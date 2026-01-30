AMERICAN HOLICのブランド10周年を記念！『ミッキー＆フレンズ』をモチーフにした“10”にちなんだアイテムを2月6日(金)発売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するブランド「AMERICAN HOLIC」（アメリカンホリック）は、「Disney collection by AMERICAN HOLIC」ラインより『ミッキー＆フレンズ』のアイテムを2026年2月6日(金)より全国のAMERICAN HOLIC店舗および自社EC「STRIPE CLUB」にて発売いたします。

特集ページ：https://stcl.page.link/epDY

AMERICAN HOLICでは、「Disney collection by AMERICAN HOLIC」は、“いつもの暮らしに、Disney がある。”をテーマに、身に着けることで高揚感に包まれ、日々をちょっとだけカラフルに彩ってくれるようなアイテムを展開しています。

このたびブランド10周年を迎えるAMERICAN HOLICから『ミッキー＆フレンズ』をモチーフにした特別なコレクションが登場。本コレクションでは「10周年」にちなみ、“10”の大人気キャラクターが大集合した遊び心あふれるアイテム全10型を展開いたします。

注目は、キャラクターごとに異なるアソートデザインを取り入れた10色展開のトートバッグ。「ミニーマウス」にはドット柄、「ドナルドダック」にはブルーのストライプ柄など、各キャラクターをイメージした楽しいデザインに仕上げました。持ち手にあしらった「10th Anniversary」のロゴをプリントした特別なテープリボンもポイントです。

また、巾着バッグやチャーム、キャップなどコーディネートのアクセントになるアイテムも豊富にラインアップ。サガラ刺繍で周年ロゴを施した巾着バッグには、筆を持った「ミッキーマウス」をプリント。まるで「ミッキーマウス」がロゴを描いたような遊び心を演出しました。

アパレルアイテムでは、デイリーに取り入れやすい3型をご用意。「ミッキーマウス」が主役のスウェットと配色がポイントのフロッキーリンガーTは、ヴィンテージライクな風合いを表現。キャラクターをワンポイントで刺繍した春らしいカラーシャツには、バックネックやボタンに10周年のロゴを取り入れました。

AMERICAN HOLICの10周年アニバーサリーを盛り上げる、「Disney collection by AMERICAN HOLIC」の新作コレクションにぜひご注目ください。

■AMERICAN HOLIC Disney Collection 『ミッキー＆フレンズ』 販売概要

発売日：2026年2月6日（金）より順次 ※ECサイトは同日10時

販売場所：AMERICAN HOLIC 店舗、自社ECサイト「STRIPE CLUB」（https://stcl.page.link/epDY）、ZOZOTOWN など

販売アイテム：トップス3型、バッグ2型、チャーム2型、ピンズセット、スカーフ、帽子 全10型

■AMERICAN HOLIC Disney Collection 『ミッキー＆フレンズ』 アイテム詳細

※価格はすべて税込み、サイズはすべてフリー

【Mickey & Friends】10ColトートBAG

カラー：White/Black/Yellow/Khaki/Blue/Pink/Brown/Indigo/Navy/Purple

価格：\2,990

AMERICAN HOLIC10周年を記念し、10キャラクターを起用。チェックやストライプなど異なる素材・カラー・柄を組み合わせたアソートデザイン。内側には同素材のポケットを配し、使い勝手も抜群。さらに、AMERICAN HOLIC10周年を記念した「10th Anniversary」のテープリボン付き。

BlackWhiteBluePinkYellowKhakiIndigoBrownPurpleNavy

【Mickey & Friends】コインケースチャーム

カラー：Red/Pink/Blue/Green

価格：\2,990

「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「グーフィー」をプリントしたビニール製のコインケースに、アクリルプレートを組み合わせたMIXチャーム。各キャラクターのモチーフを表現したアクリルプレートもこだわりポイントです。

【Mickey & Friends】ミニポーチチャーム

カラー：Black/Pink/Yellow/Brown

価格：\2,490

「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「チップ＆デール」、「プルート」のイニシャルロゴのパッチが付いたミニポーチチャーム。

配色コードにはブランドデビュー年の西暦と10th Anniversaryロゴ入りタグをあしらいました。

【Mickey & Friends】4Pピンズセット

カラー：A/B

価格：\2,490

「ミッキーマウス」×「ミニーマウス」、「ドナルドダック」×「デイジーダック」のそれぞれ異なるデザインの４種のモチーフが入ったアソートピンズセット。

キャップやトートバッグ、Gジャンなどにつけるだけでレトロポップな印象になります。

【Mickey & Friends】サガラバッグ

カラー：Ivory/Indigo

価格：\3,990

「10th Anniversary」ロゴをサガラ刺繍であしらった巾着バッグ。

筆を持った「ミッキーマウス」をプリントし、「ミッキーマウス」が10周年ロゴを描いたような遊び心のあるデザインです。

【Mickey & Friends】アソート柄スカーフ

カラー：Beige/Blue/Dot

価格：\2,490

「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」がさりげなく描かれたアソート柄の大判スカーフ。「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」は、落ち感のある上品なサテン生地、「ドナルドダック」はペイズリー柄の綿素材を使用しています。

【Mickey & Friends】イニシャル刺繍CAP

カラー：Ivory/Blue/Green/Charcoal gray

価格：\2,990

「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「グーフィー」のイニシャルをそれぞれ刺繍したキャップ。サイドには各キャラクターのワンポイント刺繍をあしらいました。アニバーサリーロゴ入りのキャップシールが付いています。

【Mickey & Friends】ビンテージ風スウェット

カラー：Oatmeal/Charcoal gray/Light gray mixture

価格：\4,990

綿100%のヘビーウェイト裏毛を使用し、ふっくらとした立体感のある風合いで程よいヴィンテージ感を演出。

デザインごとにフロッキープリントなど異なる加工を施し、味わい深い表情に仕上げました。衿ぐりには「10th Anniversary」ネームを配し、特別感をプラス。

【Mickey & Friends】フロッキーリンガーT

カラー：Off white/Charcoal gray/Yellow/Sax

価格：\3,990

「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「グーフィー」×「プルート」、「ドナルドダック」×「デイジーダック」をそれぞれフロッキープリント。

色あせたようなボディカラーにすることで、程よくヴィンテージライクな風合いを演出しました。

【Mickey & Friends】ボタンダウン

シャツ

カラー：Pink/Yellow/Mint/Blue

価格：\4,990

AMERICAN HOLICで毎シーズン人気のオックスベーシックシャツ。左胸と右袖口にキャラクターのワンポイント刺繍。

背面の左側にはキャラクターの後ろ姿がさりげなくプリント。ボタンは10周年ロゴ入りのオリジナルデザインを使用しました。