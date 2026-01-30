メタバースの世界で英語を学ぶオンライン教育サービス「eスポーツ英会話(R)︎」が「eスピ！」へサービス名称変更

ゲシピ株式会社

eスポーツを活用したメタバース教育スタートアップ企業のゲシピ株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役：真鍋 拓也、以下「ゲシピ」）が運営する教育コンテンツ「eスポーツ英会話(R)︎」は2026年2月1日よりサービス名称を「eスピ！」（読み：イースピ）へ変更いたします。

◼︎名称変更の背景と目的

「eスポーツ英会話(R)︎」は2020年のサービス開始以来、「ゲームの時間を、学びの時間に。」をコンセプトに、eスポーツの世界を活用した英語コミュニケーションレッスンを提供してまいりました。 おかげさまでこれまでに50万回以上の受講実績を持つサービスへと成長いたしました。

この度、サービス開始から数年を経て、より多くの皆様に愛されるサービスへの「親しみやすさ」と、今後のさらなる事業の「飛躍」への思いを込め、ブランド名を刷新することといたしました。新名称「eスピ！」は、既存の受講生の皆様やこれから英語を学ぶ方たちにとって、より呼びやすく、身近に感じていただける愛称となることを目指しています。

◼︎ゲシピ株式会社代表取締役CEO 真鍋 拓也のコメント

この度、当社が提供するメタバース教育サービス「eスポーツ英会話(R)︎」は、サービス名称を新たに「eスピ！」へと変更いたします。

2020年のサービス開始以来、累計受講回数は50万回を突破し、受講生の皆様からはレビュー平均4.8点（5点満点）という極めて高い評価をいただいております。実績面においても、高校1年生で英検準1級に合格する受講生を筆頭に、数多くの英検合格者を輩出してまいりました。さらに、英語に苦手意識を持つ方の97％以上がそれを克服するなど、英語力上達に向けた確かな実績を積み重ねています。

これからは、より多くの方に「eスポーツ英会話(R)︎」を通じて英語を学ぶ楽しさを知っていただきたいと考えております。そのために、より呼びやすく、皆様にとって一層身近な存在でありたいという想いを込め、新名称を「eスピ！」といたしました。今後とも、新しく生まれ変わった「eスピ！」を、何卒よろしくお願い申し上げます。

◼︎ゲームの時間を、学びの時間に。「eスポーツ英会話(R)︎ eスピ！」とは

「eスポーツ英会話(R)︎(※1) eスピ！(※2)」は、ゲームの世界で学ぶオンライン英語コミュニケーションレッスンです。英語でのアウトプット（発話）に特化しており、英語を使うことに自信がつき英語脳を習得できるプログラムとなっています。これまでに50万回以上の受講実績がある人気のeスポーツ教育プログラムです。

本プログラムは、地域の教育ニーズに応える取り組みとしても展開しております。埼玉県久喜市において部活動の地域移行を新たな教育機会と捉え、「eスポーツ英会話(R)︎ eスピ！ 」を地域クラブ活動で取り入れる実証実験を開始しています。

⚫︎公式サイト : https://esports-english.jp/(https://esports-english.jp/)

⚫︎公式instagram: https://www.instagram.com/esports_english_official/

⚫︎サービス紹介動画 : https://www.youtube.com/watch?v=ZHsaFRklt7s

(※1)eスポーツ英会話、eスポーツイングリッシュ、eスポーツ英語は、ゲシピ株式会社の登録商標です。

(※2)eスピ！は、ゲシピ株式会社が登録商標出願中です。

◼︎ゲシピ株式会社について

人生をもっと主体的に生きる、多くの選択肢があり自ら選ぶことができる、誰でもそんな生き方ができる世界を実現したい。eスポーツ・バーチャル世界で、楽しくてわかりやすい教育を展開することで、一人ひとりの可能性を広げる、そんな手助けができると考えています。日本発、世界中が喜んで学びたくなる、メタバース教育コンテンツを提供してまいります。

- 代表者：代表取締役 真鍋 拓也- 本社所在地：東京都中央区八丁堀2-11-7 MC八丁堀ビル6階- 資本金：1億円- 設立：2018年1月- 事業内容：eスポーツを活用したメタバース教育企業- コーポレートサイト：https://gecipe.co.jp/