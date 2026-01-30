おせちは「作る伝統」から「楽しむツール」へ【調査】

株式会社ニューストリーム

株式会社ニューストリーム（東京都港区、代表取締役：西川 拓杜、以下、当社）は、全国の20代～60代以上の方、4,044名を対象に「おせちの購入に関する調査」を実施し、レポートを公開しました。

なお、本調査レポートの完全版は以下のURLよりダウンロードいただけます。

【調査レポート】2026年 おせち購入実態と世代別価値観の変容

～「おせち離れ」は本当か？データから紐解く新時代のハレの日消費～

https://www15.webcas.net/form/pub/ns/whitepaper

■調査の背景

ライフスタイルの多様化により、正月料理の象徴である「おせち」の在り方は大きな転換期を迎えています。世間一般で囁かれる「若年層のおせち離れ」は本当なのか、あるいは価値観そのものが変化しているのか。

本レポートでは、現代におけるおせちの用意実態や購入チャネル、世代間で異なる重視ポイントを分析し、その利用実態を明らかにするための独自調査を実施しました。

調査概要

●内容

おせちの購入に関する調査

●調査主体

株式会社ニューストリーム

●調査方法

インターネットアンケート調査（調査ツール：MApps forSurvey）

●調査期間

2026年1月6日～1月7日の2日間

●調査対象者

全国、20代～60代以上の男女

●有効回答数

4,044名（男性：1,951人、女性：2,093人）

調査対象者の性別・年代

■調査結果（一部）

１. おせちの用意実態：若年層に広がる「購入」スタイル



「若者のおせち離れ」が懸念される中、20代の購入率は34.4%に達し、全世代で最も高い60代以上（34.9%）に迫る高水準となりました。 一方で、20代の手作り率は9.6%と全世代で最も低く、忙しい現役世代において、おせちは「家族で時間をかけて作るもの」から「信頼できるブランドを賢く選んで楽しむもの」へと明確に変化しています。

「若年層のおせち離れ」は本当か？

２. 購入サイズ：単身世代でも「3人前以上」が約7割。背景にあるのは「シェア」



20代の「1人向け」購入は8.9%と全世代で最低。逆に約7割（69.9%）が「3人前以上」を選択しています。 単身世帯が多い世代でありながら大きなサイズを選ぶのは、おせちを個人の食事としてではなく、帰省先や集まりの場を盛り上げるための「コミュニケーションツール」として捉えているからです。「事前の苦労」よりも「当日の楽しさ」を最大化させるための、現代的な選択と言えます。

お正月のおせちはお祝いイベント：多人数向けを選ぶ若年層

上記の記事に加え、より多くのデータをまとめたアンケート調査結果レポートを作成しています。

【調査レポート】2026年 おせち購入実態と世代別価値観の変容

～「おせち離れ」は本当か？データから紐解く新時代のハレの日消費～

▼資料をダウンロードする

https://www15.webcas.net/form/pub/ns/whitepaper(https://www15.webcas.net/form/pub/ns/whitepaper)

