組みづくりや、DX・AIを活用した組織の見える化・意思決定支援まで具体的な方法を解説します。

定着率89.9％・高エンゲージメントを実現し、国際規格「ISO 30414」の認証でも証明された武蔵野流の「人を育て、活かす仕組み」を、ぜひ自社の成長にお役立てください。

本セミナーはオンライン形式で実施し、参加費は無料です。

ご参加をお待ちしております。

■開催概要

『人』こそ最強の人的資本経営：人材戦略 PDCA×AI活用セミナー！

【開催日時】2月19日（木） 10:00~11:00 ※オンライン開催

【参加費】無料

【参加対象】経営者または準ずる方

【定員人数】30名

お申込み・詳細はこちら(https://www.m-keiei.jp/seminar_lp/jintekishihon/?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=jintekisihon)

■株式会社武蔵野コーポレートサイト

https://www.musashino.co.jp/

■経営者アカデミー(R) サービス詳細・経営コンサルティング（株式会社武蔵野）

https://www.m-keiei.jp/

【本件に関する問合せ先】

企業名：株式会社武蔵野

担当者名：落合桃果

TEL：0120-85-6340

E-mail：market@musashino.jp