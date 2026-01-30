TVer、2月6日（金）開幕 ミラノ・コルティナオリンピック(TM)を無料配信

株式会社TVer

民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2026年2月6日（金）に開会するミラノ・コルティナオリンピック(TM)において、冬季大会としてはTVer単独で初となる、ほぼ全競技（※1）の無料配信を行います。

オリンピック特設ページ：

https://tver.jp/olympic/milanocortina2026/

開会に先立ってTVer内にオリンピック特設ページを開設し、スペシャルコンテンツを配信します。開会式前に実施され、大会の幕開けとなる競技からTVerでのライブ配信をスタート予定です。

2024年に開催されたパリ2024オリンピック(TM)では、TVerサービスにおけるオリンピックコンテンツの総再生数が1億1,000万再生（※2）を突破。スマートフォン・タブレットだけでなく、コネクテッドTVでも多く視聴されました。

今大会も、時間や場所にしばられることなく、移動中や外出先、テレビの大画面で競技をお楽しみいただくなど、自由なスタイルで観戦できるよう準備をしております。

オリンピック特設ページを開設、スペシャルコンテンツが配信中

オリンピック特設ページでは、IOCの特別なオリンピックオリジナルコンテンツのほか、スペシャルコンテンツ「ミラノ・コルティナオリンピック 競技のミカタ」が配信中。競技をはじめて見るための基本ルールから戦略＆テクニックまで、MC高木菜那×豪華オリンピックアスリートが冬季オリンピック競技をナビゲートします。

■「ミラノ・コルティナオリンピック 競技のミカタ」配信エピソード

【1】スピードスケート１. 高木菜那

【2】スピードスケート２. パシュート編 高木菜那

【3】スピードスケート３. マススタート編 高木菜那

【4】フィギュアスケート 荒川静香

【5】スノーボード スロープスタイル 國武大晃

【6】アイスホッケー 大澤ちほ

【7】スノーボード ハーフパイプ 平野英樹

【8】ノルディック複合 荻原次晴

【9】スキーフリースタイル スロープスタイル 小野塚彩那

【10】スキーフリースタイル スキークロス 小野塚彩那

【11】ショートトラック 寺尾悟

＜2月3日（火）公開予定＞

【12】スキージャンプ 原田雅彦

【13】スキーフリースタイル モーグル 上村愛子

【14】カーリング 石崎琴美

さらに、2月6日からは日本勢の活躍やメダル獲得について速報するオリジナル番組を毎朝配信します。

元フジテレビで冬季五輪やフィギュアスケートの実況経験を持つ西岡孝洋アナウンサーが進行・解説を務めるほか、ナビゲーターは期待の新星グループが担当。注目競技の劇的なシーンや熱気を凝縮したハイライト映像とともにお楽しみください。

そのほかにも地上波では放送されない種目のライブ配信を行うほか、全てのライブ配信コンテンツをTVerテレビアプリ(※3)でもお楽しみいただけます。

※1：NHKの地上波放送競技の一部を除きます。

※2：2024年7月24日～8月12日における、TVerおよびYahoo!オリンピック特設ページでのVOD・ライブ配信・追っかけ再生を合計した全デバイスでの動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）

※3：Chromecastのキャスト機能での視聴を除く

■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/(https://tver.jp/) ）

民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。

※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。