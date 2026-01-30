大和路再発見 ホトケ女史 安達えみと行く「奈良人めぐり」バスツアー＆トークショー開催
奈良交通は、ホトケ女史 安達えみ氏を案内人に迎えたバスツアー「奈良人めぐり」を企画いたしました。
本ツアーは、大和路再発見バスツアー「ホトケ女史 安達えみと行く『奈良人めぐり』コース」の第３弾として実施するものです。この企画は、祈りを受け継いできた「奈良人」に焦点を当て、体験や対話を通して、ここでしか聞くことのできない物語に触れるバスツアーとなっています。
今回は、吉田寺、般若寺、氷室神社を巡ります。各地でお迎えするのは、実は「従兄弟」という親密な家族関係で結ばれた３名です。ツアーの締めくくりには特別トークショーを開催し、参加者の皆様は前方特別席でお楽しみいただけます。特別法話や御朱印帳作りなどの体験、安達えみ氏による解説や“従兄弟のご縁”を感じる特別トークショーを通じて、奈良の新たな一面を発見していただけるツアーです。
ホトケ女史 安達えみ 氏
記
１．「奈良人めぐり」バスツアー
（１）出発日
２０２６年２月２１日（土）
（２）出発時刻
近鉄大和八木駅（南口） ７：４０
JR奈良駅 ８：４０
近鉄大和西大寺駅 ９：００
（３）行程
各地==吉田寺（参拝・お話・御朱印帳作り体験）
==平宗倭膳たまゆら（昼食）==般若寺（参拝・お話）
==氷室神社（正式参拝・お話）
… 奈良公園バスターミナル レクチャーホール（特別トークショー）※自由解散
（４）奈良人 （順不同）
吉田寺 副住職 山中浩悦 氏
般若寺 住職 工藤顕任 氏
氷室神社 権禰宜 大宮守雅 氏
（５）講師
ホトケ女史 安達えみ氏
（６）料金
おひとり様 １６,０００円（税込）
※諸般の事情により講師が同行できない場合は、ツアーを中止し、旅行代金は全額返金いたします。
２．特別トークショーイベント
（１）タイトル
「その話、社寺では聞けません。」
ツアーで訪れた三社寺の「奈良人」が登壇し、社寺での凛とした姿とは一味違う”オフの素顔”を披露します。表と裏、伝統と日常が交差するトークを通して、人間味あふれる魅力を安達えみ氏が引き出します。
（２）日時
２０２６年２月２１日（土） １７：３０～１９：００
（３）会場
奈良公園バスターミナル レクチャーホール
（４）出演者
（順不同）
・吉田寺 副住職 山中浩悦 氏
・般若寺 住職 工藤顕任 氏
・氷室神社 権禰宜 大宮守雅 氏
・ホトケ女史 安達えみ 氏（MC）
※諸事情により出演者が変更となる場合があります。
（５）料金
トークショーのみの参加は無料
（６）その他
トークショーのみの参加については事前予約不要
３．ホトケ女史 安達えみ氏
奈良の社寺や仏像の魅力を発信するガイド・クリエイター。静岡県出身。２０１４年に奈良が好きすぎて東京から移住、フリーランスになる。デザイナー、イラストレーター、ツアーガイド、イベントプロデュースなどジャンル不問。イベント時などは「ホトケ女史」の名で活動している。KCN「ホトケ女史のぶらりまいり」の出演・構成を担当。
４．大和路再発見バスツアー「ホトケ女史 安達えみと行く『奈良人めぐり』コース」とは
ホトケ女史 安達えみ氏の案内で、奈良の伝統や祈りを受け継ぐ人＝奈良人に焦点を当て、その魅力に迫ることを目的とするバスツアーです。２０２４年７月開催の第一回目は正暦寺の住職 大原弘信氏、２０２５年３月開催の第二回目はやまぞえ不動院の住職 前川良基氏を「奈良人」として訪ね、そのお話を伺いました。ホトケ女史 安達えみ氏が奈良の社寺文化をわかりやすく伝えてくださることでより深い奈良観光の魅力を味わっていただくだけに留まらず、お客様に奈良の「人」の魅力を体感していただくことを目的とした企画です。
５．ご予約・お問合せ
奈良交通ホームページ
（https://www.narakotsu.co.jp/sightseeing-tour/yamatoji/#budda）
奈良交通株式会社 本社旅行センター TEL ０７４２-２０-３１４０
電話受付/９:００～１８：００（年中無休）※電話受付のみ
八木旅行センター TEL ０７４４-２２-６８８０
電話・窓口受付/１０:００～１８：００（年中無休）
以 上