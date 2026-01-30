1都3県を中心にエリア拡大！6,000店舗以上が対象の「お店価格で出前館」が2/1より開始

株式会社出前館

株式会社出前館は、運営するデリバリーサービス「出前館」において、お店と同じ商品価格でデリバリーできる「お店価格で出前館」を、2026年2月1日（日）より1都3県（東京、埼玉、千葉、神奈川）を中心に対象エリア拡大します。これにより「お店価格で出前館」の対象店舗は全国で6,000店舗以上となります。

■ 1都3県を中心に「お店価格で出前館」の対象エリアをさらに拡大！

フードデリバリー＝高いというユーザーのイメージを払拭し、多くの方に便利なデリバリーサービスを日常的に使っていただくために、出前館では従来のデリバリーの商品価格よりも安い、お店と同じ商品価格でご注文いただける「お店価格で出前館」を2025年より開始いたしました。先行して実施した5都市（茨城県つくば市・静岡県浜松市・愛知県名古屋市・兵庫県神戸市・福岡県北九州市）、東京都内8区（港区・新宿区・渋谷区・千代田区・中央区・目黒区・世田谷区・豊島区）では、多くの参加店舗で注文数が大幅に増加し、ユーザーや加盟店のみなさまから大変ご好評をいただいており、このたび1都3県を中心に、さらなるエリア拡大を実施いたします。

※参考：

・出前館、デリバリーも店頭と変わらない価格に！ 5都市で「お店価格で出前館～おうちで楽しむまちグルメ～」トライアル開始(https://corporate.demae-can.co.jp/pr/news/20250901_omisekakaku.html)

・東京都内3区（港区・新宿区・渋谷区）で約760店舗が参加する「お店価格で出前館」、11/1より新たにトライアル開始！(https://corporate.demae-can.co.jp/pr/news/20251031_omisekakaku.html)

・先行3区とあわせて約1,640店舗が対象に！さらにエリアを拡大し、東京都内5区（千代田区・中央区・目黒区・世田谷区・豊島区）で「お店価格で出前館」が12/1スタート！(https://corporate.demae-can.co.jp/pr/news/20251201_omisekakaku.html)

■ 6,000店舗以上の加盟店が、“お店価格＋送料※1”でご注文いただけます

本取り組みには「価格の壁を無くして多くの方にデリバリーを使っていただきたい」という出前館が掲げる趣旨にご賛同いただいた6,000店舗以上の加盟店が参加しています。対象店舗はサービス画面上で「お店価格」と表示され、幅広いラインナップの料理が“お店価格＋送料”でお楽しみいただけます。

◼️ LYPプレミアム会員なら、さらにおトクに、もっと気軽に「出前館」がご利用可能に

LYPプレミアムは、LINE、ヤフー、PayPayがもっと楽しく便利になる特典を月額508円（税込）から利用できる月額制サービスです。本特典にて「お店価格で出前館」に参加する人気のブランドで使える１.商品割引クーポンと、期間中いつでも何度でも使える２.送料半額クーポンをご用意しており、より便利でおトクにご利用いただけます。（諸条件がございますので、詳細ページを確認ください。）

【LYPプレミアム会員特典 詳細】

詳細：https://demae-can.com/lp/lyp-premium

特典：１.商品割引クーポン：対象ブランドの店舗で1,200円以上のご注文で300円割引

２.送料半額クーポン：「出前館がお届け」する店舗で1,200円以上のご注文が対象

※１.は店舗毎に利用枚数の上限あり。上限に達した場合はご利用いただけません。

※１.と２.のクーポンは両方獲得できますが、注文内で併用はできません

※商品割引クーポンの内容・対象ブランド・割引条件は毎月更新され、変更となる場合があります

◼️ 拡大を記念したキャンペーンをXで実施！

本エリア拡大を記念し、XにてPayPayポイントが当たる「#お店価格で出前館 1都3県に超～拡大記念インスタントウィンキャンペーン！」を実施いたします。

期間：2026年2月1日(日)～2月8日(日)

対象アカウント：出前館【公式】@demaecan（ https://x.com/demaecan ）

内容：出前館の公式Xアカウントをフォローし該当ポストをリポストするとその場で抽選結果が分かり、当選者100名に1,000円分のPayPayポイントをプレゼントします。さらに、該当ポストのクイズに解答すると、後日正解者の中から抽選で10名に10,000円分のPayPayポイントをプレゼントします。

■ デリバリーもお店価格で。「地域の人々の幸せをつなぐライフインフラ」の実現に向けた挑戦

少子高齢化や女性の社会進出、ライフスタイルの多様化などを背景に、食事や食品のデリバリー需要は確実に増加しており、フードデリバリー市場は成長を続けています。食のバラエティを豊かにするだけでなく、小さなお子さまがいらっしゃったり、体調が悪かったり、気軽な外食が難しい場面を含め、日常の中で「デリバリーをもっと楽しみたい」と感じている多くの方の声に応えるべく、ユーザーの価格面における負を解消し、「デリバリーの日常化」を目指してさらなる対象エリア・店舗の拡大に取り組んでまいります。

出前館は、ユーザー、加盟店、配達員がそれぞれメリットを享受できる持続可能なエコシステムを構築することで、コーポレートビジョン「地域の人々の幸せをつなぐライフインフラ」の実現を目指し、地域の人と人を繋ぎ、幸せな時間をお届けする存在として、便利で選ばれるサービスを追求してまいります。

【「お店価格で出前館」とは】

・内容：対象エリア内の加盟店で、デリバリーをお店と同じ商品価格で提供

・料金体系：商品代金（お店価格）＋送料（送料変動価格）※1

・エリア：1都3県（一部店舗は全国）※2

”お店価格”とは？

…加盟店のイートイン・テイクアウトと同じ価格を指します。場合によっては内容・セット構成が異なる場合や容器代や包装代が別途かかる場合があります。（詳細(https://help.demae-can.com/%E3%80%8C%E3%81%8A%E5%BA%97%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E3%80%8D%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6-68e47d6dba83c1480942b09d)）

※1：現金支払いの場合のみ、別途手数料110円が発生します。

※2：エリア内でも対象外の店舗があります。

■ ご参考

インターネット調査「フードデリバリーの利用状況に関する実態調査」（実施：合同会社YUM JAM、2025年4月、n＝551）によると、「フードデリバリーサービスの利用に関して不満はありますか？（複数回答可）」の質問に対して、最も多かった回答が「実店舗よりも価格が高い」（81.3%）という結果となっています。

出典：https://www.atpress.ne.jp/news/437056

【リリースについて】

・「お店価格で出前館」の施策は予告なく変更・中止となる場合がございます。

・同時期に行われている他のキャンペーンとの併用ができない場合がございます。

・記載の内容はニュースリリース公開日時点での情報となります。

株式会社出前館

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿

代表者： 代表取締役社長 矢野 哲

コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/

サービスサイト：https://demae-can.com/



※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。