東北大発、「無限資源」の実現目指すLOOPARTS、エンジェル/シードラウンド1stクローズで資金調達

ルーパーツ株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役：滝本 康平、以下「LOOPARTS」）は、京都大学イノベーションキャピタル株式会社ならびにエンジェル投資家を引受先としたエンジェル/シードラウンドの1stクローズにおける資金調達を完了いたしました。

LOOPARTSについて

LOOPARTSは、以下理念を通して循環型/無限資源のシステム実現を目指すスタートアップです。

- ミッション：循環のパーツを、共に担う- ビジョン：地球に人類が住み続けられる未来- コンセプト：循環産業の拠点「サーキュラーバレー」を世界中につくる- テクノロジー：金属資源の新しいリサイクル/精錬技術

当社は、これまで難しかった金属資源の高純度リサイクルや精錬を、より低い環境負荷で可能にする新しいリサイクル・精錬技術の開発および社会実装に取り組んでいます。

中核となる技術は、溶融塩分野の権威であり共同創業者でもある東北大学・朱鴻民教授が開発した「UPLOOP」（特許出願中）を採用し、アルミニウムをはじめとする重要資源のリサイクルを推進しています。

従来のアルミニウム産業では、リサイクルを重ねることで純度が低下する「ダウングレードリサイクル」が一般的でした。一方、当社の技術はこの課題を解決し、世界で初めて、リサイクル工程において資源の価値を高める「アップグレードリサイクル」を可能にしました。

同研究室Nature誌掲載技術を基に開発

UPLOOPは、独自開発した溶融塩電解装置を用い、アルミニウムと鉄・銅などの合金成分が持つ性質の違いを利用して、これらを効率的に分離するリサイクル技術です。アルミニウムを高純度化するだけでなく、これまで不純物として扱われてきたシリコンや銅などの元素も、それぞれ個別に回収することができます。

また、高純度アルミニウムの製造で一般的に用いられる三層電解法と同等の高い歩留まりを実現しながら、電力消費量を約3分の1に抑えられる点も特長です。

さらに、地金ではなくアルミニウムスクラップを原料として、4N（99.99％）以上の高純度アルミニウムを直接生産できる点も大きな強みです。

現在は、アルミニウム以外の重要鉱物についても、同技術を応用したプロジェクトの実証を進めています。

資金調達の背景

2025年10月に設立したLOOPARTSでは、設立に先立ち同年7月より東北大学においてラボスケールでの実証を開始しており、技術コンセプトの有効性をすでに確認しています。

現在は、工業化に向けたベンチスケールαの設計段階へ移行しており、本スケールは従来のラボスケールと比べて約20倍の規模となります。この実証を年末ごろまでに完了させた後、さらに設備規模を拡大したベンチスケールβによる検証を行う計画です。

ベンチスケールβは、ベンチスケールαの約10倍に相当し、工業化を想定した規模となります。

本調達にて、ベンチスケールαの実証を行い、2028年後半以降の工業化を目指す方針です。

代表者および投資家からのコメント

株式会社ルーパーツ 代表取締役 滝本 康平氏

産業革命以降、世界は大量生産・大量消費とグローバル化を前提とした経済システムのもとで成り立ってきました。しかし今、その仕組みは限界を迎えています。これからも人類が地球に住み続けるために、資源循環を基盤とした新しい経済システムを未来に残したい。

こうした想いのもと、2025年10月、東北大学の朱鴻民教授とともにLOOPARTSを設立しました。

このたび、国立大学発の学術知を起点に、社会課題の解決に挑む京都大学イノベーションキャピタル様をシードラウンドの投資家として迎えるとともに、第一線でご活躍されている先輩方、起業家の皆さまにエンジェル投資家としてご参画いただけたことを、大変心強く感じております。また、数ある選択肢の中からLOOPARTSに集ってくださった、信頼できるチームLOOPARTSの皆さまにも、深く感謝申し上げます。

今後は、国内外の企業との連携を本格化させるとともに、量産化に向けたスケールアップ実証を着実に進めてまいります。

LOOPARTSは、資源のみならず、人や技術、想いまでも未来へとつなぐ存在として、新たなAdventureの航海を始めます。

シードラウンド投資家

京都大学イノベーションキャピタル株式会社 執行役員 投資第一部長 八木信宏 氏

京都大学イノベーションキャピタル株式会社 インベストメントプリンシパル 辻村剛志 氏

東北大学・朱教授が長年にわたり研究を重ねてきた、アルミニウムスクラップから高純度アルミニウムを直接精錬する独自のアップサイクルリサイクル技術について、京都iCAPは極めて高い競争優位性を有すると評価しました。従来のアルミニウムリサイクルでは、品質を落とすダウングレードが主流でしたが、本技術はこの技術的制約を克服し、高付加価値なアルミニウム再生を可能としています。さらに、従来の電解精錬プロセスと比較して、CO2排出量および消費電力量を大幅に削減できる点は、脱炭素社会の実現に大きく貢献するものです。自動車、航空宇宙、建築分野などで需要拡大が見込まれるアルミニウム市場において、循環型金属産業の中核を担う技術となるポテンシャルを有すると判断しました。加えて、CEOである滝本氏を、卓越した人脈形成力と実行力を兼ね備えた起業家として高く評価しており、同社がグローバル市場において競争力を発揮できる点も総合的に勘案し、投資を決定しました。

エンジェル投資家

京都フュージョニアリング共同創業者 長尾 昂氏

『日本発、グローバルで勝てるスタートアップ』。

そんな私の期待を、LOOPARTSは現実のものにしてくれると確信しています。

投資の決め手となったのは、代表の滝本さんがインドから帰国された際の、あの溌剌とした表情と、一点の迷いもない志の高さです。自らの目で世界を捉え、壮大なビジョンである「サーキュラーバレーを世界中に作る」と決めた彼の言葉には、本気で世の中を変えようとする圧倒的なエネルギーが宿っていました。

東北大学で培われた、朱先生の世界レベルのテクノロジー。そこに、国内外のコミュニケーションに卓越し、世界を見据える滝本さんのリーダーシップが加わったこのチームは、まさに世界を舞台に戦う準備が整っていると考えています。 彼らの高い志が卓越した技術を携えて世界を塗り替えていく過程を、一番近くで伴走できることを大変光栄に思います。

未来への大きな飛躍を期待し応援しています。

SBI Holdings USA, Inc. CEO 山田 昌平氏

滝本さんとはSBIインベストメントで机を並べて働きました。起業の相談を受けて以来、何度も話をしました。急速に起業家として成長していく姿が唯々嬉しく、感動すら覚えています。今回、個人としてのエンジェル投資の話を貰った時、迷いはありませんでした。彼の思いに寄り添いたい、挑戦を支えたいと心から思えたのです。改めて、ベンチャー投資という仕事は人の夢に、思いに投資をするものなのだと実感しました。

本事業は東北大学発の技術を用いて金属資源を循環させる取り組みです。アルミは軽量・高強度で産業に不可欠であり、レアアースは国家レベルで重要な戦略資源です。これらを効率的に循環・リサイクルに回せるのであれば、それは世界が求める技術です。

滝本さんの更なる成長が楽しみでなりません。これかも寄り添い、長く応援していきます。

Coalis ジェネラルパートナー 上原 仁氏

滝本さんは、東工大院時代から既に技術を軸としたスタートアップ起業を画策し、その準備として1stキャリアのベンチャーキャピタルにおいて、自らの目と足で多数のビジネスモデルや研究成果に知見を広めてきました。その過程で、自身が最も注力するべき領域を定め、朱先生をパートナーとして迎えることで、今回のチャレンジを実現しました。

その戦略性の高さとは相反するように、人物としてはとても素直に先人から学ぶ姿勢と、決して諦めない粘り強さを兼ね備えています。私は彼とフルマラソンを並走する中で、その戦略性と人格の両輪を知り、成功を確信しました。

株式会社Solafune 代表取締役 上地 練氏

「センス良。」と思いました。

今後の展開、ますます楽しみにしております。

株式会社Wanderlust 代表取締役 西川 響氏

Real wealth is not found, it is reclaimed.

LOOPARTSは、失われつつある希少資源を蘇らせる「ザオリク」のような存在です。

同世代の起業家として、国家繁栄の重要課題に取り組む滝本さんを心から応援するとともに、LOOPARTSの高い技術力が日本の国力を底上げしてくれることに期待しています。

採用情報

事業開発、研究開発、プラントエンジニアリング等、創業初期メンバーを募集中です。

「地球を掘らない」、資源循環プラットフォーム構築という大きなビジョンをもち、未来に必要なシステムをつくり、繋いでいく役割を担える点が魅力です。

また、歴史をつくる実感、世界の最前線でビジネスを行えるやりがいを体感できます。

カジュアル面談や情報交換からで構いませんので、以下より気軽にご連絡ください。

https://www.looparts.co.jp/contact

会社概要

社名：ルーパーツ株式会社

代表：滝本 康平

事業内容：新しい金属資源のリサイクル技術の開発・実装

設立日：2025年10月30日

会社HP：https://www.looparts.co.jp/