2025年12月度ストリーミング認定～Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」、米津玄師「KICK BACK」がダイヤモンド認定！

写真拡大 (全15枚)

一般社団法人日本レコード協会

日本レコード協会は、2025年12月度ストリーミング認定作品を公表いたしました。
▶ストリーミング認定 作品一覧 https://www.riaj.or.jp/data/st/


・ダイヤモンド認定作品







Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」






米津玄師「KICK BACK」






・トリプル・プラチナ認定作品







宇多田 ヒカル「First Love」






Aimer「カタオモイ」






Vaundy「東京フラッシュ」






・ダブル・プラチナ認定作品







sumika「Lovers」






HANA「ROSE」






back number「わたがし」






マカロニえんぴつ「ヤングアダルト」






Mrs. GREEN APPLE「春愁」






Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」






ヨルシカ「晴る」






その他、12月度は24作品（邦楽21作品、洋楽3作品）がプラチナ認定、41作品（邦楽37作品、洋楽4作品)がゴールド認定となりました。


https://prtimes.jp/a/?f=d10908-646-0cd26a26a14da5b66bbb57a660701b04.pdf


詳細は以下URLおよび添付資料をご覧ください。


▼日本レコード協会 ストリーミング認定


https://www.riaj.or.jp/data/st/



＜認定基準（最低累計ストリーム数）＞


ゴールド：5千万


プラチナ：1億


ダブル・プラチナ：2億


トリプル・プラチナ：3億


ダイヤモンド：5億


ダブル・ダイヤモンド：10憶