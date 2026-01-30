プリメラ、代表商品「ビタチノール セラム」をリニューアル、トレンド成分PDRNを配合した「PDRN-NIA10」ラインも2026年2月27日（金）から順次発売開始！

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表：羅政均）が展開する韓国発・ミクソロジースキンケアブランド『プリメラ』は、ブランドを代表するビタミンC*¹とレチノール*²をMIXし2.2倍*³のハリ感UPを助ける「ビタチノール セラム」と、セラム一本分の美容成分*⁴を含有させた「ビタチノール ゲルマスク」をリニューアル発売いたします。

さらに、近年注目を集めるPDRN*⁵とナイアシンアミド*⁶を組み合わせた新スキンケアライン「PDRN-NIA10ライン（セラム／ゲルマスク）」も新たに発売。

肌悩みやライフスタイルに合わせて選べる2つのラインを、Qoo10、Amazon、楽天等プリメラ公式ECストアおよび全国のバラエティーショップ・ドラッグストアで、2026年2月27日（金）より順次発売予定です。

◇リニューアル：ビタチノールライン（セラム／ゲルマスク）

プリメラを代表する既存の「ユース ラディアンス ビタチノールセラム(販売名：Yラディアンス VTセラム)」が、ビタチノール含有量を約2倍*⁷にアップし、価格・処方設計までリニューアルしました。

また、今回の「ビタチノール セラム」リニューアルに伴い、同一ラインの「ビタチノール ゲルマスク」もパッケージデザインをリニューアルし、よりお手に取りやすい価格に見直しました。

◇商品紹介：ビタチノール バウンシー リフト セラム

リニューアルされた「ビタチノール バウンシー リフト セラム」は、ビタチノール含有量を従来比約2倍*⁷に増量し、1本あたりのビタミンC*¹とレチノール*²の総配合量を、従来品に比べ純成分＋誘導体を含め約2倍*⁷以上に増量しました。ただし、美容成分の純粋成分と誘導体の配合バランスを最適化することで、高濃度でありながら刺激感を抑えた黄金比レシピを実現しました。

また、既存品は成分の新鮮さを保つため使用直前にビタミンC*¹カプセルを容器内で混ぜて使用する容器構造でしたが、今回のリニューアルで技術力を高め、特殊コーティングされたビタミンC*¹カプセルと3タイプのレチノール*⁸をPre-Mixされたテクスチャで提供できるようになり、使いやすさを改善しつつ、成分効能をお肌へ安定的に届ける設計を採用しています。

ビタチノール*⁹はビタミンC*¹×レチノール*²を掛け合わせることで、レチノールより2.2倍*³のハリ感アップへ導きます。

二つの成分がMIXされて可能な弾力ケアへ導き、ハリ不足や毛穴*¹⁰が目立ちにくい、ふっくらとしたハリ肌印象を叶えます。

さらに、ビタチノール*⁹によるうるおいケアで、肌の透明感*¹¹を底上げします。

また、ビタミンC*¹やレチノール*²といった成分が刺激的でお使いいただけなかった敏感肌・トラブル肌*¹²の方にも負担少なく使っていただける低刺激フォーミュラを採用。

敏感肌テスト／ノンコメドジェニックテスト／アレルギーテスト／皮膚科テスト／1次刺激テストの5つのテストを実施し、無香料設計にすることで、従来品よりも使いやすくなりました。

（※全ての方に刺激が起こらないわけではありません。また、全ての方にニキビのもとができないわけではありません。）

◇販売概要





商品名：ビタチノール バウンシー リフト セラム

[販売名] VT バウンシー セラム

値段 / 内容量 :

オンライン専用：3,740円（税込)/30g（税抜価格：3,400円）

オフライン専用：1,980円（税込)/15g（税抜価格：1,800円）

発売スケジュール：2026年2月27日（金）

Qoo10：https://www.qoo10.jp/g/1105104394

◇ビタチノールセラム メガショット ゲルマスク

「ビタチノール セラム メガショット ゲルマスク」は、セラム１本分の美容成分*⁴をたっぷり含んだスペシャル弾力ケア用ゲルマスクです。

ビタミンC*¹×レチノール*²のアプローチで、レチノールより2.2倍*³ハリ感アップ。

エッセンスをそのまま固めているから、マスクが肌にしっかり密着し、肌の奥*¹³まで美容成分を行き渡らせ、一度の使用だけでもエステ帰りのような輝くハリ肌印象へ導きます。

さらに、長時間の使用にも対応し、ゲルマスクがより肌に密着するためスリーピングマスクとしても使用可能です。就寝時に使用することで、お休み中にうるおい・ハリ・ツヤをまとめてチャージできます。



◇おすすめの使用方法

「ビタチノールセラム メガショット ゲルマスク」でスペシャルナイトケアを！

美容成分が肌の奥*¹³まで届くよう30分以上ご使用いただくことをおすすめします。

■Boosting Care

化粧水→美容液→クリームでスキンケアを行った後、マスクを1時間以上貼ってから剝がしてください。スキンケア＋マスクのシナジーで肌のコンディションUP！

■Sleeping Care

化粧水→美容液→クリームでスキンケアを行った後、マスクを貼って就寝します。マスクに含まれた美容成分が肌の奥*¹³まで浸透し一日中内側からツヤ溢れるような肌印象へ導いてくれます。

◇販売概要

商品名： ビタチノールセラム メガショット ゲルマスク

[販売名] VTセラム ゲルマスク

値段 / 内容量 :

5枚セット：2,640円（税込）／34g × 5枚

1枚：660円（税込）／34g



発売スケジュール：2026年2月27日（金）

◇ 新発売：PDRN-NIA10ライン

話題の美容成分PDRN*⁵を主役にした新スキンケアラインが、プリメラから誕生しました。

今回新発売されるラインは、PDRN*⁵とナイアシンアミド*⁶を組み合わせたシナジー処方により、肌の内側から満ちるようなツヤ感を与え、明るくなめらかな肌印象へと導きます。

プリメラが提案する、新たな水光ツヤケアを、ぜひこの機会にお試しください。

◇商品紹介： PDRN-NIA10 トーニング グロウ セラム

「PDRN-NIA10 トーニング グロウ セラム」は、PDRN*⁵とナイアシンアミド*⁶を組み合わせたシナジー処方により、PDRN*⁵単体使用時と比べ約2.5倍*¹⁴のツヤ感アップを実現。

2つの成分がバランスよく作用することで、肌キメとうるおいを同時にケアし、トーンアップ印象*¹⁵の水光ツヤ肌へ整えます。

プリメラのPDRN*⁵は、超低分子PDRN*⁵にエクソソーム*¹⁶を結合させ、なんと 毛穴の1/1400、サーモンPDRN*⁵の1/20サイズ という超低分子設計を採用しています。

美容成分を肌の奥*¹³までしっかり浸透させ、スキンケア直後やメイク直後だけの一時的なツヤではなく、肌の内側から満ちるようなツヤ感を24時間*¹⁷キープできる点も特長。

10％[M8] と高濃度*¹⁸なナイアシンアミド*⁶を配合して、気になるくすみ*¹⁰に集中的にアプローチし、うるおいを与え、明るく透明感*¹¹のある肌印象へと導きます。

その瞬間のツヤではなく、内側から続くようなツヤ感を目指した、プリメラの#全力ツヤ肌宣言を体現する一本です。



◇販売概要

商品名：PDRN-NIA10 トーニング グロウ セラム

[販売名] PN10 グロウ セラム

値段 / 内容量 :

オンライン専用：3,520円（税込）／30g（税抜価格：3,200円）

オフライン専用：1,870円（税込）／15g（税抜価格：1,700円）

発売スケジュール：2026年2月27日（金）

Qoo10：https://www.qoo10.jp/g/1189847761

◇商品紹介：PDRN-NIA10セラム メガショット ゲルマスク

「PDRN-NIA10セラム メガショット ゲルマスク」は、PDRN*⁵とナイアシンアミド*⁶を組み合わせ、ツヤ感ケアに特化したスペシャルゲルマスクです。

セラム1本分の美容成分*¹⁹をたっぷり含浸し、肌に密着するゲルシートが、トーンアップ印象*¹⁵の水光ツヤ肌へ導きます。

純度90％のPDRN*⁵と、高濃度*¹⁸ナイアシンアミド*⁶10％を配合。

美容成分が肌の奥*¹³までしっかり浸透し、肌の内側からツヤが満ちるような、もっちりとしたツヤ肌印象を叶えます。

また、ゲルマスクは長時間の使用でも乾きにくいため、スリーピングマスクとしても使用可能。

スリーピングマスクとしても使用でき、おやすみ中のスペシャルケアとしてもぴったりです。

◇おすすめの使用方法

「PDRN-NIA10セラム メガショット ゲルマスク」でスペシャルなナイトケアを！

美容成分が肌の奥*¹³まで届くよう30分以上ご使用いただくことをおすすめします。

■Boosting Care

化粧水→美容液→クリームでスキンケアを行った後、マスクを1時間以上貼ってから剝がしてください。スキンケア＋マスクのシナジーで肌のコンディションUP！

■Sleeping Care

化粧水→美容液→クリームでスキンケアを行った後、マスクを貼ってそのまま就寝します。

肌にしっかり密着するゲルマスクは、就寝中も乾きにくく、美容成分をじっくりと肌の奥*¹³まで届けます。



◇販売概要

商品名：PDRN-NIA10セラム メガショット ゲルマスク

[販売名] PN10 セラム ゲルマスク

値段 / 内容量 :

5枚セット：2,640円（税込）／34g × 5枚

1枚：660円（税込）／34g

発売スケジュール：2026年2月27日（金）

Qoo10：https://www.qoo10.jp/g/1189847900



*¹ アスコルビン酸（整肌保湿成分）

*² 整肌成分

*³ レチノール単体 / ビタミンC＋レチノールでの比較結果（自社調べ/原料特性として）

*⁴ アスコルビン酸（整肌保湿成分）、レチノール（整肌成分）※「VT バウンシー セラム」が含有しているわけではありません。

*⁵ セラム：加水分解ＤＮＡ（保湿成分）、ゲルマスク：ＤＮＡ-Ｎａ（保湿成分）

*⁶ 保湿成分

*⁷ セラム1本に含まれるビタチノール成分の含有量

*⁸ 純粋レチノール（レチノール）、低刺激レチノール（レチノイン酸ヒドロキシピナコロン）、徐放性レチノール（レチノール）（全て整肌成分）

*⁹ アスコルビン酸（整肌保湿成分）、レチノール（整肌成分）

*¹⁰ 乾燥による

*¹¹ うるおいを与えることによる

*¹² 肌荒れ、キメの乱れ、ごわつきなど

*¹³ 角質層

*¹⁴ PDRN単体 / PDRN＋ナイアシンアミドでの比較結果（自社調べ/原料特性として）

*¹⁵ うるおいを与えることによる明るい肌印象のこと

*¹⁶ 乳酸桿菌細胞外小胞（保湿成分）

*¹⁷ 試験期間 : 2025.09.01~2025.09.19 試験対象 : 成人女性32名 試験機関 : P[M1] ＆K皮膚臨床研究センター（株）(効果には個人差があります。)

*¹⁸ ブランド内比較

*¹⁹ ＤＮＡ-Ｎａ、ナイアシンアミド（全て保湿成分）※「PN10 グロウ セラム」が含有されているわけではありません。

◇『プリメラ』とは

プリメラは成分、テクスチャー、カテゴリーのMIXを通して、複合的な肌の悩みに対するソリューションをマイルドなフォーミュラで提供するハイパフォーマンス×低刺激*なミクソロジーブランドです。

*スキンケア全商品において皮膚科テスト実施済み（すべての方に刺激が起こらないということではありません ）

◇アモーレパシフィック社について

韓国を代表するビューティー業界のパイオニアとして、1945年の創業以来、常に革新的な成分・商品を開発し、世界のお客様に最高の製品をお届けしています。現在25以上の化粧品、パーソナルケア、ヘルスケアブランドを持ち、グローバルな消費者の様々なライフスタイルやニーズに応えています。

アモーレパシフィックは現在、アジア、ヨーロッパ、オセアニア、北米で11,000人以上の従業員を抱える46億ドルの企業に発展しています。導入美容液、クッションファンデーション、スリーピングマスクなどのクリエイティブなビューティーソリューションを通じ、世界中で「K-Beauty」を牽引しています。

