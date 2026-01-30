夜まで落ちない密着感。Ui2.（ウイウイ）「ハイドロゼリーチーク」から、待望のくすみカラー3色が新登場！
株式会社LEFT-Uが展開するコスメブランド「Ui2.（ウイウイ）」は、ゼリータイプの新感覚チーク「ハイドロゼリーチーク」から、新たに3色を2026年3月18日より発売いたします。
ぷるっとしたゼリーテクスチャーが肌の凹凸に密着し、ヨレにくい仕上がりを実現。
夜まで続く色持ちで、メイクしたての美しさが夜まで続きます。
これまでのラインナップに加え、「大人っぽいくすみニュアンスカラー」と「イエベ向けカラー」が新登場。全5色となり、より幅広いパーソナルカラーやメイクの仕上がりに寄り添うラインナップへと進化しました。
■ 商品特徴
POINT １. オイルレス＆冷凍製法で、高密着＆ヨレにくい！
リキッドの落ちにくさと、パウダーのさらさら感を両立。
ぷるぷるゼリーがピタッと密着し、ベタつきにくく、メイクの上からでも重ねやすい。
POINT ２. 水彩のように重ねやすく、濃さの調整も簡単。
薄づき発色でチーク初心者でも失敗しにくい！
ひと塗りでぽわっと淡く、重ね塗りでしっかり発色まで自由自在。
ティント成分配合で、じゅわっとにじむような発色が長時間続く。
■ 新色ラインアップ（全3色）
今回の新色追加により、ブルベ・イエベを問わず選べる魅力的なカラーが揃いました。
- 03 欲望モーヴ（ブルベ向け）大人の透明感を演出する、品のあるモーヴピンク。
- 04 純情コーラル（イエベ向け）肌なじみ抜群。ヘルシーさを引き出す粘膜コーラル。
- 05 予感テラコッタ（イエベ向け）ひと塗りで抜け感を演出する、やわらかテラコッタ。
■既存カラー ラインナップ 全2色
- 商品名：ハイドロゼリーチーク
- カラー：高揚ピーチ、空想プラム
- 価格：1,485円（税込）
■ こんな方におすすめ
・チークがすぐ落ちてしまうのが悩みな方
・失敗しない自然な血色感がほしい方
・透け感のある“いまっぽい”発色を楽しみたい
・メイクしながらうるおいケアもしたい方
■ 商品情報
・商品名：ハイドロゼリーチーク
・価格：1,485円（税込）
・色展開：全5色
■ 発売日＆取扱企業
・オンライン
2026/3/18(水)よりUi2.公式Qoo10・楽天・Amazonにて順次販売
・店頭 (いずれも一部店舗を除く)
2026/3/18(水)より全国のバラエティーショップ・ドラッグストア
※2026/3/3(火)よりLOFT先行発売
■【最新情報は公式SNS・WEBでチェック】
・Instagram：@ui2__official(https://www.instagram.com/ui2__official/)
・ホームページ：https://ui2.jp/(https://ui2.jp/)
■「Ui2.（ウイウイ）」について
「初々しさは、水分と温度から生まれる」
Ui2.は、肌の水分と温度に着目し、大人の肌からピュアな魅力を引き出すことを目指すメイクブランドです。
■会社概要
会社名：株式会社LEFT-U
所在地：東京都渋谷区恵比寿1-19-19
事業内容：化粧品、日用雑貨等の企画/販売
会社HP：https://left-u.com/index(https://left-u.com/index)
本リリースに関するお問い合わせ：info@ui2.jp