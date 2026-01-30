【PDF教材の新しい暗記方法を開拓】PDFから“問題を自動生成して覚える”という学習アプローチが登場

Foodmenu.world株式会社

iPadでノートを取る学生や社会人が増え、

大学の講義資料や資格教材がPDFで配布される機会も増す一方で、

「iPadノートやPDFをどう暗記するか」については、明確な解がなかった。

こうした中、

PDFや写真から“問題を自動生成し、問題演習として覚える”

という新しい暗記アプローチを、

Foodmenu.world株式会社が提供する暗記学習アプリにおいて実装した。

iPadやiPhoneにてPDFから問題を自動生成して4択問題で暗記することが可能。

従来のPDF暗記との違い

これまでのPDF学習は、

・ノートとして読み返す

・別途、手作業で単語帳を作る

・赤シートアプリ(https://apps.apple.com/jp/app/%E8%B5%A4%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88/id1580506756)で赤字や重要語句を隠して覚える

といった「資料そのものを記憶する」方法が中心だった。

というより「そうするしか無かった」ように思える。

暗記資料をそのまま覚えることも可能ではあるが..(*シートを赤色にするとiPadの赤字も隠せる)

一方、今回登場した方法では、

- PDFや写真を取り込む- 学習者が「覚えたい観点」を適宜指定- 内容から問題（単語カード・4択問題など）を自動生成- 問題演習として繰り返し復習

という流れで、

PDF資料をそのまま問題集に変換して覚えることができる。

この学習法が想定される利用シーン

このアプローチは、特に以下のような層に適していると考えられる。

- iPadを学校に取り入れた中学、高校、大学での暗記 (GIGAスクール構想に対応する学校)- 講義資料がPDFで配布される大学生（特に看護・医療系など暗記量の多い分野）- iPadでノートを取り、後から復習したい学生- 資格試験やオンライン講座でPDF教材を使う社会人- EvernoteやGoodnotesなどで作成したノートを暗記したい学習者

従来のやり方と違いPDFをそのまま暗記するだけでなく、

「問題に変換して理解度を確認する」学習が可能になる点が特徴だ。

この新しいPDF暗記のやり方

この学習アプローチを取り入れたアプリが、

PDFの赤シート暗記アプリ「カクセル」である。



同アプリは、

iPhone・iPad・Android・タブレット上で赤シート暗記を行えるほか、

単語・写真・PDF・文章といった様々な暗記に対応してきた。

従来は、

・単語：単語カード／4択問題／赤シート一括暗記

・写真/PDF：赤字やマスキングによる暗記

のように、暗記対象ごとに手法が使い分けられていたが、

今回、新たに

写真やPDFから問題を自動生成し、

単語暗記と同じ形式で学習できる機能

が追加されたことで、

PDF教材を問題演習として扱うことが可能になった。

PDFから自動で問題生成が可能に

◆実際の利用手順

- PDF資料(または写真)をカクセルに取り込む- 暗記したいページにて「問題生成」を押す- 問題生成する際の条件やお願いを記入し、問題を自動生成。- 後で復習できるよう保存先の単語帳を指定。- 単語カードや4択問題等で暗記。

赤シート暗記との使い分け

資料の構造や文章そのものを覚えたい場合には、

従来通りの赤シート暗記（赤字・マスキング）が有効な場面も多い。

一方で、

- 理解度を確認したい- 定着しているかを試したい- 暗記に変化をつけたい

といった場合には、

問題形式での暗記が有効な選択肢となる。

まとめ

PDF教材を「読むもの」から

「問題として解き、記憶するもの」へ。

PDF学習の新しい暗記方法は、

iPadでのノートやタブレット学習が当たり前になった今だからこそ生まれた、

今後一般的になりうる未来に思えます。

*本リリースで紹介した学習アプローチはこちらでできます

▶ iPhone/iPadの赤シートアプリカクセル(https://apps.apple.com/jp/app/%E8%B5%A4%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88/id1580506756)

▶ Android/タブレットの赤シートアプリカクセル(https://play.google.com/store/apps/details?id=info.ktoma.picture_wordbook)

アプリ名で検索で出るが、QRコードで赤シートカクセルのダウンロード画面に行きたい方はこちら。

*iPhoneやiPadで単純に赤シートとしての暗記も可能といえば可能。