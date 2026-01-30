個人ベーカリーの冷凍Biz活用モデルを拡大、BtoB展開を強化パンフォーユー、大阪・堺の「Pain de Singe」と提携

株式会社パンフォーユー

株式会社パンフォーユー（本社：群馬県桐生市、代表取締役：矢野 健太）が運営する、地域のパン屋さんと全国の事業者をつなぐ業務用冷凍パン卸・OEMプラットフォーム「パンフォーユーBiz（https://oem.panforyou.com/）」は、大阪・堺市のパン屋さん「Pain de Singe（パンドサンジュ）」と提携し、法人・映画館などBtoB向けの取り組みを拡大しています。

本提携により、個人ベーカリーの製造技術を生かしたパンを、冷凍を前提とした製造・流通モデルによって全国へ供給する体制を強化いたします。これにより、企画案件にも柔軟に対応できるようになります。

あわせて2025年12月より、同店のパンを全国のオフィスに届ける福利厚生サービス「パンフォーユーオフィス」への導入も開始いたしました。

■ 冷凍前提の製造体制へ転換し、働き方と事業安定性を両立

Pain de Singeは、大阪・堺市に店舗を構えるベーカリーです。

建築・デザイン業界出身のオーナーが立ち上げ、味や製法だけでなく、「作り手の働き方」や「パン屋のあり方」を大切にしたパン作りを行ってきました。

これまでは催事販売を中心に全国で展開しておりましたが、繁忙期と閑散期の差が大きいことや、スタッフへの負担が増加することなどが課題となっていました。

そこでコロナ禍を契機に、冷凍を前提とした製造・販売体制へと転換し、生産量の平準化や食品ロスの抑制を図りながら、無理のない働き方と安定した事業運営の両立を進めています。

■ パンフォーユーのBizスキームの中で活きる、フードプリンター技術

本提携によるBiz向け展開の特徴は、Pain de Singeが保有するフードプリンター技術を、パンフォーユーが企画・流通まで含めて一体的に活用している点にあります。

パンフォーユーBizでは、法人や映画館向けに冷凍パンを活用した企画商品を展開しており、企画立案から製造設計、関係各所との調整、全国への配送までを一貫して担っています。

その中でPain de Singeは、キャラクターパンやオリジナルデザインパンなど、企画の世界観を形にする役割を担っています。

冷凍を前提とした商品設計と流通体制が整っていることで、短い準備期間でも品質を保ったまま全国への供給が可能となり、従来は対応が難しかった個人ベーカリーによるBtoB向け企画案件の実現につながっています。

■ 法人向けBiz展開の一環として「パンフォーユーオフィス」に導入

こうしたBtoB向け取り組みの延長として、2025年12月よりPain de Singeのパンは、パンフォーユーが提供する福利厚生サービス「パンフォーユーオフィス」への導入を開始いたしました。

ドーナツや揚げパンなど、休憩時間やリフレッシュ用途に適したパンを冷凍で提供し、全国のオフィスへ届けています。

福利厚生という新たな法人チャネルを通じて、オフィスにいながら町のパン屋のパンを楽しめる仕組みづくりを進めています。

Pain de Singeのオーナーは、

「これまで一番距離のあったオフィスワーカーの方に、自分たちのパンが届くのはとても嬉しい。遠く離れていても、同じ品質で食べてもらえるのが冷凍の良さだと感じています」と話します。

■ 今後について

今後は、新商品開発や、Biz向け企画案件の拡大を進めながら、冷凍パンを特別なものではなく、日常の選択肢として広げていくことを目指しています。

パンフォーユーは、個人ベーカリーの技術や想いが冷凍という手段を通じて全国に届く仕組みづくりを、今後も推進してまいります。

【株式会社パンフォーユー代表取締役・矢野健太 コメント】

Pain de Singeさんは、味や技術はもちろん、「これからのパン屋はどうあるべきか」という問いに、日々まっすぐ向き合っているパン屋さんだと感じています。

冷凍を前提とした製造体制や、働き方まで含めた事業設計は、まさに新しいパン屋さんのカタチを模索する取り組みそのものです。

そうした想いや技術を、パンフォーユーのBizスキームを通じて全国へ届けられることを、心から嬉しく思っています。

今回の提携を通じて、個人ベーカリーだからこそ生み出せる価値が、BtoBという新たなフィールドでも自然に活きるモデルを一緒につくっていきたいと考えています。

今後も、Pain de Singeさんとともに、「冷凍だからできること」「パン屋だからできること」を掛け合わせながら、新しいパンの届け方を広げていきます。

■パンフォーユーBizとは

パンを売りたい事業者とパン屋さんをあらゆる形でつなぐプラットフォームで、2020年7月のサービス開始以降、展開商品数は400種類以上、取引企業数は100社以上です。ギフトサイト・EC・スーパーマーケット・飲食店・食品メーカー・イベントなど、様々なチャネルのニーズに合わせて、独自の冷凍技術とネットワークを活用し、商品選定・仕入れ管理・物流手配・店舗展開やアイデア商品の実現など、多様化する“パンビジネス”を包括的に支援します。

●会社概要株式会社パンフォーユー

地域のパン屋さんが抱える運営や販路拡大などのあらゆる課題を、独自の冷凍技術とDXによって解決するスタートアップ企業です。「新しいパン経済圏を作り、地域経済に貢献する」をミッションに、”冷凍×IT”でパン屋さんと消費者をつなげる様々なプラットフォームサービスを提供しています。



社名：株式会社パンフォーユー

URL：https://panforyou.jp/

所在地：本社 群馬県桐生市本町五丁目368番9号

設立日：2017年1月17日

資本金：100,000,000円

代表者：代表取締役 矢野 健太

企業ビジョン：魅力ある仕事を地方にも

事業ミッション：地域パン屋のプラットフォームとして、地域経済に貢献し、新しいパン経済圏をつくる。

事業内容：

・事業者向けのパンプラットフォーム「パンフォーユーBiz」の企画・運営

https://panforyou.jp/biz

・業務用冷凍パン専門サイトの企画・運営

https://oem.panforyou.com/