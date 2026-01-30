ビルボードジャパン（株式会社阪神コンテンツリンク）は、2025年1月に全国公開され話題を集めた劇場アニメ『ベルサイユのばら』（原作：池田理代子）の公開1周年を記念し、エイベックス・ピクチャーズ株式会社との共同企画として、【billboard classics 劇場アニメ『ベルサイユのばら』シンフォニックコンサート2026】の開催を決定した。

革命期のフランスで懸命に生きる人々の、愛と人生を鮮やかに描いた池田理代子の漫画『ベルサイユのばら』。1972年より「週刊マーガレット」（集英社）にて連載され、現在累計発行部数は2000万部を突破。不自由な時代の中で、身分や性別を乗り越え自身の手で人生を選びとり、フランス革命へと飛び込んでいく美しいオスカルの生き様は、少女たちの共感、そして憧れを一身に集めた。連載中から読者の熱狂的な支持を集めた本作は、その後、宝塚歌劇団による舞台化やTVアニメ化もされ、日本中で社会現象となった。





そして2025年1月31日より、完全新作での劇場アニメが上映。1972年の連載開始から50年以上の時を経てなお、全く色あせない『ベルサイユのばら』の世界。そしてオスカル達の生き様。その物語が、新たな劇場版として描かれた。また本作には、『進撃の巨人』『機動戦士ガンダムUC』など数々の作品で音楽を担当する澤野弘之が音楽プロデューサーとして参加。KOHTA YAMAMOTOとともに音楽を担当した。





本公演では、そんな劇場アニメのために作られた数々の楽曲をオーケストラアレンジで演奏。作品世界を彩ったBGMに加え、アニメのオープニングを華やかにかざった「The Rose of Versailles」など数々の挿入歌をオスカル役・沢城みゆき、マリー・アントワネット役・平野綾、アンドレ役・豊永利行、フェルゼン役・加藤和樹のメインキャスト4名がフルオーケストラとともに歌唱。映像演出も交え、作品世界を音楽の世界から立体的に描き出す。





数々のクラシック公演を手がけてきたビルボードジャパンが制作を担い、作品の魅力を丁寧に描き出すシンフォニックコンサートとして届ける。音楽監修・指揮・編曲に和田薫、管弦楽に東京フィルハーモニー交響楽団を迎え、一夜限りの特別な時間を創出する。





本公演のチケットは、2026年1月30日（金）11:00より、オフィシャル最速先行（抽選）の受付が開始される。





◎公演情報

billboard classics 劇場アニメ『ベルサイユのばら』シンフォニックコンサート2026





＜開催日時・会場＞

2026年9月6日（日） 東京国際フォーラム ホールA 開場16:00 開演17:00





＜出演＞

オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ役 沢城みゆき

マリー・アントワネット役 平野綾

アンドレ・グランディエ役 豊永利行

ハンス・アクセル・フォン・フェルゼン役 加藤和樹

音楽監修・指揮・編曲：和田薫

管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団





＜音楽＞

澤野弘之、KOHTA YAMAMOTO ※当日の出演はございません





＜チケット＞（全席指定・税込）

・プレミア席18,000円［特典グッズ付き、前方席確約］

特典グッズ「The Rose of Versailles／Believe in My Way 実演フルスコア」

・通常席13,000円





チケット販売スケジュール：

オフィシャル最速先行（抽選）2026年1月30日（金）11:00～2月18日（水）23:59

ビルボードライブ「Club BBL」会員先行（抽選）2026年2月24日（火）15:00～3月1日（日）23:59

イープラス独占先行（抽選）2026年3月14日（土）15:00～3月22日（日）23:59





＜公演公式サイト＞

https://verbara-movie.jp/news/detail.php?id=1130241





主催：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）、エイベックス・ピクチャーズ、文化放送

企画制作：ビルボードジャパン、エイベックス・ピクチャーズ

後援：米国ビルボード





＜注意事項＞

※未就学児入場不可

※枚数制限：おひとり様各公演1申し込み最大4枚まで

※車椅子をご利用のお客様は、下記お問合せ先までご連絡ください

※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません

※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認ください

（ご来場のお客様へのお願い： https://billboard-cc.com/notice ）





<お問合せ>

e+お客様サポート： http://eplus.jp/qa/

チケットに関するお問合せ： https://eplus.jp/verbara-bbc-toiawase/





ビルボードクラシックス

音楽ファンに最高の音楽と新しい体験を届けるため、ビルボードジャパンが2012年にスタートしたコンサートシリーズ。「アーティストの音楽を最高のかたちで届けること」をミッションに、全国の音楽専用ホール等でこれまでに500以上の公演を開催している。





権利表記：(C)池田理代子プロダクション／ベルサイユのばら製作委員会





