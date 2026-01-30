全国展開のバーチャルオフィス「ワンストップビジネスセンター」、三井住友カード発行のクレジットカードを起業家向け特典付きでの紹介を開始

株式会社ワンストップビジネスセンター

全国でバーチャルオフィス「ワンストップビジネスセンター」を展開し起業支援を行う株式会社ワンストップビジネスセンター（取締役社長：生田 泰啓、本社：東京都港区、以下「当社」）は、三井住友カード株式会社（代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、本社：東京都江東区、以下「三井住友カード」）と提携し、同社が発行する「三井住友カード Visa Infinite」「三井住友カード プラチナプリファード」を当社契約者向けに特別なポイント特典付きで紹介する取り組みを開始しました。

【本取り組みの背景】

当社は2010年のサービス開始以来、起業家・副業家・フリーランサー向けに全国でバーチャルオフィス事業を展開し、延べ2万社を超える事業者の起業・事業運営を支援してきました。リモートワークの普及や副業・複業の広がりにより、低コストで身軽に事業を立ち上げるニーズが高まる一方で、売上入金と各種支払いのタイミングが合わずキャッシュフローが不安定になりやすいなど、事業用クレジットカードを活用した資金繰りの工夫が求められる「お金まわり」の課題も顕在化しています。

三井住友カードは、クレジットカードを中心とした多様な決済サービスを通じて、キャッシュレス社会の実現を先導する決済のリーディングカンパニーです。当社は、起業家・スモールビジネスの支援に強みを持つ当社と、キャッシュレスに強みを持つ三井住友カードが連携することで、事業者の資金管理や資産づくりをより後押しできると考え、同社の発行するクレジットカードの募集を開始します。

【募集するクレジットカードについて】

本取り組みでは、当社の契約者に対し、三井住友カードが発行する以下2種類のカードを案内します。

- 三井住友カード Visa Infinite

「三井住友カード Visa Infinite」は、Visa の最上位ランク である「Visa Infinite」を採用したクレジットカードです。「Infinite Potential, Infinite Value "無限の可能性が、無限の価値を生み出す。"」をコンセプトに掲げ、高い経済合理性やプレミアムサービス、多様な会員限定イベントなどが用意されています。

- 三井住友カード プラチナプリファード

「三井住友カード プラチナプリファード」は、ポイント還元に特化したプラチナカードです。通常利用に加え、豊富な特約店や海外利用などで高いポイント還元率が設定されており、日々の決済で効率的にポイントが獲得できます。さらに、長期的な資産形成との相性もよく、様々なシーンでメリットが実感できるカードです。

いずれのカードも、当社が案内する専用の申込方法を利用することで、通常の入会特典に加え、ワンストップビジネスセンター契約者限定のポイント付与特典※を受けることができます（特典内容や適用条件の詳細は、当社契約者限定で案内します）。

※本特典は予告なく変更、終了する場合がございますのでご了承ください。

【起業家・スモールビジネスにもたらす価値】

本取り組みにより、当社契約者は、

- 事業用の支払いをクレジットカードに集約することで、経費の見える化やキャッシュフロー管理を効率化できる- 高いポイント還元を通じて、出張・接待・オンラインサービス利用など日々のビジネスコストの一部を実質的に抑えられる- 決済とポイント・資産形成を組み合わせることで、事業から得た収益の一部を将来の備えにつなげられる

といったメリットを享受できるようになります。

当社はこれまで、税務・法務・金融サービスなど多数の提携を通じて、起業家の事業運営をトータルに支援してきましたが、今回の取り組みによって、資金管理・資産運用の選択肢をさらに拡充し、契約者の「攻め」と「守り」の両面をサポートしていきます。

【関連ページ】

- ワンストップビジネスセンター 契約特典一覧ページ

https://www.1sbc.com/benefit-all/

- 三井住友カード Visa Infinite

https://www.smbc-card.com/olentry/affiliate/online_entry.do?bno=03302335511

- 三井住友カード プラチナプリファード

https://www.smbc-card.com/olentry/affiliate/online_entry.do?bno=03302335611

【三井住友カード株式会社について】

三井住友カード株式会社は、SMBCグループの決済ファイナンス事業の中核を担う事業者として、クレジットカード事業・信販事業・トランザクション事業の3つのビジネスで、個人・法人向けに幅広いソリューションを展開する決済事業者です。安心・安全・便利なデジタルサービスの提供により、さまざまな社会課題の解決や健全なキャッシュレス社会の実現を目指しています。

【株式会社ワンストップビジネスセンターについて】

株式会社ワンストップビジネスセンターは、2010年よりバーチャルオフィス事業を展開し、全国各地で起業家・副業家・フリーランサー向けの事業支援を行っています。明朗な料金体系と全国展開の拠点網、創業から事業成長までを支えるサポート力が評価され、これまで延べ2万社以上の事業者に利用されています。

また、2019年にはフリーランサーの自由な働き方支援を目指し、北海道ニセコ町とワーケーション推進のための協定を締結、2025年11月には加賀市と協働でバーチャルオフィス運営を開始するなど、地方創生にも積極的に取り組んでいます。

【会社概要】

株式会社ワンストップビジネスセンター

取締役社長：生田 泰啓

本社所在地：東京都港区南青山2丁目2番15号 ウィン青山

事業内容：起業家・フリーランサー向けのバーチャルオフィスおよび貸し会議室の運営、ホームページ制作・運営に関するコンサルティング

コーポレートサイト： https://www.1sbc.co.jp/

サービスサイト： https://www.1sbc.com/