ブランディングテクノロジー、住宅・不動産業界の経営に効く専門情報メディア「EsLab（エスラボ）」を開設

ブランディングテクノロジー株式会社

ブランディングテクノロジー株式会社（代表取締役社長：木村 裕紀、本社：東京都渋谷区、証券コード：7067）は、住宅・不動産業界の経営者およびマーケティング担当者向けに、経営効率化と集客・成約率向上を支援する情報メディア「EsLab（エスラボ）」を、2026年1月13日に正式リリースいたしました。

本メディアは、累計2,000社を超える同業界への支援実績に基づき、集客競争の激化や業務の複雑化に悩む経営者・実務者へ向けて、単なる情報発信に留まらない「具体的な解決策（実行支援）」の提供をコンセプトとしています。

住宅・不動産業界向け情報メディア「EsLab（エスラボ）」はこちら

https://eslab.branding-t.co.jp/?utm_source=web&utm_medium=pr&utm_campaign=20260130_prtimes(https://eslab.branding-t.co.jp/?utm_source=web&utm_medium=pr&utm_campaign=20260130_prtimes)

「EsLab（エスラボ）」開設の背景

現在、住宅・不動産業界は相続・空き家問題、建築コストの高騰、そしてデジタルシフトによる集客競争の激化など、かつてない厳しい環境に置かれています。

この環境下、多くの経営現場で起きているのは「必要な情報の不足」、そして自社にとって正解となる「具体的な打ち手の欠如」です。

当社はこれまで住宅・不動産業界を中心に2,000社以上の支援を通じ、多くの成功と失敗を間近で見てまいりました。その知見を凝縮し、業界の課題やトレンドを解説するだけでなく、経営改善につながる具体的なサービスやソリューションも紹介できる「実行支援型メディア」として、本メディア「EsLab（エスラボ）」を立ち上げました。

「EsLab（エスラボ）」3つの強みと特徴

1. 2,000社の知見に基づく「実践的解決策」の提示

住宅・不動産業界と深く関係した現場で実証されたノウハウ、成功事例、最新トレンドの解説記事を掲載。業界特有の課題に対して、明日から取り組める「具体的なサービスやソリューション」に踏み込んでご紹介します。

2. YouTube「EsLab TV」との連携

登録者数5,000人を突破した公式YouTubeチャンネルを「【EsLab】エスラボTV」へリニューアル。テキストメディアと動画コンテンツを連動させ、より深く、より分かりやすく業界の最前線を伝えます。

公式YouTubeチャンネル「【EsLab】エスラボTV」 はこちら

https://www.youtube.com/@realestate_branding-t

3. LINE公式アカウントを通じたタイムリーな情報提供

よりダイレクトに情報をお伝えできるLINEを利用し、最新の情報を迅速に配信。多忙な社長様、マーケティング担当者様が、移動中や隙間時間でも重要な情報に触れられる環境を構築します。

キャンペーン情報：LINE友だち登録で「5大特典」をプレゼント

EsLab（エスラボ）では、よりタイムリーな情報をお届けするために、LINE公式アカウントを開設いたしました。本アカウントに友だち登録いただいた方を対象に、「住宅・不動産業界向け：経営・集客に効く5大特典（総額10万円相当）」を無料提供いたします。ぜひこの機会にご登録ください。

【総額10万円相当】5大特典つきLINE公式アカウント友だち登録はこちら

https://eslab.branding-t.co.jp/line/?utm_source=web&utm_medium=pr&utm_campaign=20260130_prtimes(https://eslab.branding-t.co.jp/line/?utm_source=web&utm_medium=pr&utm_campaign=20260130_prtimes)

【ブランディングテクノロジーについて】

社名：ブランディングテクノロジー株式会社

設立日：2001年8月

資本金：52,260,800円

代表取締役社長：木村 裕紀

本社：東京都渋谷区南平台町15-13帝都渋谷ビル4F・5F

公式サイト：https://www.branding-t.co.jp/(https://www.branding-t.co.jp/)

【本件に関するお問い合わせ先】

ブランディングテクノロジー株式会社 事業推進室 吉田

TEL：03-5457-3982

MAIL：bf-eigyo@branding-t.co.jp