【直方市】「災害備蓄Wi-Fi寄贈式」の開催について

直方市


令和7年7月1日に本市とPicoCELA株式会社が締結した包括連携協定の一環として、この度、同社より「災害備蓄Wi-Fi（災害備蓄用広域無線LAN）」を寄贈いただくことになりました。


災害備蓄Wi-Fiは、アクセスポイントに内蔵されたインストール手順ツールにより、市職員でも簡単に組み立て、構築ができる移動型広域無線LANであり、全国の自治体に先駆けての導入となります。


　つきましては、下記の期日にて、「災害備蓄Wi-Fi寄贈式」を開催します。


【寄贈式】


日時：令和8年2月3日（火）　１1時00分より


場所：直方市役所3F　庁議室　（寄贈式内での取材可）




【寄贈いただく企業の概要】


企業名：PicoCELA株式会社　


所在地：東京都中央区日本橋人形町2-34-5　SANOS日本橋4階


代表取締役社長 CEO ：古川 浩



【寄贈後の展望】


大規模災害時に通信が遮断された場合においても、市職員自らが簡易にインターネット環境を構築することで、災害現場と災害対策本部の状況共有及び迅速な意思決定を可能とする。



【その他】


　寄贈式では、災害備蓄Wi-Fiの寄贈の他、連携協定後に、本市がPicoCELA株式会社と連携して取り組んでいる内容のご案内も行う予定です。






（「直方市」と「PicoCELA株式会社」の協定に基づく連携内容）




【本リリースに関する報道お問い合わせ先】


直方市総合政策部　企画経営課　DX推進係　担当：品川・三戸


TEL：0949-25-2218