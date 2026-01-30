BAGEL & BAGEL から新商品が登場！ほうれん草とチーズを使用したヘルシーなベーグルと豊かな燻製の香りを楽しむサンドイッチを、期間限定で販売いたします

株式会社JFLAホールディングス

株式会社JFLAホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：檜垣周作）の子会社である株式会社アルテゴ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：檜垣周作）が運営する「BAGEL & BAGEL」から新商品が登場。ほうれん草とチーズを使用したヘルシーなベーグルと豊かな燻製の香りを楽しむサンドイッチを期間限定で販売いたします。

【 ほうれん草とチーズ 294円（税込）】

ほうれん草を練り込み、チーズをトッピングして焼き上げた季節限定ベーグルです。

おいしく、健康的なライフスタイルを目指したい方におすすめです。

フレッシュ野菜をたっぷりはさんでお召し上がりください。

【販売期間】2026年２月４日（水）～ なくなり次第終了

【販売店舗】全国のBAGEL & BAGEL ※一部お取り扱いのない店舗もございます。

【 燻製チキンナッツ 748円（税込）】

リンゴチップで丁寧に燻した若鶏のもも肉に、相性抜群のブロッコリーと香ばしいローストアーモンドを合わせました。豊かな燻製の香りと、隠し味のピーナッツバターが旨みを引き立てる、ヘルシーなベーグルサンドイッチです。

【販売期間】2026年２月４日（水）～ なくなり次第終了

【販売店舗】全国のBAGEL & BAGEL ※一部お取り扱いのない店舗もございます。

BAGEL & BAGEL について

ベーグルは、小麦、水、練り込み素材等のシンプルな材料から出来ています（プレーン）。北米を主産地とした厳選された小麦を使用していますので、噛むほどに口中に広がるうまみとほのかな甘さのハーモニーが楽しめます。

また、一般的なベーグルはハードタイプですが、BAGEL & BAGELのベーグルは独自の製法でつくられており、その食感は“しっとり＆もちもち”。お子様でも食べやすく、時間が経っても硬くなりにくいのが特長です。

BAGEL & BAGEL 公式サイト https://bagelbagel.jp/

■株式会社アルテゴについて

本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目 5 番 6 号 盛田ビルディング

代表取締役社長：檜垣 周作

事業内容：ベーグル、焼き菓子の製造、販売並びにこれらの商品を使用した飲食店舗の直営事業及び FC事業、カフェ、パブ業態の直営事業

店舗数 69 店舗（2025 年 12 月 31 日現在）

（BAGEL & BAGEL 28 店舗、MOMI&TOY'S 31 店舗、CrepesFamilia 6 店舗、他 4 店舗）

URL：https://altego.jp

■株式会社 JFLA ホールディングスについて

本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目 5 番 6 号 盛田ビルディング

代表取締役社長：檜垣 周作

事業内容：乳製品・酒類・醤油・調味料等の製造販売、高級食材・ワイン等の輸入販売、外食フランチャイズ本部の運営及び外食店舗の運営

URL：https://j-fla.com