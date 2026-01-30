濃厚北海道味噌に エビのうま味を重ねた新作　北海道味噌使用「えびワンタン味噌らーめん」

株式会社トライ・インターナショナル

株式会社トライ・インターナショナル（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：田所 史之）が運営する味噌らーめん専門店「麺場 田所商店」は、新商品 「えびワンタン味噌らーめん」 を発売します。

本商品は、2026年２月１日（日）から２月15日（日）までの期間限定で特別価格にて提供し、

２月16日（月）以降は通常価格での通年販売を予定しています。

2026年2月1日（日）～2月15日（日） 特別価格：950円（税込1,045円）

■ 濃厚な北海道味噌に、エビのうま味を重ねた新提案

「えびワンタン味噌らーめん」は、「麺場 田所商店」の看板である北海道味噌の濃厚な味噌スープをベースに、オリジナルのエビだれとエビオイルを重ね、エビの香りとコクを際立たせた一杯です。

トッピングには、エビのぷりっとした食感と甘みが特長の「えびワンタン」を使用。

味噌の力強さの中に、エビならではの上品なうま味が広がる、味噌専門店ならではの味わいに仕上げました。炒めもやしやひき肉、フライドオニオンなどの具材がスープとの一体感を高め、最後まで飽きのこない構成となっています。

■ 期間限定「特別価格」で先行販売

発売にあたり、多くのお客様に新商品の魅力を体験していただきたいと考え、以下の期間限定で特別価格にてご提供します。

【特別価格提供期間】

2026年2月1日（日）～2月15日（日）

特別価格：950円（税込1,045円）

通常価格：1,050円（税込1,155円）

※2026年2月16日（月）以降は、通常価格にて通年販売を予定しています。

通常販売開始：2026年２月16日（月）～ 通常価格：1,050円（税込 1,155円）■ 商品概要

商品名：えびワンタン味噌らーめん

発売日：2026年2月1日（日）

特別価格期間：2026年２月１日（日）～２月15日（日）

特別価格：950円（税込1,045円）

通常販売開始：2026年２月16日（月）

通常価格：1,050円（税込 1,155円）

使用味噌：北海道味噌

販売店舗：麺場 田所商店 （85店）

■ 今後の展開

「麺場 田所商店」では、期間限定商品を単発で終わらせるのではなく、お客様の反響や評価を踏まえながら、定番メニューへ育てていく商品開発を行っています。

本商品「えびワンタン味噌らーめん」も、特別価格提供期間を通じて寄せられるお客様の声を受け止め、2月16日以降は通年メニューとしての展開を予定しています。

今後も味噌の種類や具材の組み合わせによる表現の幅を広げながら、「味噌×素材」の新たな可能性を提案する商品開発を継続してまいります。

