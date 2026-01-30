休暇村帝釈峡50周年企画として広島県の地酒を50種類集めた「広島地酒de運試しくじ」を実施中　なんと企画開始7ヶ月で累計販売本数2000本を達成！　ついに3月に最後の50周年特別ウィークを開催！

一般財団法人休暇村協会美しく並べられた、見た目に壮観な広島県の50種類の地酒

広島県北東部で岡山県・島根県・鳥取県に隣接する“県境のまち”庄原市に位置するリゾートホテル「休暇村帝釈峡」（所在地：広島県庄原市東城町、支配人：中島真治）では、開業50周年を記念して実施してきた企画「広島地酒de運試しくじ」が、開始から約7か月で累計販売本数2,000本を突破しました。

広島県内50種類の地酒の中から、くじ引きで必ず1本が当たる本企画は、観光客に加え地元利用客からも支持を集め、周年企画の枠を超えた反響を見せています。この反響を受け、休暇村帝釈峡では、50周年企画の締めくくりとして、2026年3月8日（日）より、最後の「50周年特別ウィーク」を開催します。

◆はずれなしで楽しめる「広島地酒de運試しくじ」

「広島地酒de運試しくじ」は、おみくじ形式のくじを引くことで、広島県内50種類の地酒の中から必ず1本が当たる企画です。

ロビーにずらりと並ぶ50本の地酒は見た目にも壮観で、銘柄ごとのデザインや瓶の色・形の違いを楽しめる点も、来館者の関心を集めています。

販売期間：2026年3月31日（火）まで

料 金：1回800円／2回1,500円／3回2,200円

※税込価格です。

※回数が多いほどお得になります。

本企画は、開業50周年という節目にちなみ、「50」という数字を軸に構想されました。

◆累計販売本数2,000本突破という結果

本企画は、2025年6月1日の開始から、約3か月で500本を突破。その後も販売ペースは落ちることなく推移し、2026年1月3日に累計2,000本を達成しました。

観光で訪れたお客様に加え、地元の方が日帰り利用やお土産として購入されるケースも多く、今なお利用者の広がりが見られます。

全国有数の酒造数を誇る“隠れた酒どころ”広島県。その魅力を体験として伝える企画が、多くの支持を集め、累計2,000本突破に。

◆人気の理由は“体験価値”

各地酒の前には、味わいや特徴、おすすめの飲み方を記した説明書を設置しています。価格帯（約500円～1,600円相当）だけでは測れない、それぞれの酒の個性が分かりやすく伝わる工夫が、満足度の高さにつながっています。

宿泊者限定で、チェックイン時に引いた地酒を冷やして夕食時に提供するサービスも行っており、“はずれなし”でどれが当たっても満足できる体験として利用されています。

各地酒の特徴やおすすめの飲み方を紹介する説明書付き。広島県民でも知らなかった銘柄に出会える、新しい発見のある地酒体験は、“隠れた酒どころ”広島県ならでは。

◆いよいよ最後の【休暇村帝釈峡50周年特別ウィーク】

休暇村帝釈峡では、開業50周年に合わせて年4回の「50周年特別ウィーク」を実施してきました。

これまでの開催を経て、年度末の2026年3月開催が50周年企画の締めくくりとなります。

期 間：2026年3月8日（日）～3月19日（木）

※3/14（土）は除く

主な企画：

●50円de比婆牛石焼付き宿泊プラン

市場にほとんど出回らない「幻の和牛」と呼ばれる比婆牛

休暇村の基本宿泊プランは、四季折々の食材を取り入れた約40種の「さとやまビュッフェ」が魅力。地元の郷土料理や旬の味覚を気軽に楽しめる人気プランです。

この基本のビュッフェプランに、+50円（税込）で地元ブランド牛「比婆牛」の石焼きが付く、期間限定の特別企画をご用意しました。ぜひこの機会に「幻の和牛」をご堪能ください。

※対象：大人（中学生以上）

料 金：1泊2食付き 14,550円～（税込）

※２名１室利用時の1名様料金

※「+50円」を加算した金額です。

さとやまビュッフェ

●500円de飲み放題

ご夕食に+500円（税込）で60分飲み放題が追加可能。

※グループ全員参加が条件

50周年特別ウィーク詳細：https://www.qkamura.or.jp/taishaku/free1/?p=233

◆休暇村帝釈峡豊かな自然に立地

中国山地に位置する全長約18kmにも及ぶ帝釈峡。国の天然記念物「雄橋」や奇勝奇岩で有名な鍾乳洞の「白雲洞」など美しい景観が見られます。散策路も整備されており新緑や紅葉の時期は多くの人が訪れます。休暇村帝釈峡は観光遊覧船で知られる神龍湖に近い高台に位置しています。敷地内にはホテルの他にコテージやキャンプ場といった宿泊施設や芝ソリ・テニスといったアクティビティも充実しています。

所在地：〒729-5132 広島県庄原市東城町三坂962-1

支配人：中島 真治

ＵＲＬ：https://www.qkamura.or.jp/taishaku/

ゆったり過ごせる洋室さもやまの湯：石灰岩質のカルスト台地のミネラル豊富なお湯ヤギのメェ太：人懐っこく、甘えん坊の入社5年目の休暇村のスタッフです。

◆自然にときめくリゾート 休暇村

日本の景色を代表する国立公園・国定公園など優れた自然環境の中にあるリゾートホテル。35か所ある休暇村は、「自然にときめくリゾート」のコンセプトのもと、地元の食材を活かした料理や、地域の自然、文化、歴史とのふれあいプログラムなど、その土地ならではの魅力にふれる場を提供し、すべてのお客様に心が自然にときめくひとときをお届けします。