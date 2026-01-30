2025年12月度ストリーミング認定～Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」、米津玄師「KICK BACK」がダイヤモンド認定！

一般社団法人日本レコード協会

日本レコード協会は、2025年12月度ストリーミング認定作品を公表いたしました。

▶ストリーミング認定 作品一覧 https://www.riaj.or.jp/data/st/

・ダイヤモンド認定作品

Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」

米津玄師「KICK BACK」

・トリプル・プラチナ認定作品

宇多田 ヒカル「First Love」

Aimer「カタオモイ」

Vaundy「東京フラッシュ」

・ダブル・プラチナ認定作品

sumika「Lovers」

HANA「ROSE」

back number「わたがし」

マカロニえんぴつ「ヤングアダルト」

Mrs. GREEN APPLE「春愁」

Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」

ヨルシカ「晴る」

その他、12月度は24作品（邦楽21作品、洋楽3作品）がプラチナ認定、41作品（邦楽37作品、洋楽4作品)がゴールド認定となりました。

https://prtimes.jp/a/?f=d10908-646-0cd26a26a14da5b66bbb57a660701b04.pdf

詳細は以下URLおよび添付資料をご覧ください。

▼日本レコード協会 ストリーミング認定

https://www.riaj.or.jp/data/st/

＜認定基準（最低累計ストリーム数）＞

ゴールド：5千万

プラチナ：1億

ダブル・プラチナ：2億

トリプル・プラチナ：3億

ダイヤモンド：5億

ダブル・ダイヤモンド：10憶