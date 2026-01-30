µ®ÅçÌÀÆü¹á¤È¥É¥é¥¤¥Ö¡ª¥Ñ¥ó¥µー¸þ°æ¤Ï¥¯¥ë¥Þ¹ØÆþ¤Þ¤Ç¡Ö6¡¢7Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡Ø¸þ°æÄ¹ÅÄ¤Î¤¯¤ë¤Þ²¹Àô¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù
¸þ°æ·Å¡Ê¥Ñ¥ó¥µー¡Ë¤ÈÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ë¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¡¦²¹Àô¡¦¥°¥ë¥á¤òµ¤¤Þ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤à¤æ¤ëÎ¹ÈÖÁÈ¡Ø¸þ°æÄ¹ÅÄ¤Î¤¯¤ë¤Þ²¹Àô¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¡ÊBS¤è¤·¤â¤È¡¢Ëè½µÅÚÍË21:00～¡Ë¤Î#68¤¬¡¢1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥ë¥ÜÅ¹Æâ¤ò¸«³Ø¡ª¤Ê¤¼¤«µ¤¤Þ¤º¤¤¸þ°æ
2022Ç¯4·î¤ËYouTube¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£BS¤è¤·¤â¤ÈÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È´¶ËþºÜ¡É¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ë²è¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤2¿Í¤Î»Ñ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¥Ü¥ë¥Ü¡¦¥«ーÌÜ¹õ¡×¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡Ö¤¤¤äー¡£»ä¤Ïµ¤¤Þ¤º¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¤¤É½¾ð¤Î¸þ°æ¡£¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ê¤¯¤ë¤Þ²¹Àô¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Ç¡¢Æ±Å¹¤Ë¡ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢ÍèÅ¹»þ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥Ü¥ë¥Ü¤¬¡Ö»ÃÄê°ì°Ì¡×¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÊÌ¤Î¼Ö¼ï¤òÁª¤ó¤À²áµî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¸þ°æ¤Ë¡¢Ä¹ÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Àè¡¹¡Ê¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤³¤È¡Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¥Õ¥©¥íー¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥²¥¹¥È¤Ïµ®ÅçÌÀÆü¹á¤Ç¤¹¡£2025Ç¯6·î¤Ë±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¸½ºß°¦¼ÖÃµ¤·¤ÎºÇÃæ¤À¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Ë¡¢¸þ°æ¤Ï¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢¥Ü¥ë¥Ü¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê3¿Í¤ÇºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ä¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤ò¸«¤Æ²ó¤ë¤³¤È¤Ë¡£¶Ã¤¤ÎÀÇ½¤ò»ý¤Ä¥¯¥ë¥Þ¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢µ®Åç¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
±¿Å¾ÌÈµö¤ò2¤«·î¤Ç¼èÆÀ
¤½¤ó¤Êµ®Åç¤È¡ÖEX30 Cross Country¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥É¥é¥¤¥Ö¤Ø¡£¡Ö¤Ê¤á¤é¤«¡×¡Ö¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£
µ®Åç¤ÈÄ¹ÅÄ¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¶¦±éÃæ¤ÎÃç¡£¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤ä°ìÈ¯¥®¥ã¥°ÈäÏª¤Ê¤É¡¢µ®Åç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²á¹ó¤Ê´ë²è¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡Öº£Æü¤Ï¤¿¤À³Ú¤·¤¤¥í¥±¤ÈÊ¹¤¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÝÇ½³¦¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¤¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢°û¤ß²ñ¤Ë¤â¤¢¤Þ¤ê¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ®Åç¡£¡Ö°û¤à¤Î¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ºòÇ¯4·î¤Ë»×¤¤Î©¤Á¡¢¤ï¤º¤«2¤«·î¤ÇÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£°ìÊý¡¢¸þ°æ¤âÃ»´ü´Ö¤ÇÌÈµö¤Ï¼è¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¦¤Þ¤Ç¤¬Ä¹¤¯¡ÖÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤é6¡¢7Ç¯¤¯¤é¤¤¶õ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¸þ°æÄ¹ÅÄ¤Î¤¯¤ë¤Þ²¹Àô¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ï¡¢BS¤è¤·¤â¤È¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ô69 2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë21:00ÊüÁ÷
¥É¥é¥¤¥Ö¡õ¤Õ¤ì¤¢¤¤
ÅìÃÓÂÞ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤«¤ï¤¦¤½ÍÄÃÕ±à ¥³¥Ä¥á¥¤¥È¡×¤Ø¡£
¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¤ä¥Õ¥¯¥í¥â¥â¥ó¥¬¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¡£
¡ô70 2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë21:00ÊüÁ÷
¥É¥é¥¤¥Ö¡õ¿©»ö
¡Ö²¼ËÌÂô¥ßー¥È¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¤Ç¥Ç¥£¥Êー
¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤Ë¥á¥í¥á¥í¡ª
¡Ú¥²¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
µ®Åç ÌÀÆü¹á¡Ê¤¤¸¤Þ ¤¢¤¹¤«¡Ë
1996Ç¯2·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£»¨»ï¡ØBAILA¡Ù¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥â¥Ç¥ë¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿ー¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2021Ç¯¡Ö¹¥¤¤Ê¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿ー¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£TV¡¢CM¡¦¹¹ð¡¢½÷Í¥¶È¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏYouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¢¤¹¤«¤µ¤ó¤Á¡×¤ò³«Àß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¾ðÊó¡Û¸þ°æÄ¹ÅÄ¤Î¤¯¤ë¤Þ²¹Àô¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§BS¤è¤·¤â¤È (BS265ch)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§1·î31Æü(ÅÚ) 21:00¡ÊËè½µÅÚÍË21:00-21:30¡Ë
#68¡¡µ®ÅçÌÀÆü¹á¡¡¥²¥¹¥È²ó¥¹¥¿ー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
½Ð±é¼Ô¡§¸þ°æ·Å(¥Ñ¥ó¥µー)¡¢Ä¹ÅÄ¾±Ê¿(¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È)
»ëÄ°ÊüÁ÷¡§¡Ú£Ô£Ö¡ÛBS265ch¡ÊÌµÎÁÊüÁ÷¡Ë¡¡
¡Ú¥¹¥Þ¥Û¡¦PC¡Ûhttps://video.bsy.co.jp/ ¡ÊÌµÎÁÇÛ¿®¡Ë
ÈÖÁÈHP¡§https://bsy.co.jp/programs/by0000018651
Äó¶¡¡§¥½¥ËーÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò