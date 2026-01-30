札幌の自家焙煎店「くどう珈琲」がクラウドファンディング実施　　フェアトレードと子ども支援で“やさしい空間”を未来へ

くどう珈琲

札幌市清田区で23年にわたり自家焙煎コーヒー店を営む「くどう珈琲」（代表：工藤光夫）は、国内最大級のクラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」において、社会性の高い取り組みを支援する「ソーシャルグッド」区分で、フェアトレードの普及と子どもたちの学びの支援を目的としたクラウドファンディングプロジェクトを実施しています。

同店は2003年の開業以来、資格や肩書きに頼るのではなく、この道のベテラン焙煎士たちから助言を受けながら、現場で焙煎を続けることで技術を磨いてきた「実務一筋23年」の焙煎店です。豆の個性を引き出す焙煎技術と、「一人ひとりに合った一杯」を届ける姿勢で、地域に根ざした店づくりを続けてきました。

くどう珈琲 代表・工藤光夫

今回のクラウドファンディングは、くどう珈琲がこれまで続けてきたフェアトレードの取り組みと、地域の子どもたちへの支援活動を、一過性のものではなく「継続的な取り組み」として定着させ、さらに広げていくためのプロジェクトです。

支援金は、フェアトレードコーヒーの継続的な取り扱いと普及活動、ならびに北海道長沼町「まおい学びのさと小学校」への支援など、「生産地の未来」と「地域の子どもたちの未来」を同時に支える循環づくりに活用されます。

店内で焙煎されるコーヒー豆。23年の経験で培った焙煎技術で仕上げている

くどう珈琲の原点は、「美味しいコーヒーを届けたい」というシンプルな想いにあります。しかし工藤が目指してきたのは、単に味の良さだけではありません。コーヒーを飲む時間が、誰かの心を少し軽くし、穏やかな気持ちになれる――そんな「やさしい時間」を届けたいという想いが、店づくりの根底にありました。そこには、「その先に、家族や誰かの笑顔が生まれる世界をつくりたい」という願いも込められています。

フェアトレードとの出会いは、コーヒー豆の取引に携わる関係者（グアテマラの生産者・関係者）との交流がきっかけでした。コーヒーの生産現場が厳しい環境に置かれていることは以前から知っていましたが、実際に話を聞く中で、「本当の意味での支援とは何か」を考えるようになりました。単に取引をするだけではなく、その背景にある社会や教育の問題にも目を向ける必要があると感じたのです。

特に工藤が強く問題意識を持ったのが「教育」の分野でした。日本では当たり前のように教育を受けられる環境がありますが、世界にはそうではない地域も多く存在します。また、日本国内においても、さまざまな事情で十分な学びの機会を得られない子どもたちがいます。そうした現状に触れる中で、「未来をつくるのは子どもたちであり、その学びを支えることは社会全体の責任ではないか」と考えるようになりました。

支援先の「まおい学びのさと小学校」の風景

現在、くどう珈琲は北海道長沼町の「まおい学びのさと小学校」への支援をはじめ、コーヒーの売上を通じて、子どもたちの学びの環境を応援する活動を続けています。また、フェアトレードコーヒーの継続的な取り扱いと普及を通じて、生産地の未来と、地域の子どもたちの未来を同時に支える循環づくりにも取り組んでいます。

今回のクラウドファンディングは、こうした取り組みを一過性のものに終わらせるのではなく、支援してくださる人たちと共に、長く続く活動として育てていくための挑戦です。一人では続けきれないことも、共感してくれる人が増えれば、より大きな力になる。くどう珈琲は、「コーヒーがつなぐ、やさしい循環」を地域と社会に根付かせていくことを目指しています。

■ 【プロジェクト概要】

・実施プラットフォーム：CAMPFIRE（ソーシャルグッド）

・目的：フェアトレードの普及と子どもたちの学びの支援活動の継続

・プロジェクトページ：

https://camp-fire.jp/projects/910852/view