東京・港区広尾の結婚相談所「グレイスマリッジ広尾」、TMS AWARD 2025で2部門受賞
東京都港区・広尾を拠点とする結婚相談所「グレイスマリッジ広尾」（代表：小西明美）は、全国結婚相談事業者連盟TMSが主催する「TMS AWARD 2025」において、「成婚数部門 ゴールド賞」および「お見合い部門 シルバー賞」の2部門を同時受賞いたしました。
本受賞は、港区・広尾・恵比寿エリアを中心に活動する結婚相談所として、2024年に続く2年連続の受賞となります。
■ TMS AWARD 2025 受賞概要
結婚相談所「グレイスマリッジ広尾」は、全国結婚相談事業者連盟TMSが主催する
「TMS AWARD 2025」 において、以下の2部門を同時受賞いたしました。
- 成婚数部門：ゴールド賞
- お見合い部門：シルバー賞
TMS AWARDは、全国のTMS加盟結婚相談所の中から、成婚実績・お見合い実績などを総合的に評価し、優れた取り組みを行った相談所を表彰する制度です。
TMS AWARD 2025 受賞 株式会社ＴＭＳホールディングス 代表取締役社長 吉末育宏様との記念撮影
TMS AWARD 2025 受賞式 株式会社ＴＭＳホールディングス 代表取締役社長 吉末育宏様より表彰される
■ 評価されたポイント｜「成婚につながるお見合い設計」と個別支援
結婚相談所グレイスマリッジ広尾 カウンセリングの様子
グレイスマリッジ広尾では、単に条件を並べたマッチングではなく、会員一人ひとりの価値観・心理状態・婚活の背景に寄り添った「個別カスタマイズ型」のサポートを重視しています。
今回の受賞では、特に以下の点が高く評価されました。
・お見合い前後の丁寧なフォローによる、交際へのスムーズな移行
・仮交際・真剣交際での迷いや不安に対する心理的サポート
・会員の魅力を引き出すプロフィール設計と活動プランの個別最適化
これらの積み重ねにより、「お見合い数」だけでなく「成婚につながるお見合いの質」 が評価され、今回の2部門受賞につながりました。
■ 幅広い年代・多様な背景の成婚をサポート
グレイスマリッジ広尾では、30代～50代を中心に、初婚・再婚・年の差婚など、
さまざまな背景を持つ方の成婚をサポートしています。
「恋愛から結婚へ気持ちを切り替えたい」
「条件だけでなく、人柄を大切にした出会いを望みたい」
そうした声に寄り添いながら、安心して活動できる環境づくりを大切にしています。
結婚相談所グレイスマリッジ広尾 コンセプト
■ 代表・小西明美 コメント
TMS AWARD 2025 受賞式にて 結婚相談所グレイスマリッジ広尾 小西明美
このたび、2024年に続き2年連続でTMS AWARDを受賞できましたことを、大変光栄に思っております。
婚活は、数字や条件だけではなく、「安心して前に進めるかどうか」が何より重要だと感じています。
会員様お一人おひとりの気持ちに寄り添いながら、納得のいく選択ができるよう伴走してきた結果が、今回の評価につながったのではないかと思っております。
これからも、誠実な出会いと、その先の結婚生活まで見据えたサポートを大切にしてまいります。
■ 今後の取り組みについて
今後もグレイスマリッジ広尾では、港区・広尾を拠点に、首都圏を中心とした全国からのご相談に対応し、心理的サポートと実践的な婚活支援を組み合わせた「個別カスタマイズ型サポート」をさらに強化してまいります。
結婚相談所グレイスマリッジ広尾
■結婚相談所グレイスマリッジ広尾について
港区・広尾に根差した、地域密着型の結婚相談所
心理カウンセラー資格を持つ代表カウンセラーが、一人ひとりの想いや悩みに丁寧に寄り添いながら、活動プランからお見合い調整、交際サポート、成婚後のアフターフォローまでをトータルで支援。
「心から納得のいく結婚」を実現するための婚活支援を提供しています。
結婚相談所グレイスマリッジ広尾入口
所在地：東京都港区4-5-48 フォーサイト南麻布4F
代表者：小西明美
加盟連盟：TMS 全国結婚相談事業連盟
会員数：約84,000名※
対応年齢層：20代～50代
■お問い合わせ先
結婚相談所グレイスマリッジ広尾 担当：小西明美
電話番号：090-9855-4855 メール：info@gracemarriage.jp
【公式サイト】 https://www.gracemarriage.jp/
■【無料カウンセリング予約フォーム】
▶ https://www.gracemarriage.jp/contact/
※本記事でご紹介している受賞実績は、結婚相談所グレイスマリッジ広尾の婚活カウンセラー・小西明美がTMSパートナーとして担当している結婚相談所での取り組みに対して授与されたものです。