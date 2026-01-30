TEAM TENSHIN × rvddw × OSHMAN’Sカプセルコレクション　“神童”那須川天心コラボモデルTシャツ新発売　オッシュマンズ別注スペシャルカラーも登場

株式会社オッシュマンズ・ジャパン

首都圏を中心に都市型スポーツ専門店を展開する株式会社オッシュマンズ・ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：田寺誠治）は、武道・格闘技用品の開発販売で世界的に知られる製造メーカー「ISAMI（株式会社イサミ）」発祥のアパレルブランド「reversal.dogi.design.works（リバーサル・ドーギ・デザイン・ワークス）、（以下「rvddw」）」とのコラボとして、“神童”那須川天心をモデルとしたTEAM TENSHIN Tシャツを発売します。2026年2月6日（金）より、オッシュマンズ限定の別注カラーTシャツの発売と、その他カラーTシャツの先行販売を開始いたします。

■TEAM TENSHIN Tシャツについて

今回、「TEAM TENSHIN」と「rvddw」の初コラボアイテムが登場。「WHIZLIMITED」デザイナー・下野宏明氏がデザインおよび監修を手がけた、特別なカプセルコレクションです。

TEAM TENSHIN Tシャツでは、那須川選手のファンなら一目見ればわかる、胸元に大きくプリントされた「TEAM TENSHIN」の文字や那須川選手のリングイン時のフォトを大胆に落とし込んだデザイン、さらに本作のためにデザインされたオリジナルエンブレムロゴのアイテムがラインナップ。そして本コラボレーションに伴い、これまで“ワークアウト”や“スポーツライフスタイル”を共に提案してきたオッシュマンズでの別注アイテムも実現し、オッシュマンズを象徴するオレンジの別注カラーも登場。吸汗速乾に優れたドライメッシュボディのため、日常での着用はもちろん、ジムワークやフィットネス、ランニングなどあらゆるスポーツ・アクティビティにも最適な一着です。

■商品概要

【オッシュマンズ別注】

【オッシュマンズ先行販売】

モデル名：TEAM TENSHIN×rvddw EMBLEM LOGO DRY TEE

サイズ ：S,M,L,XL

カラー ：オレンジ（オッシュマンズ別注）／ブラック／ホワイト

価格 ：7,150円（税込）

それぞれのブランドロゴと、本作のためにデザインされた胸のオリジナルエンブレムロゴが印象的な一枚。那須川選手のフェイバリットカラー「黄緑」が差し色で効いているのもポイント。

【オッシュマンズ別注】

【オッシュマンズ先行販売】

モデル名：TEAM TENSHIN×rvddw BIG LOGO DRY TEE

サイズ ：S,M,L,XL

カラー ：ホワイトオレンジ（オッシュマンズ別注）／ブラックオレンジ（オッシュマンズ別注）／

ブラック／ホワイト

価格 ：7,150円（税込）

那須川選手とrvddwの長年のパートナーシップをチームウェアーに変換すべく、今回のためにrvddwのメインロゴを「TEAM TENSHIN」バージョンにした一枚。天心選手がファンをすぐに認識できるように大き目のプリントを配置。

【オッシュマンズ先行販売】

モデル名：TEAM TENSHIN×rvddw PHOTO DRY TEE

サイズ ：S,M,L,XL

カラー ：ブラック／ホワイト

価格 ：7,150円（税込）

那須川選手リングイン時のフォトを大胆に落とし込んだ一枚。背面には、コラボアイテムであることを示す「reversal」と「TEAM TENSHIN」の文字がプリントされています。

■プロフィール

那須川 天心（なすかわ てんしん、1998年8月18日-）

日本のプロボクサー、元キックボクサー、元総合格闘家。千葉県松戸市出身。帝拳ボクシングジム所属。元WBOアジアパシフィックバンタム級王者。

2014年に15歳でキックボクサーとしてプロデビュー。2016年から2023年までRIZINと長期大型契約を結び、キックボクシングと総合格闘技の試合を並行して行う。2023年にボクサーに転向。

下野宏明（WHIZLIMITEDデザイナー、1976年-）

東京生まれ。「INDIVIDUAL CLOTHING」をコンセプトにwhizを設立し、2000年秋冬コレクションでデビュー。ストリートファッションをベースにしつつ、モードやカジュアルといった枠を超えた独自の「TOKYO STREET」スタイルを確立。その独創的な世界観をアイデンティティに、手刷りのTシャツから始まったインディペンデントブランドは、2003年に現在の「WHIZLIMITED」と名前を進化させ、原宿にフラッグシップショップ「LUMP TOKYO」（現WHIZ TOKYO)をオープンさせる。過去に多くのブランドや、企業とのコラボレーションなど話題性のあるプロジェクトを展開。2025年7月にブランド設立25周年を迎えた。

■rvddwについて

1932年創業、柔道衣・空手衣等の武道衣・武道具・トレーニング用品の開発販売で世界的に知られる武道用品製造メーカー「ISAMI（株式会社イサミ）」発祥のアパレルブランド。

武道・格闘技をベースコンセプトに様々なアートやカルチャーとクロスオーバーしたデザインを展開するスポーツ・ミックス・アパレルとしてアクティブシーンからデイリーユースまでオリジナリティを重視したアイテムを展開している。

■OSHMAN'Sについて

1932年アメリカ・テキサス州ヒューストンで誕生したOSHMAN‘Sと、1985年に業務提携をして原宿駅前に第1号店がOPEN。スポーツを通して人生を楽しむためのライフスタイルを提案するスポーツセレクトショップ。

現在、原宿、新宿Flags、新宿ルミネ、池袋、吉祥寺、二子玉川、立川、武蔵小杉、ららぽーと横浜、たまプラーザ、ふじみ、所沢、名古屋、安城、仙台、西宮、甲子園、広島、博多、長崎、沖縄（浦添）21店舗を展開。

掲載店舗クレジット

OSHMAN’S新宿店（オッシュマンズ新宿店）

住所 ：〒160-0022東京都新宿区新宿3-37-1Flags６F

電話番号：03-3353-0584

営業時間：11:00～21:00

定休日 ：不定休

URL ：www.oshmans.co.jp(https://www.oshmans.co.jp/shop/default.aspx)