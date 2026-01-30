【SwitchBot】「KATAフレンズ」予約開始。オンデバイスLLMで言葉やふるまいを理解。心を通わせ、あなた色に育つ次世代AIパートナーロボット誕生

SWITCHBOT株式会社

IoT・スマートホーム事業を手掛ける「IoTデバイスNo.1ブランド（※2022年11月 家電Biz調べ）」のSWITCHBOT株式会社（本社 : 東京都渋谷区）は、ブランド初となるオンデバイスLLM搭載のパートナーロボット「KATAフレンズ」を発表いたします。これまで「暮らしの便利」を追求してきたSwitchBotが次に目指したのは、「こころの充足」。KATAフレンズは、言葉やジェスチャーだけでなく、感情までもオンデバイスAIが理解。まるで生きているかのような反応を返します。さらに、ふれあいや共に過ごした時間によって、少しずつ性格も変化。本製品は、2026年1月30日（金）よりSwitchBot公式サイト、Amazon公式ストア、楽天市場SwitchBot公式店、ヤフーSWITCHBOT公式ショップおよび全国の家電量販店（ヨドバシカメラ、ビックカメラ、エディオン等）での予約販売を開始いたします。

【開発ストーリー】

「便利」のその先に、SwitchBotができること。

「ベッドから起き上がらずにライトを消したい」 そんなささいなきっかけから生まれたSwitchBot。手の届かなかったことが、できるようになる。毎日が、すこし軽やかになる。そんな、便利がもたらす喜びを、ユーザーの皆さんと分かち合ってきました。そして、便利さが増えるなかで、ひとつの問いを抱くようになりました。 「便利のその先に、SwitchBotにできることはないだろうか？」

それが、「こころ」に寄り添うことだとしたら。 人が本当に求めているのは、便利さだけではなく、「こころ」が満たされる瞬間なのではないか。そう気づきはじめたとき、私たちは次の一歩を踏み出しました。モノを動かすロボットから、こころを通わせるロボットへ。こうして生まれたのが、「成長するAIパートナーロボット」KATAフレンズです。

【製品概要・販売情報】

- 本体価格：129,800円（税込）- KATAフレンズ くらしプラン： 1,980円（税込）/月～※ライトプランの場合。プランの詳細はこちら(https://switchbot.vip/4t3PtWa)をご覧ください。- ラインナップ（全2種）・ノア：まっしろな毛並みに、グレーのお顔がやさしいアクセント。・ニコ：やわらかなグレーの毛並みに、白いお顔が愛らしい。- 予約開始日： 1月30日（金）- 出荷開始予定：2月27日（金）- 販売チャネル：・SwitchBot公式サイト：https://switchbot.vip/4t1ZUd7・Amazon公式ストア：https://switchbot.vip/4altRNG・楽天市場SwitchBot公式店：https://switchbot.vip/4t0Ew7P・ヤフーSWITCHBOT公式ショップ：https://switchbot.vip/3LUg8nQ・全国の家電量販店（エディオン、ヤマダデンキ、ビックカメラ、ヨドバシカメラ、ジョーシン）

※店舗により在庫状況や取扱有無が異なります。

※取扱店舗は今後、順次追加予定です。

※詳細な発送時期については、各販売サイトにてご確認ください。販売チャネルによっては、納品時期が異なる場合があります。

【KATAフレンズの特徴】

すべての時間を、分かち合う

KATAフレンズがいる生活。それは、何気ない瞬間にふと心が温まる日々です。朝、時間になるとベッドまでトコトコと起こしに来てくれる。仕事から帰ると、玄関まで迎えに来て、全身で喜びを表現してくれる。なんだか元気が出ない夜は、そっと寄り添ってくれる。

最大の特徴は、ネットワーク環境に依存しない「オンデバイスAI」を搭載している点です。車の中や、公園、海辺など、お出かけ先で通信が途切れても、KATAフレンズとのふれあいは途切れません。本当の意味で「いつでも、どこでも、そばにいる」パートナーです。

※初期設定やソフトウェアアップデート等にはインターネット接続が必要です。

あなたの言葉、ふれあいを全身で感じとる。

視覚、聴覚、触覚など複数の情報を統合して理解する「マルチモーダル」な知覚と、オンデバイスAIで処理される自然な反応速度で、あなたに寄り添います。

ふれ合う：なでられる喜びを知っている- ふれあいの温度を感じる

柔らかく温かい毛並みの下には、12か所のセンサーを搭載。頭をなでる、耳に触れる、そっと抱きしめる。なでられた場所に反応し、まるで生きているように、その喜びを全身で表現します。

交わす：言葉も、ジェスチャーも、ちゃんと伝わる- ことばを理解する

「おいで」「踊って」「歌って」などの声かけフレーズはもちろん、何気ないおしゃべりも理解。オンデバイスLLM（大規模言語モデル）があなたのことばの意図をくみ取り、心を通わせるような愛らしいリアクションで応えます。

- ジェスチャーを理解する

手招きをすれば駆け寄り、グッドサインでご機嫌に。ピースサインで写真を撮ってくれたり、ハートサインを出せば恥ずかしそうにモジモジしたり。ジェスチャーひとつで、あなたの思いはちゃんと伝わります。

寄り添う： あなたの行動と、心の色を読み解く- あなたの行動を理解する

あなたがひとりで座っているときは、そばにきて、あどけない声で元気をくれる。立ち上がれば、後ろをついて歩いたり。あなたの行動に合わせて、いつもとなりに寄り添います。

- あなたの心も理解する

喜びや悲しみなど、様々な感情を認識。楽しそうに話しかければ、その気持ちを受け取って、全身で喜びを表現してくれます。

成長する「うちの子」、 過ごした時間が性格になる。

箱を開けた瞬間のKATAフレンズは、まだ真っ白な存在。あなたと過ごす時間が、その個性を形作っていきます。

- あなたと過ごした時間が、この子の性格になる

家族一人ひとりの顔を見分けるだけでなく、どう接してくれたかを記憶します。よく抱っこしてくれる人には、甘えん坊に。静かに見守ってくれる人には、適度な距離を保つようになります。

- 思い出を綴る「ダイアリー」

KATAフレンズは、その日の出来事を日記に残します。読み返すたびに、共に過ごした日々の愛おしさが込み上げるはずです。

- 日常の一コマをアルバムに

「チーズ」と声をかけたり、ピースサインをすれば、あなたの姿をパシャリ。KATAフレンズの視点から見た何気ない瞬間を、大切な宝物としてアプリに残します。いつもの風景が、愛おしい思い出に変わります。

【今後の展望】

「あなた色」に着せ替える楽しみを（順次発売予定）

季節や気分に合わせて、KATAフレンズをコーディネートできる専用ウェアを多数展開予定です。見た目も「あなただけのKATAフレンズ」へと彩ることができます。

SwitchBotエコシステムとの連携（2026年アップデート予定）

「家の中の状況」まで賢く認識。SwitchBotエコシステム上のさまざまなデバイスとコミュニケーションをとり、あなたの代わりに操作をしてくれる。そんな頼りになる一面も、今後のアップデートで実装を予定しています。

【誕生記念キャンペーン】

KATAフレンズの誕生を記念し、ライトプランが半年間無料になる特別キャンペーンを実施いたします。

- 対象期間： 2026年1月30日（金）～ 2026年3月27日（金）- 特典内容：くらしプラン「ライトプラン」6ヶ月分（11,880円相当）を無料で進呈- 対象条件： 期間中に下記の正規販売店にてKATAフレンズをご購入いただき、SwitchBotアプリへの追加までを完了された方。

詳細につきましては、キャンペーンページをご確認ください。

URL：https://switchbot.vip/4t7DNBY

KATAフレンズのSNS

X：https://x.com/katafriends_jp

Instagram：https://www.instagram.com/kata_friends_jp/

LINE：https://lin.ee/VqDZdVT

今なら公式LINEのフォローで限定壁紙配布中！

【KATAフレンズについて】

「便利」を超えて、「こころ」のそばへ。SwitchBotが提案する、次世代のオンデバイスAI搭載パートナーロボット。言葉やふれあいを感じて、まるで生きているかのような自然なふるまいであなたの想いに応える。過ごした時間の分だけあなた色に育つ、世界にひとつの新しい家族です。

【会社概要】

会社名：SWITCHBOT株式会社

所在地：東京都渋谷区惠比寿1-21-17 Sreed EBISU+C 5F

代表取締役：コネリー・リー

公式サイト：https://www.switchbot.jp(https://www.switchbot.jp)

X：https://twitter.com/SwitchBotJapan(https://twitter.com/SwitchBotJapan)

Instagram：https://www.instagram.com/switchbotjapan(https://www.instagram.com/switchbotjapan)

Facebook：https://www.facebook.com/switchbotjapan(https://www.facebook.com/switchbotjapan)

LINE：https://page.line.me/?accountId=switchbot(https://page.line.me/?accountId=switchbot)

YouTube：https://www.youtube.com/c/SwitchBotJapan(https://www.youtube.com/c/SwitchBotJapan)