粒子の集合形態に着目した新しい粉体工学観を体系化！書籍『新 粉体工学概論』発売

書籍『新 粉体工学概論』発売

2026年1月30日

日刊工業新聞社（代表取締役社長：神阪拓 本社：東京都中央区）は、書籍『新 粉体工学概論』（椿淳一郎著）を発売しました。身近で体験できる事象から説き起こし、粉体のさまざまな現象について理解してもらうことで初学者にも読みやすい内容となっている点が特徴です。

- 粉体技術の革新は粒子径が小さくなることで進んだ

砂糖や塩、小麦粉、トナーなどに代表される粉は多様な製品として、あるいは原料や中間品として身近な存在と言えます。そんな粉体技術の革新は、取り扱う粒子径の小型化によってもたられてきました。

小麦粉やセメントなど乾式で数十μm級の大きな粒子の集合体を扱っていたときと比べ、ファインセラミックスなど無機材料開発の分野が進展すると数～数十nmまで小さくなっています。ただし、この両者を比べると粒子の挙動はまったく異なり、従来の技術では十分な操作が行えず新たな体系の確立が待たれていたところです。

- 懸濁集合と堆積集合に分類した上で粒子・粉・粉体を再定義

さらには粒子や粒体、粉、粉体、粉粒体という類似用語が存在しているように、これまで厳密な定義がなく使われる現状下で、粉体工学の全体像は不鮮明な状況でした。

そこで、これまで定説とされた「粉体は単一粒子の集合体」という定義をとらえ直し、粒子の集合形態を懸濁集合と堆積集合に分類した上で粒子・粉・粉体をそれぞれ明確に再定義しました。これにより、単なる知識の寄せ集めではなく、すべてを網羅した新しい粉体工学観をわかりやすく体系化した本としてまとめました。

◆目次

第0章 粉体の全体像

第I編 粒子の特性と外界との相互作用

第1章 粒子の特性

第2章 空気・水中の粒子表面

第3章 粒子に働く力

第II編 粉体の特性と挙動

第4章 懸濁集合

第5章 堆積集合

第III編 粒子および粉体の操作

第6章 粒子の生成

第7章 粒子および粉の加工

第8章 粒子の分離・分級

第9章 粒子の捕集

第10章 スラリー調製

第11章 粉の成形

第12章 乾燥，焼結

第13章 貯蔵，供給，輸送

◆書籍情報

定価4,180円（本体3,800円＋税10％）

仕様：A5判、並製、288頁

ISBN：978-4-526-08423-2

発行：日刊工業新聞社

発行日：2026年1月30日

◆編者紹介

椿 淳一郎（つばき じゅんいちろう）

工学博士、名古屋大学名誉教授

1947年生まれ。山形県立米沢興譲館高等学校、山形大学工学部化学工学科、名古屋大学大学院工学研究科化学工学専攻修士課程、同博士課程修了。1976年名古屋大学工学部助手、1986年同助教授に就任。1987年(財)ファインセラミックスセンター技術部長に就任。1994年名古屋大学大学院工学研究科教授に就任し、2012年に定年退職。こな椿ラボを主宰し、現在に至る。

