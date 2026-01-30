オリコ、自動車販売プラットフォーム『クルモ』を取得

株式会社オリエントコーポレーション

株式会社オリエントコーポレーション（東京都千代田区、代表取締役社長：梅宮 真、以下「オリコ」）は、双日オートグループジャパン株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：高橋 達雄）が運営する自動車販売プラットフォーム『クルモ（culumo）』の譲受契約を締結しました。なお、譲渡実施日は、2026年2月20日を予定しております。

■『クルモ』のサービス概要

『クルモ』は、「お探しの1台が、きっと見つかる。」をコンセプトに、厳選された信頼性の高い車両を提供する自動車販売のデジタルプラットフォームです。お客さまの安心・安全な車選びをサポートし、デジタルを活用した自動車購入のニーズに応えてきました。

■取得の目的と今後の展望

今回の譲受により、オリコグループが展開するファイナンス商品（オートローン・オートリース）と『クルモ』をシームレスに連携し、「自動車のマーケットプレイスとファイナンスの融合」を実現いたします。これにより、加盟店さまの販売促進を支援するとともに、お客さまに新たな自動車購入体験を提供いたします。

本譲受は、オリコグループが掲げる「与信×テクノロジー」の実現を加速させる取り組みです。長年培った与信力を活かし、オリコグループのお客さまや提携企業会員さま向けに高度にパーソナライズされたプロモーションを展開し、加盟店ネットワークとの連携も強化します。

さらに、『クルモ』を起点に、自動車購入にとどまらず、カーライフを「お得に、快適に、楽しく」するための新機能・新サービスを順次追加し、お客さま・加盟店さま双方にとって魅力的なプラットフォームへ進化させていきます。なお、２０２６年上半期中にリニューアルしたサイトで新サービスを開始予定です。

オリコは、2026年3月期を初年度とする中期経営計画において「与信Xテクノロジー」で新たな金融シーンを創りだす先進企業をめざしています。そのマテリアリティの一つとして「お客さま一人ひとりのニーズを捉えた新たな顧客体験価値の創造」を掲げ、自動車市場でも、お客さまのニーズを先取りし、安心で快適なカーライフを提供してまいります。