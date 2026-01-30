au PAY totoとpovo2.0がコラボ、mini BIGがもらえるpovoガチャを期間限定提供

KDDI Digital Life株式会社

KDDI、沖縄セルラーは2026年1月30日から2月28日まで、povo2.0の期間限定トッピングとして、au PAY totoの「mini BIG」と「データ使い放題(24時間)」(注1)などのデータが抽選で当たる「povoガチャ au PAY toto ～mini BIGプレゼント～」を提供します。

■「povoガチャ au PAY toto ～mini BIGプレゼント～」について

1．提供内容

データ特典のいずれかが抽選で必ず当たるトッピングです。また、購入者全員にもれなくmini BIG 1口をプレゼントします。(注2)

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/128076/table/213_1_d7cfeac6b59650bf393ee4f6e06140bb.jpg?v=202601300151 ]

2．特典

povoガチャ購入後、当選したデータをメールで即時配信します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/128076/table/213_2_41fedcdc0ffeddb217ed79704da14fec.jpg?v=202601300151 ]

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/128076/table/213_3_47307d9df7f068700a2141a2c8bc7316.jpg?v=202601300151 ]

■ au PAY toto mini BIG 1口の受け取り方法

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/128076/table/213_4_35fb38a49b06c814665ff5bf84b97fb0.jpg?v=202601300151 ]

※mini BIGの受取時期により、対象の開催回や結果発表確定日が異なります。詳しくはau PAY totoホームページをご確認ください。

トッピングについて、詳細はこちら(https://povo.jp/topping-list/detail/100M_24h_povo-gacha-toto/)

■「au PAY toto」について

au PAY totoとは、スマートフォンやタブレットからスポーツくじ(BIG、toto、WINNER)が簡単に購入いただけるKDDI提供のサービスです。

スポーツくじの購入は、Pontaポイント(au PAY マーケット限定)を使って購入することも可能です。

また、当せん金は自動で振り込まれるため、受け取り忘れの心配もありません。

日常のスキマ時間で気軽にスポーツくじをお楽しみいただけます。

※19歳未満の方のスポーツくじ(BIG、toto、WINNER)の購入または譲り受けは法律で禁じられています。払戻金も受け取れません。

※au PAY totoの会員登録(無料)にはau通信サービス、UQ mobile通信サービス、povo通信サービスのご契約が必要となります。

※povo通信サービスご利用の方はau ID連携が必要です。

※PC向けサービスは提供しておりません。「au PAY toto」について、詳しくはこちら(https://www.au.com/mobile/service/au-toto/)

■「mini BIG」について

1等当せん金最高100万円(注4)のスポーツくじです。指定されたサッカー9試合の結果をコンピュータがランダムで数字を選択するので、サッカーの知識は不要です。

その他、提供中のトッピング一覧はこちら(https://povo.jp/spec/topping/list/)

(注1)ネットワークの混雑時や動画・クラウドゲームなどの利用時に通信速度を制限する場合があります。

(注2) 特典のmini BIGくじスクラッチの受取およびご利用は、au PAY totoの会員登録が必要です。また、特典の適用はau PAY toto 1アカウントにつき1回限りとなります。

(注3)販売期間は予告なく変更する場合があります。早期に販売終了する場合は、事前にお知らせいたします。

(注4)当せん金は理論値であり、売上金額や当せん口数によって変動します。

※18歳以下の方はau PAY totoはご利用いただけません。

※au PAY totoの会員登録にはau IDの連携が必要です。データ専用プランの方はご利用できません。

※表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税込です。

※トピックスに記載された情報は、発表日現在のものです。

※会社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。