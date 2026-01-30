2025年12月度ストリーミング認定～Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」、米津玄師「KICK BACK」がダイヤモンド認定！
一般社団法人日本レコード協会
日本レコード協会は、2025年12月度ストリーミング認定作品を公表いたしました。
・ダイヤモンド認定作品
Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」
米津玄師「KICK BACK」
・トリプル・プラチナ認定作品
宇多田 ヒカル「First Love」
Aimer「カタオモイ」
Vaundy「東京フラッシュ」
・ダブル・プラチナ認定作品
sumika「Lovers」
HANA「ROSE」
back number「わたがし」
マカロニえんぴつ「ヤングアダルト」
Mrs. GREEN APPLE「春愁」
Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」
ヨルシカ「晴る」
その他、12月度は24作品（邦楽21作品、洋楽3作品）がプラチナ認定、41作品（邦楽37作品、洋楽4作品)がゴールド認定となりました。
詳細は以下URLおよび添付資料をご覧ください。
▼日本レコード協会 ストリーミング認定
https://www.riaj.or.jp/data/st/
＜認定基準（最低累計ストリーム数）＞
ゴールド：5千万
プラチナ：1億
ダブル・プラチナ：2億
トリプル・プラチナ：3億
ダイヤモンド：5億
ダブル・ダイヤモンド：10憶