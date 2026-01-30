鈴木亮平さんのeo新CM放映開始『さぁ、ワクワクが加速する10ギガへ　eo Ready?』

株式会社オプテージ

株式会社オプテージ（大阪市中央区）は、2026年1月31日（土）より、FTTHおよびエネルギーサービスを提供する「eo」において、鈴木亮平さんをイメージキャラクターとして引き続き起用し、新テレビCM『さぁ、ワクワクが加速する10ギガへ eo Ready?』の放映を開始します。

今回のCMでは、鈴木亮平さんが“ワクワクをおうちへ届ける案内人”として登場します。タブレットやスマホ、テレビなど、さまざまなデバイスでネットを楽しむ日常の空間が、鈴木亮平さんの登場とともに一瞬でにぎやかなエンターテインメント空間へと変わります。

まるでテーマパークのようなワクワク感あふれる演出の中で、eoの超高速・超安定の10ギガ回線で家族みんなが快適にネットを楽しんだり、話題作を豊富に揃えたNetflixを満喫する様子、また専用機器なしでCSデジタル放送を家中のテレビで楽しむ様子を描きます。 eoで"おうちがワクワク空間になる"という期待感を、ひと目で感じていただけるCMにご期待ください 。

「eo光」は、独自の光ファイバーによる高速で安定した品質と充実したサポートで高い満足度評価をいただき、関西の戸建て向けインターネット回線市場でシェアNo.1※1を獲得してまいりました。

近年のトラフィック増加に伴う高速通信ニーズの高まりを受け、「eo光」は2019年4月から超高速10ギガ／5ギガコースを提供し、新規ご契約者の9割以上が10ギガコースを選択しています。さらに、高い通信品質はそのままに、お申し込み・サポートをオンライン専用にした「eo光シンプルプラン 10ギガコース」や、Netflixがセットになった「Netflixパック」も、多くのお客さまにご支持いただいています。

そのような中、1～3月の新生活に向けた準備期間に高まるインターネット回線の検討ニーズに合わせ、「eo光シンプルプラン 10ギガコース」の月額料金が最大1年間実質無料となるキャンペーンの実施とともに、鈴木亮平さん出演の新CM『さぁ、ワクワクが加速する10ギガへ eo Ready?』を放映します。

新テレビCM概要

より詳細なサービス内容、利用シーンを描いたWebCMもございます。

テレビCM・WebCMは以下URLよりご覧いただけます。

https://eonet.jp/e/250127/

実施中キャンペーン概要

＜「eo光シンプルプラン 10ギガコース」最大1年間月額実質無料※２＞

他にも、「eo光ネット Netflixパック」のお申し込みでNetflixが最大1年分プレゼントとなるキャンペーンや、「eo光ネット10ギガコース、eo光電話、eo光テレビ（CSベーシック）」のセット申込みで月額料金が最大6カ月間980円/月となるキャンペーンも実施しています。

詳細と適用条件は公式サイトでご確認ください。

公式サイト：https://eonet.jp/

●鈴木亮平さん プロフィール

1983年3月29日生まれ。兵庫県出身。2006年俳優デビュー。

2018年NHK大河ドラマ「西郷どん」で主人公の西郷隆盛を演じる。以降テレビドラマ「エルピスー希望、あるいは災いー」（22）、「下剋上球児」（23）などに出演。映画『エゴイスト』(23)では第78回毎日映画コンクールで男優主演賞をはじめ多くの賞を受賞する。

現在、TBS日曜劇場「リブート」が放送中。また、Netflix映画「シティーハンター」が全世界配信中。今年夏に映画「TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS」が公開予定。

eoは、今後もお客さま一人ひとりの価値観に寄り添い、関西にお住まいのみなさまに快適な通信環境をお届けすることを通して、心が「はずむ」ような前向きな気持ちで毎日を過ごしていただくことで、豊かに生きる未来の実現に挑みます。

※1：2025年7月当社調べ「加入動向調査」戸建て向けインターネット回線市場でシェアNo.1

※2：「キャンペーン１.」「キャンペーン２.」適用で、利用開始から最大6カ月間、月額料金無料。

「キャンペーン１.」「キャンペーン２.」適用後の6カ月分の料金3,000円-「キャンペーン３.」現金進呈還元（3,000円）＝最大6カ月実質無料。

＊：キャンペーンのお申し込み期間および内容は予告なく変更する場合があります。

＊：社名やサービス名などは、各社の登録商標または商標です。

＊：記載されている内容、問い合わせ先およびその他の情報は、発表日時点のものです。

これらの情報は予告なしに変更される場合があります。

＊：記載の価格は税抜記載のものを除き税込です。税率に応じて金額は変更されます。

以 上