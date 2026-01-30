クウゼン（KUZEN）、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」LINEマーケティングツールカテゴリにて「総合」「大企業」「中小企業」の3部門で初の1位を獲得

株式会社クウゼン

株式会社クウゼン（本社：東京都新宿区、代表取締役：太田 匠吾）が提供するLINEマーケティングツール「クウゼン（KUZEN）」（以下、クウゼン）は、スマートキャンプ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 詩音）が主催する「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」のLINEマーケティングツールカテゴリにおいて、「総合部門」「大企業部門」「中小企業部門」の3部門で初の1位を獲得したことをお知らせいたします。

BOXIL資料請求数ランキングとは

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日～2025年12月31日までの間に行われた資料請求数（※2）を基に選出しています。今回「クウゼン（KUZEN）」が受賞したLINEマーケティングツール総合1位は同カテゴリにおいて、対象期間内に該当の業界に所属するユーザーからの資料請求数が多かったサービスとして、大企業部門1位、中小企業部門1位は、同カテゴリにおいて、対象期間内に大企業（1,000名以上）・中小企業（1,000名以下）の企業に所属するユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして、選出されたものです。

なお、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は下記よりご覧いただけます。

公式サイト：https://boxil.jp/ranking/(https://boxil.jp/ranking/)

LINEマーケティングツールカテゴリのランキングはこちら：https://boxil.jp/ranking/archive/2025-half/sc-line-marketing-tool/?via=yrt-yearlyRanking-ranking(https://boxil.jp/ranking/archive/2025-half/sc-line-marketing-tool/?via=yrt-yearlyRanking-ranking)

※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

※2 資料請求数とは、有料掲載頂いている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXILをご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方針に基づき、上記の表示順を採用しています。

「クウゼン（KUZEN）」の受賞背景

昨今のCookie規制によるデータ活用の変化や人手不足といった社会課題に加え、多くのマーケティング担当者が「費用対効果（ROI）の最大化」や「売上・LTVへの直接的な貢献」をより強く求めるようになっています。 今回のランキング1位獲得は、当社ツールがこうした企業の課題解決ニーズに合致した結果であると考えております。

1.「売上を作る」ための1st Partyデータ活用

顧客データベース（CRM）と連携し、ユーザー属性に基づいた配信やリッチメニューの出し分けなど、パーソナライズされた体験設計への関心が高まっています。 Cookieに依存せず、自社保有の「1st Partyデータ」を活用してエンゲージメントを高める手法が提示されている点が、多くのマーケターの資料請求を後押ししました。

2.「カゴ落ち防止」など成果改善に直結する機能への期待

「ECサイトのカート落ちをリアルタイムで防ぐリマインド配信」など、導入後すぐに成果が見込める具体的な機能が評価されています。 単なるツール提供にとどまらず、事業KPI（売上やLTV向上）にコミットできる機能性が、結果を重視する大企業層からの支持される要因となりました。

3.人手不足を補う「自動化」と「伴走支援」

高度な施策を行いながらも、AIチャットボットによる対応自動化で現場の負担を軽減できる点も重要視されています。 チェックリストを用いた具体的な導入ステップや、サポート体制が整っていることが、リソースの限られた中小企業もご支持いただいている理由です。

「クウゼン（KUZEN）」のページこちら：https://boxil.jp/service/7456/?via=mr-serviceLink-services&categoryId=734(https://boxil.jp/service/7456/?via=mr-serviceLink-services&categoryId=734)

今後の展望

株式会社クウゼンは、創業以来「すべての人にコンシェルジュ体験を」というプロダクトビジョンを掲げ、事業を推進してまいりました。

現在、企業には単なる「売るためのマーケティング」ではなく、顧客一人ひとりに寄り添い、深く理解し、最適な体験を届ける「コンシェルジュマーケティング」が求められています。

今回の受賞を励みに、今後も機能の拡充やサポート品質の向上に努め、企業のマーケティング活動の成果最大化に貢献できるプラットフォームとして、さらなる進化を続けてまいります。

「クウゼン（KUZEN）」サービス概要

「クウゼン（KUZEN）」はマーケティング効果の最大化や業務効率化を支援する対話デザインプラットフォームです。外部のCRMやMAツール、コミュニケーションツールとの柔軟な連携や充実した運用サポートが特徴で、これまで業種・規模を問わず650社以上の企業様に導入されております。

URL：https://www.kuzen.io/

サービス申込の問い合わせ先：marketing@kuzen.io

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社クウゼン

PR担当 行田

連絡先： pr@kuzen.io