株式会社日本コンピュータ開発

株式会社日本コンピュータ開発（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：江口 圭司、以下NCK）は、海老名市が主催する「令和7年度 海老名市 商工・労働部門表彰」において、当社社員2名が優良従業員表彰を受賞したことをお知らせいたします。

■ 海老名市「優良従業員表彰」とは

本表彰は、海老名市内の事業所に10年以上勤務し、人物・勤務成績ともに優秀で、他の従業員の模範となる方を対象に贈られるものです。

今回の受賞では、長年にわたり家庭と仕事を両立しながら、継続して会社に貢献してきた姿勢が高く評価されました。

■ 受賞者について

今回の表彰では、勤続20年以上の社員2名が受賞しました。

両名は、業務面のみならず、人材育成や職場づくりにおいても中心的な役割を果たしてきた存在です。

（※受賞者の実名および写真は、本人の意向により掲載しておりません）

■ 受賞者コメント

受賞者の一人は、仕事と家庭を両立しながら長く働き続けることができた背景として、家族の理解に加え、子どもの急な体調不良時などにも柔軟に対応してきた会社の配慮があったと振り返っています。

また今回の受賞について、「この表彰は個人だけでなく、会社全体が評価されたものだと感じている」と語っています。

もう一人の受賞者は、身近に相談できる先輩社員（一人目の受賞者）の存在や、ライフステージに応じて働き方を選択できたことが、長く働き続けられた大きな要因であったとしています。

今後については、後進社員にとって良い手本となれるよう、引き続き役割を果たしていきたいと意欲を示しています。

■ NCKの理念と人材育成への考え方

NCKは、「社員と共に良き市民になろう」という理念のもと、社員一人ひとりの成長と生活の充実を重視した経営を行ってきました。

成果や効率だけでなく、長く安心して働ける環境づくりと、仕事と家庭・個人の生活を両立できる仕組みを整えることが、企業の持続的成長につながると考えています。

柔軟な働き方の整備や長期的な人材育成は、こうした理念に基づく取り組みです。今回の表彰は、社員個人の努力とともに、当社の価値観が外部からも評価されたものと受け止めています。

■ 今後について

NCKは今後も、社員が安心して働き続けられる環境づくりを通じて、人材の成長と地域社会への貢献を両立する企業を目指してまいります。

株式会社日本コンピュータ開発

当社は1984年に日立製作所の孫会社の位置づけで設立された日立系ソフトウェア会社です。

変革の時代に現在の常識が新しい時代にも通じる常識とは限らないと考え、創業5年目に独自の経営理念を定めて独立独歩経営、独自企業文化育成への挑戦を開始し、常識にとらわれない「当社の常識は一般企業の非常識」と公言してはばからない独自経営を貫いています。