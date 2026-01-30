株式会社M2Mクラフト(本社：北海道札幌市、代表取締役：和田 学)は、10cm精度の高精度測位を短期間で検証・導入できるREYAX製UWB開発キット「RYUW122_DK」の国内向け輸入販売を、2026年2月より開始します。





本キットは、技適取得済みのUWBおよびWi-Fiモジュールに加え、測位用ソフトウェアや開発資産を一括で提供することで、UWB測位システムの開発期間を大幅に短縮します。





アンカーデバイス RYUW122_ANCHOR1(キット内容)





■ 本キットの主な特長

本製品は、UWBによる精密な距離測定とWi-Fiによるデータ転送を組み合わせた、すぐに使える測位ソリューションパッケージです。





・即座に導入可能なパッケージ構成： 4台のUWBアンカー(基地局)ボード「RYUW122_ANCHOR1」と2台のモバイルUWBタグ「RYUW122_Lite」、さらにUSBインタフェースからRYUW122_Liteに電源を供給し、またPCからモジュールの通信設定を行うための電源電圧調整機能付きUSB/UARTブリッジデバイスRYLS135も2台付属します。

また、アンカーボード上STM32(R) MCU用のファームウェアソースコードや、Microsfot(R) Windows(R) PCで動作するC#製のGUIアプリケーションソースコードがセットになっています。これにより、開発者はゼロからシステムを構築することなく、短期間で測位テストを開始できます。





・日本国内の技適認証(工事設計認証)取得済み： キットの要となるアンカー「RYUW122_ANCHOR1」には、技適取得済みUWBモジュール「RYUW122」(認証番号：020-250092)に加え、今回新たに技適を取得したWi-Fiモジュール「RYWB116」(認証番号：020-250425)を搭載することでワイヤレス通信で計測したアンカーとタグとの距離を収集します。日本国内で安心してご利用いただけます





・10cm精度の高い測位性能： UWB技術を活用することで、障害物がある環境でも10cm精度の精密な測位を実現し、Wi-Fi経由で安定してホストPC(Windows)へデータを転送します。









■ システム構成と技術仕様

本システムは、四隅に配置したアンカーと、自由に移動するタグの間でUWB通信を行い、距離を測定します。





・中核モジュール： アンカーには、STM32 MCUの制御下に、Wi-Fiモジュール「RYWB116」とUWBモジュール「RYUW122」が統合されています。





・インターフェース： UARTインターフェースを介したATコマンドによる設定が可能です。





・通信プロトコル： アンカーとWindows上のGUIアプリケーション(TCPサーバー)間は、Wi-Fiを介したTCP通信によって接続されます。複数のアンカーデバイスで測定した距離データをWi-Fi経由でホストPCへ転送することでGUIアプリケーション上でタグの位置を算出することができます。









■ ソフトウェア資産の提供

開発を支援するため、以下のソフトウェアおよび資料がUSBメモリで提供されます。

・RYUW122_ANCHOR1用： STM32 MCUファームウェアソースコード。

・Windows用： 測位データの集計・表示を行うC# GUIアプリケーションのソースコード。

・設定用ツール： 各通信モジュールの通信設定のサンプルはDocklight(R)のスクリプトファイルとして提供されます。ATコマンドによる詳細な設定ガイドも提供しており、任意のシリアル通信ソフトウェアを使用して設定を行うことができます。





【データシート・詳細情報】

・RYUW122_DK 製品ページ： https://reyax.com/products/RYUW122_DK

・RYUW122_ANCHOR1製品ページ： https://reyax.com/products/RYUW122_ANCHOR1

・RYUW122_Lite 製品ページ： https://reyax.com/products/RYUW122_Lite

・RYLS135製品ページ： https://reyax.com/products/RYLS135

・RYWB116製品ページ： https://reyax.com/products/RYWB116

・M2Mクラフト REYAX製品紹介ページ： https://www.m2mcraft.co.jp/reyax.html





・STM32は、EUおよびその他の国におけるSTMicroelectronics International NVまたはその関連会社の登録商標です。

・Microsoft・Windowsは、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・Docklightは、Flachmann und Heggelbacher の登録商標です。









■会社概要

株式会社M2Mクラフト

所在地 ： 〒001-0023 北海道札幌市北区北23条西5丁目2-39 N23ビル 6階

代表 ： 代表取締役 和田 学

設立 ： 2019年(令和元年)8月1日

資本金 ： 1,100万円

事業内容： 産業機械向け制御通信・IoT通信関連のソフトウェア

・デバイスの設計・開発・輸入・販売

URL ： https://www.m2mcraft.co.jp/