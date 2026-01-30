JCB、訪日海外会員様を対象とした10％キャッシュバックキャンペーンを開始

株式会社ジェーシービー

日本発唯一の国際カードブランド運営会社である株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好) 及び海外業務を行う子会社、株式会社ジェーシービー・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長：陽川 勝樹）（以下、総称してJCB）は、海外のJCBカード会員様向けに日本でJCBカードを利用いただくと、10％キャッシュバックを行うキャンペーンを2026年2月1日（日）から開始します。

近年、訪日外国人旅行者数の増加に伴い、日本国内での消費機会は大きく拡大しています。JCBは、海外のJCBカード会員様と国内加盟店様を繋ぐ、JCBならではの取り組みとして、訪日される会員様の消費を後押しし、日本全国のJCB加盟店様におけるインバウンド需要のさらなる取り込みに貢献することを目指します。

キャンペーン概要

海外市場での取り組みと海外基盤の拡大

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1326_1_7accbac3c7f9828c90eb06786bd86bf5.jpg?v=202601301121 ]

JCBは、台湾・韓国・ASEANを中心に、日本に関心のある現地顧客をターゲットに会員数を拡大しており、海外のJCBカード会員様は3,700万を突破しています。（2025年9月時点）

日本で生まれた唯一の国際カードブランドとして、日本全国を網羅する34空港でのラウンジサービスや、公共交通機関でのJCBのタッチ決済利用50％キャッシュバックキャンペーンなど、アジアで愛される「日本」での差別化を通じて、さらなる成長を目指しています。

今回のキャンペーンの位置づけと狙い

本キャンペーンは、「更に多くの海外の日本関心層にJCBカードを広める」とともに、約3,700万の海外のJCBカード会員様に「日本国内で快適にJCBカードをご利用いただく」ことを目指しています。

本キャンペーンの期間中は、海外のJCBカード会員様にとって、春節、ソンクラーン、桜シーズンなど、訪日機会の多い時期です。キャンペーンの事前参加登録数も想定を上回るペースで推移しており、本キャンペーンへの高い期待がうかがえます。

海外のJCBカード会員様には日本でおトクに利用できるメリットを、日本のJCB加盟店様には来店促進やご利用機会の拡大につながるメリットを、JCBはご提供します。このようなキャンペーンなどを通じて、日本へのインバウンド需要の更なる喚起による景気底上げに貢献してまいります。

JCBが提供する、日本国内で利用できる優待やキャンペーン、旅の体験を豊かに彩るサービスについては、海外会員様向けオフィシャルサイト「MORE JAPAN with JCB」にてご紹介しています。

▶ MORE JAPAN with JCB | Other | JCB Special Offers(https://www.specialoffers.jcb/en/japan-travel/)

※言語は英語、韓国語、タイ語、インドネシア語、ベトナム語、簡体字、繁体字のみ

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1326-1b0aca8da34cae5e3e1d14594edc380e.pdf