アウトドアの合理性と快適性を、スタイルへとアップデート。ブランドアイコンを現代的に再構築した、新しい日常のフットウェア「Jungle Trek Moc & Mule」2026年1月30日(金)より発売

丸紅コンシューマーブランズ株式会社

米国アウトドアブランドMERRELL（メレル、輸入総代理店：丸紅コンシューマーブランズ株式会社）は、90sアーカイブとして再注目されているブランドアイコン「Jungle Moc」を現代的に再構築した、新たな日常のフットウェア「Jungle Trek Moc & Mule」を、2026年1月30日(金)より発売致します。

■アウトドアの合理性と快適性を、スタイルへとアップデート

「Jungle Trek Moc & Mule」は、MERRELL（メレル）を象徴するJungle MocのDNAを受け継ぎながら、パフォーマンス由来のテクノロジーと現代的なデザインで再構築された最新コレクションです。

MocタイプまたはMuleタイプならではのイージーな履き心地を核に、都市から旅先まで、シーンを限定しない汎用性を備えています。

Mocタイプは、通気性に優れたニットとメッシュを組み合わせたアッパーにより、テック感も匂わせつつ、軽快でアクティブな印象に。足を包み込むフィット感と耐久性を両立し、日常の移動を快適に支えてくれます。一方、Muleタイプは、上質なスエードレザーを採用しつつ、MERRELL特有のオーバルホールをアッパーにデザインとして施しており、ラフと洗練がパーフェクトに共存する佇まいに。さらに、ネオプレン製のストレッチカラー(履き口)が、ミュール特有の気軽な着脱性と歩行の安定感を両立します。

両モデル共通で、FloatMax(TM)フォームとFLEXconnect(R)をミッドソールに搭載。柔らかな足当たりと自然な屈曲性が歩行をスムーズに導き、アウトソールにはMERRELL独自のスティッキーラバーを採用する。「Jungle Trek」シリーズは、Jungle Mocの本質を大切に保ちながら、“現代の日常”の在り方を追求し開発されたイノベーティブなフットウェアと言っても過言ではありません。

■製品情報

名称： Jungle Trek Moc (ジャングル トレック モック)

●サイズ ・ カラー：

[MEN] 25.0 - 28.0, 29.0, 30.0cm ・ BLACK, CRAG, LATTE

[WOMEN] 22.5 - 25.0cm ・ BLACK, POPLAR

●販売価格：\16,500 (税込)

●販売開始日：2026年1月30日(金)～

●販売場所：MERRELL HARAJUKU FLAGSHIP及び その他直営店、

MERRELL公式オンラインストア https://merrell.jp/

その他 MERRELL取扱い販売店

名称： Jungle Trek Mule (ジャングル トレック ミュール)

●サイズ ・ カラー：

[MEN] 25.0 - 28.0, 29.0, 30.0cm ・ BLACK, RIDGEWAY, CARAMEL

[WOMEN] 22.5 - 25.0cm ・ ASH, CASPER, POPLAR

●販売価格：\16,500 (税込)

●販売開始日：2026年1月30日(金)～

●販売場所：MERRELL HARAJUKU FLAGSHIP及び その他直営店、

MERRELL公式オンラインストア https://merrell.jp/

■MERRELL（メレル）とは

世界160ヵ国で愛され続けるアメリカ発祥のアウトドアブランド。1981年に、カスタムメイドのカウボーイブーツの職人ランディ・メレルが職人としての腕を試すため、ハイキングブーツを作ったことからMERRELLの歴史は始まりました。MERRELLは創業から常にこれまでにない「新しさ」を追求し続け、ハイキングブーツやトレイルランニングシューズ、スポーツサンダルなど、アウトドアからライフスタイルまで、多彩なシューズを展開しています。世界中のバックパッカーから定評のある「モアブ」シリーズや、1998年の登場以来、累計販売1,700万足を超える「ジャングルモック」シリーズ、アウトドアシーンからタウンユースまで幅広い用途で人気の「カメレオン」シリーズはMERRELLの代表作とも言えます。2021年にブランド誕生から40周年を迎えたMERRELLは、次の40年もあらゆる人と自然を楽しみ、自然を大切にしていきたい。そんな思いを抱きながら歩み続けます。

MERRELL公式ウェブサイト：https://merrell.jp/

MERRELL HISTORY：https://merrell.jp/pages/about_merrell

MERRELL YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC13E10yckCdRU8vCAhe1I-Q