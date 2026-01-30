CHEFLINK、沖縄ホテル・旅館業界IT&リノベーション展示商談会に出展

株式会社シェアダイン

株式会社シェアダイン（本社：東京都港区、代表取締役：飯田陽狩）は、2026年2月4日（水）に琉球オリオンホテルにて開催される「沖縄ホテル・旅館業界IT＆リノベーション展示商談会（第一回）」に料理人と飲食事業者をつなぐ総合プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）※」を出展いたします。本展示会では、ホテル・旅館業界が直面する慢性的な人手不足や業務の属人化といった課題に対し、実際の導入事例やプラットフォームの仕組みを通じて、柔軟な人材活用の新しい可能性をお伝えします。





※2025年8月SPOT CHEF(スポットシェフ)から名称を変更■CHEFLINK（シェフリンク）：即戦力の調理人材が宿泊施設の現場を支援

CHEFLINK（シェフリンク）は、料理人と事業者をつなぐ国内最大級の料理人プラットフォームです。登録シェフは3万人以上にのぼり、和食・洋食・中華・製菓など多様なジャンル・経験を持つ調理のプロが登録しています。飲食店だけでなく、ホテル・旅館・給食施設など宿泊・施設領域での活用も広がっており、人手不足や業務の属人化といった課題解決に貢献しています。

ホテル・旅館業界におけるシェフリンクの主な活用メリットは以下のとおりです。

- 最短即日・1日3時間から対応可能朝食対応や繁忙期、急な欠員発生時など、必要な時間単位で即戦力の調理人材を手配できます。- 専門ジャンル・経験者とのマッチングホテル調理経験者や専門分野に強みを持つシェフが多数登録。施設やメニューに応じた人材確保が可能です。- 人件費の変動費化による運営効率向上利用分のみの料金体系により、固定人件費を抑え、柔軟な人員配置を実現します。■沖縄ホテル・旅館業界IT＆リノベーション展示商談会 出展概要：客室展示で「CHEFLINK（シェフリンク）」の活用イメージを具体的に体感

CHEFLINKの展示スペースでは、実際のPC画面を用いたデモンストレーションや導入事例の紹介を通じて、サービスの活用イメージを具体的にご案内します。

展示・紹介内容（一部）

- 操作デモで体験管理画面を用いて、シェフの検索・手配から当日の稼働までの流れを実演。初めての方でも導入イメージを掴めます。- ホテル・旅館での導入事例の紹介朝食対応、繁忙期の人員補填、業務属人化解消など、宿泊施設ならではの活用事例を紹介します。- 相談コーナー設置施設規模や運営体制に応じた活用方法について、その場で相談可能。現場課題に即した運用提案を行います。

また、会場内無料セミナーでは、

「人手不足・業務属人化に即戦力で応える～調理のプロを最短3時間から～」

をテーマに、宿泊業界の現場課題と具体的な解決策について解説します。

＜イベント概要＞

- 会期：2026年2月4日（水） 11:00～18:30- 会場：琉球オリオンホテル- 主催：株式会社リゾートマーケティング- URL：https://www.hotel-tenjikai.jp/tenjikai.php?tid=97■今後の展開

沖縄は、観光・宿泊・食が一体となって地域経済を支える、日本有数の観光立県です。リゾートホテルや観光施設を中心に、季節ごとの需要変動や人材確保といった独自の課題を抱えるエリアでもあります。

CHEFLINKは今回の出展を通じて、沖縄エリアのホテル・旅館・観光関連事業者との連携を深め、地域の実情に即した柔軟な人材活用の支援を強化してまいります。

今後も、各地域のニーズに寄り添いながら、調理人材が柔軟に活躍できる仕組みを広げ、宿泊・食産業の持続的な運営を支えてまいります。

■株式会社シェアダインとは https://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260129_release)

株式会社シェアダインは、2017年5月に創業し、3万人のシェフが登録する料理人のグローバルキャリアプラットフォームを運営しています。「食の世界からソーシャルトランスフォーメーションを駆動する」をパーパスに掲げ、食産業を通じた社会変革を目指しています。2025年6月には、海外でのキャリア支援を強化するため、海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」を展開するなど、グローバルな事業拡大を推進しています。今後も、持続可能な食産業のビジネスモデルを構築し、料理人一人ひとりが柔軟にキャリアを築ける環境を創出し、日本発のグローバルキャリアプラットフォームとして、国内外の食産業の発展に貢献していきます。

■CHEFLINK（シェフリンク）とは https://chef-link.com/(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260129_release)

CHEFLINK（シェフリンク）は、料理人と飲食事業者をつなぐ人材・キャリア支援プラットフォームです。料理人は経歴を登録するだけで掲載中の仕事に応募できるほか、AIによるプロフィール自動生成や、世代・ジャンルを超えた交流を促すSNS機能、料理人限定コミュニティを通じてキャリア形成を支援します。飲食事業者は、人手不足や固定費増といった課題に対し、即戦力人材を必要なときに柔軟に活用可能。スポットワークから正社員採用・海外採用支援まで、人材面の悩みをワンストップで解決することができます。料理人には「もっと自由に、もっと楽しく」キャリアを築ける環境を、飲食事業者には持続可能なビジネスモデルへの転換を支援する、新しい仕組みを提供します。

※2025年8月、これまで提供してきた「CHEFLINK（キャリアサポートSNS）」と「SPOT CHEF（食の専門人材手配・採用サービス）」を統合し、より一貫した体験を届けるプラットフォームへと進化しました。

■シェアダイン提供サービス一覧- 食の専門人材と飲食業界を一気通貫でつなぐ人材・キャリア支援プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）」：https://chef-link.com(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260129_release)- 国内飲食事業者の海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」：https://cheflink-global.com/(https://cheflink-global.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260129_release)- ご家庭向け出張シェフサービス「シェアダイン」：https://sharedine.me/(https://sharedine.me/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260129_release)- 「キッチン × ビジネス」に特化した飲食業界向けメディア「Kitchen Biz Journal（キッチンビズジャーナル）：https://chef-link.com/business/journal/(https://chef-link.com/business/journal/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260129_release)

＜お問い合わせ＞

株式会社シェアダイン広報 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4丁目1ー1 神谷町トラストタワー23F

E-mail：contact@sharedine.me 詳しい内容はhttps://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260129_release)