豪華景品が当たる！2/6(金)開催「第6回 鹿児島ダッシュキャンプ」にて大抽選会の実施決定

株式会社Wiz（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：山崎 俊、以下「Wiz」）は、2026年2月6日（金）に開催する鹿児島最大級のビジネスカンファレンス「第6回 鹿児島ダッシュキャンプ」において、来場者限定の特別企画として「豪華景品が当たる大抽選会」を実施いたします。

本抽選会は、当日11:00～12:00までに受付いただいたご参加者様へ向けた限定企画。鹿児島を代表する企業各社より、最大5万円相当の豪華景品をご提供いただきました。イベント開始から地域の魅力を楽しみながら、企業と来場者がつながるきっかけを提供してまいります。ぜひお早めにご来場のうえ、ご参加ください。

豪華景品が当たる「大抽選会」概要

【対象者】

2026年2月6日（金）11:00～12:00までに受付を完了された方



【参加方法】

上記時間内に受付をされた方へ、抽選券を1枚お渡しします

※抽選券は紛失されないようご注意ください



【景品内容】

最大5万円相当の豪華景品をご用意

※景品内容の詳細および抽選会実施時間は、追って発表いたします



【注意事項】

・12:00以降に受付をされた方は抽選対象外となります

・景品の引き換えはご本人様のみ有効です

・抽選券の再発行はいたしかねます

景品提供企業（順不同）

鹿児島を代表する企業の皆様にご協力いただき、地域ならではの魅力が詰まった景品をご用意しております。



城山観光ホテル

鹿児島堀口製茶有限会社

株式会社やまびこの郷

西酒造株式会社

株式会社1129

福山黒酢株式会社

株式会社バイオアース

VEGE&me レブナイズスタンド店

第6回 鹿児島ダッシュキャンプとは

「鹿児島ダッシュキャンプ」は地域活性化とビジネスチャンスの創出を目指すビジネスコラボレーションイベントです。

「地方創生の型を創り上げる」というコンセプトのもと、全国の経営者や起業家が鹿児島に集い、地域活性化に向けた熱い議論を交わします。

成功事例の共有やネットワーキングを通じて、 地域の持続的な成長に貢献し、あらゆる地方が参考にできる「地方創生の型」を鹿児島から生み出すことを目的としています。

「鹿児島ダッシュキャンプ」は、地域経済の活性化と持続可能な成長への貢献を目指し、鹿児島から新たなビジネスの風を吹かせます。

イベント概要

【開催日時】

2026年2月6日（金）

12:00～21:00

※途中参加、途中退出も可能です。



【会場】

SHIROYAMA HOTEL kagoshima（城山ホテル鹿児島）

鹿児島県鹿児島市新照院町41－1 5F ルビー

HP：https://www.shiroyama-g.co.jp/



【想定参加人数】

300名（学生、ビジネスマン、経営者、起業家、行政関係者等）



【タイムテーブル】

https://kagoshima-dc.jp/



【主催】

株式会社Wiz

お申し込み方法

下記URLからお申込みください。

https://kagoshima-dc.jp/form-6



