コンタクトケアのオフテクス、日本で初めて強膜レンズの承認を取得！不正乱視矯正の幅を広げる『ビューノ(R) Supreme』登場

株式会社オフテクス（本社：神戸市中央区、代表取締役社長：米田 穣）は、強膜レンズ「ビューノ(R) Supreme」の製造販売承認を取得し、2026年1月より発売いたします。




強膜レンズは、角膜よりも大きくフィッティングされる大直径のハードコンタクトレンズで、角膜には触れず強膜で支持し、角膜全体をドーム状に覆うような形状にデザインされたレンズです。


角膜にレンズが触れないため、角膜の形状に異常があり、通常のコンタクトレンズの装用が困難な方でも装用することが可能です。




今日まで日本国内では視力補正を目的とした強膜レンズの製造販売承認例はなく、ビューノ(R) Supremeは日本で初めて視力補正を目的として製造販売承認された強膜レンズになります。



本レンズにより、一人ひとりが “見える” ことの喜びを感じ、よりあざやかな未来を創造していくことを願っております。



■ビューノ(R) Supreme 概要


[表: https://prtimes.jp/data/corp/134009/table/5_1_7d6dc84523b13f0710942d3a14874018.jpg?v=202601301121 ]


■ビューノ(R) Supremeの特長


（１）これまでの矯正方法で視力を得られなかった人も矯正可能


今まで使用していた視力矯正具（眼鏡、ソフトコンタクトレンズ）では十分な視力が得られない、かつハードコンタクトレンズ不耐症の人に対し、ビューノ(R) Supremeを13週間装用した結果、視力が有意に改善しました。




（２）不快感によりレンズ装用が難しかった人も装用可能


ビューノ(R) Supreme装用時の自覚症状について、J-CLDEQ-8及びVASスコアにて評価した結果、装用前※と比較してスコアが改善し、ビューノ(R) Supreme装用による不快感の影響は少ないことが示唆されました。




また、強膜レンズの発売に伴い、オフテクスはこれまで培ったコンタクトレンズケアの技術を活かし、強膜レンズを快適に装用できるケア用品・専用の装着液を発売いたします。



強膜レンズ専用酵素洗浄保存剤「クリアデュー SL 強膜レンズ専用パック」、強膜レンズ専用装着液「クリアデュー 装着液（第3類医薬品）」、そして強膜レンズの装用に必要な「アクセサリセット」等、複数のラインナップを揃え、強膜レンズを初めて処方される患者様向けに対しては「イニシャルセット」の提供も用意しております。



クリアデュー SL　　　強膜レンズ専用パック




クリアデュー 装着液




アクセサリセット






